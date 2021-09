Zertifikatspflicht führt zu Planungs-Chaos für Sek Laufen

Sekundarschule Laufen Nur wenige Tage vor der Eröffnungsfeier: Zertifikatspflicht führt zu Planungschaos Am Wochenende findet zweimal ein Tag der offenen Tür im Neubau der Sekundarschule Laufen statt. Es werden mehrere Hundert Gäste erwartet, weshalb ein Covid-Zertifikat notwendig ist – doch nicht alle Lehrpersonen sind geimpft. Auch viele Gäste müssen noch informiert werden. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 15.09.2021, 05.00 Uhr

Am Wochenende können sich Besucherinnen und Besucher den Neubau anschauen – jedoch nur mit Zertifikat. Kenneth Nars (14. September 2021)

Der Neubau der Sekundarschule Laufen hatte einen steinigen Start. Störungen im Bauablauf, Verzögerungen und ein Baustopp, der anderthalb Monate dauerte, führten zur Bauzeit von knapp drei Jahren, bevor das Schulhaus im Januar dieses Jahres bezogen werden konnte. Die Eröffnungsfeier musste damals wegen der Pandemie verschoben werden. Sie findet nun in Form von zwei Tagen der offenen Tür am kommenden Wochenende statt. Doch auch dieser Weg ist steinig.

«Letzte Woche wurde alles auf den Kopf gestellt»,

erzählt Schulleiter Gaston Caviezel. An den zwei Terminen – am Freitag steht die Schule den Besucherinnen und Besuchern von 17 bis 20 Uhr offen, am Samstag von 11 bis 16 Uhr – habe man rund 1500 Personen erwartet. Laut neuem Bundesratsbeschluss geht das nicht ohne Zertifikat – obwohl an Schulen grundsätzlich keine Pflicht gilt.

Nani Moras, Mediensprecherin beim Bundesamt für Gesundheit, erklärt: «Der besagte Tag der offenen Tür ist eine Veranstaltung, die (auch) in Innenräumen stattfindet, zu dem mehr als 30 Personen zu erwarten sind, die älter als 16 Jahre alt sind und die nicht teil eines Vereins oder einer anderen beständigen Gruppe sind. Somit ist der Zugang auf Personen ab 16 Jahren mit einem Zertifikat zu beschränken.» Im Aussenbereich dürfen sich 500 Personen ohne oder 1000 mit Sitzpflicht ohne Zertifikat aufhalten.

Information der breiten Bevölkerung wird schwierig

«Die Einladungen waren längst verschickt, ein Inserat haben wir auch geschaltet», sagt Caviezel. Von Zertifikatspflicht ist nirgends zu lesen. Die Schulleitung habe also einen Grundsatzentscheid fällen müssen: Absagen oder durchführen? Caviezel:

«Wir mussten uns fragen, ob wir wirklich alle Anlässe, die in den kommenden Monaten stattfinden, absagen wollen, und haben gesagt: ‹Nein. Wir ziehen das durch.›»

Für den Tag der offenen Tür rechnet Caviezel wegen der Zertifikatspflicht nun mit weniger als 1000 Gästen.

Dass der Anlass nur geimpft, getestet oder genesen besucht werden kann, erfahren die Eltern via E-Mail. Auch auf der Website der Schule wird der Hinweis aufgeschaltet. «Es könnte schwierig sein, die breite Bevölkerung zu erreichen», meint Caviezel, «aber man weiss ja, dass das derzeit ein Thema ist». Die Eingangskontrollen sollen von einer Sicherheitsfirma durchgeführt werden. Von einer hat die Schule bereits eine Absage erhalten, auf die Rückmeldung einer zweiten warte man noch. Was er nicht – oder nur im Notfall – wolle: Lehrpersonen, die Zertifikate kontrollieren müssen. «Denn es könnten eventuell Konfliktsituation mit Besucherinnen und Besuchern entstehen.»

Was geschieht mit ungeimpften Lehrpersonen?

Ein weiterer Konfliktpunkt: Nicht alle Lehrpersonen sind geimpft oder genesen. Es handle sich zwar um eine kleine Anzahl, dennoch könnten diese das Fest nicht ungetestet besuchen.

«Wir empfehlen den Lehrpersonen deshalb, dass ausnahmsweise alle am freiwilligen Spucktest teilnehmen, mit dem jeweils donnerstags Schülerinnen und Schüler getestet werden»,

so Caviezel. Und was ist mit Lehrerinnen oder Lehrern, die sich nicht testen lassen wollen? «Da müssen wir das Gespräch suchen. Vielleicht können sie dann nur im Aussenbereich bleiben, oder wir finden eine andere Lösung» – ein klares Vorgehen habe man noch nicht festgelegt. Stand jetzt wisse er aber von keiner Lehrperson, die sich nicht testen lassen würde, negative Rückmeldungen von der Lehrerschaft habe er noch nicht erhalten. Eltern hätten sich jedoch bereits gemeldet:

«Das Ganze ist eine sehr heikle Sache. Ich habe schon die eine oder andere unschöne E-Mail erhalten»,

berichtet der Schulleiter.

Dies sowohl gegen als auch für die Zertifikatspflicht – am Infoanlass für Eltern der Schülerinnen und Schüler, die nächstes Jahr in die Sekundarschule eintreten, gilt diese beispielsweise nicht. Es ist ein schulinterner Anlass, erklärt Caviezel. Man habe den Anlass auf zwei Termine aufgeteilt, um die Schutzmassnahmen einzuhalten. Die Situation erfordere derzeit viel Flexibilität und besonders Aufwand, sagt der Schulleiter. Jeden Tag habe man mit einem neuen Problem zu kämpfen, auch an Wochenenden. Caviezel:

«Es ist momentan einfach eine schwierige Situation: Egal, wie man sie löst, es sind nie alle glücklich damit.»