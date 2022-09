Arlesheim: Der Verkehrsverein gibt nach 118 Jahren auf

Selbstauflösung «Aber dann kam der Stillstand»: Verkehrsverein Arlesheim löst sich im 118. Jahr auf Der Kanton Baselland hat einen Verkehrsverein weniger: Der 1904 gegründete VVA Arlesheim beschliesst seine Selbstauflösung. Die Finanzen waren nicht der Grund für das Aus des traditionsreichen Vereins. Benjamin Wieland 20.09.2022, 05.00 Uhr

Gruss aus Arlesheim: Ab 1902 begann der Tagestourismus. Der Verkehrsverein wollte den Fremdenverkehr ankurbeln. Freunde des Domes/Felix Ackermann

Ein Tagesausflug ins schöne Arlesheim, mit Besuch der Ermitage und des Doms – das war für Baslerinnen und Basler ab dem Jahr 1902 möglich. Damals wurde die Birseckbahn eröffnet. Von der Stadtgrenze konnte man bequem bis Dornach tuckern. Um den Tourismus anzukurbeln, gründeten Gewerbler in Arlesheim den Verkehrsverein, den VVA. Doch in den letzten Jahren begann der Niedergang.

An einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung im September beschlossen die ­Anwesenden die Auflösung des traditionsreichen und einst ­einflussreichen Vereins – mit 22 Ja-, aber nur einer Gegen­stimme und einer Enthaltung. Der Vorstand begründet den Schritt mit Mitgliederschwund und Überalterung. Habe der VVA, der sich 2016 in «Treffpunkt Arlesheim» umbenannt hat, in seinen besten Zeiten über 1000 Mitglieder gezählt, seien es zuletzt noch 253 gewesen.

«Haben ein Riesenspektrum abgedeckt»

Selbst in der Leitung taten sich Lücken auf: «Über viele Jahre bemühte sich der Vorstand, dem Verein neues Leben einzuhauchen», heisst es in der letzten Mitteilung des VVA. Hin und wieder sei zwar wieder Hoffnung aufgetaucht, «aber dann kam der Stillstand aufgrund der Coronapandemie.»

Der letzte Präsident des Vereins war der SP-Gemeinderat Jürg Seiberth. Er sagt auf Anfrage: «Man muss auch sehen, dass mittlerweile die Gemeinde und andere Vereine etliche Aufgaben des Verkehrsvereins übernommen haben.»

Der VVA habe ein «Riesenspektrum» abgedeckt, «aber das ist nach und nach abgebröckelt.» Selbst der Name sei nicht mehr zeitgemäss:

«Bei Verkehrsverein dachten die Leute, wir wären für die Barrieren beim Tramübergang zuständig.»

Der Vorstand habe in den vergangenen Jahrzehnten versucht, das Profil zu verändern, weg vom klassischen Verkehrsverein, der Sitzbänke aufstellt, Feuerstellen baut, die Bundes­feier ­organisiert und Preise für den schönsten Garten ausschreibt, hin zu mehr Kultur wie das ­Organisieren von Vorträgen, Konzerten und Führungen und die Publikation von Büchern. Doch bei einem Durchschnittsalter von 70 plus «ist es eben schwierig», sagt Seiberth, «junge Leute zum Mitmachen zu bewegen.»

Vermögen wird gespendet

Der VVA machte auch bei Baselland Tourismus mit. Die kantonale Stelle, die für den Fremdenverkehr zuständig ist, zählt nun noch 21 kommunale Mitgliedsvereine. Um die Attraktivität Arlesheims müsse man sich aber keine Sorgen machen, sagt Seiberth: «Wie gesagt, viele unserer früheren Aufgaben hat die Gemeinde übernommen. Und was die Aspekte des Tourismus und der Standortförderung angeht, darf man auf Baselland Tourismus und Vereine wie etwa die ‹Freunde der Ermitage› zählen.»

Die Anwesenden der Auflösungsversammlung vom 9. September beschlossen, das immer noch «beachtliche Vereinsvermögen» zu spenden. Es wird nach einem Verteilschlüssel an vier örtliche Einrichtungen übergeben: den «Freunden der Ermitage», dem «Verein Kulturzirkus», dem in Gründung befindlichen Verein «Flohmarkt Arlesheim» und dem «Jubiläum Gemüsemarkt Arlesheim».

Die Finanzen waren nicht der Grund für das Aus: Laut Seiberth betrug der Kassenstand zuletzt rund 40'000 Franken.