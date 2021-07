Seltisberg Abgewählter Gemeindepräsident will wieder in die Exekutive Er versucht es erneut: Bernhard Zollinger, vor fast eineinhalb Jahren als Gemeindepräsident von Seltisberg abgewählt, strebt bei der bevorstehenden Ersatzwahl die Rückkehr in den Gemeinderat an. Simon Tschopp 26.07.2021, 13.55 Uhr

Bernhard Zollinger will es nochmals wissen.



zvg

Bernhard Zollinger, bis Mitte des vergangenen Jahres Gemeindepräsident von Seltisberg, stellt sich für die Gemeinderatsersatzwahl vom 22. August wieder zur Verfügung. Er wurde bei der Erneuerungswahl im Februar 2020 abgewählt und musste der Neuen Dörte Bassi den Vortritt lassen. Nun könnte Zollinger Nachfolger seiner Nachfolgerin werden, denn Bassi kündigte im April ihren Rücktritt auf Ende Juni an. Ebenfalls zur Wahl in vier Wochen tritt Ruth Spalinger an.