Serie Baselbieter Gemeindewappen (Teil 1) Das sind die Baselbieter Dörfer mit Wappen-Dubletten Im Landkanton ist nicht der Löwe oder der Bär, sondern der Adler das häufigste Wappentier.

Das Augster Wappen mit dem silbernen Löwenkopf prangt seit 1928 am Schulhaus. zvg

Das Wappen von Wahlen. zvg

Der Löwe ist seit Beginn der staatlichen Hoheitszeichen in der Antike das beliebteste Motiv und symbolisiert Mut und Majestät. Unter den Gemeindewappen des Baselbiets ist der Löwe allerdings selten. In Augst stammt der silberne, gekrönte Löwenkopf in Rot vom Familienwappen der Edelknechte Pfirter von Liestal. In Wahlen geht der goldene Löwe in Rot auf die Herren von Hauenstein zurück.

Das Waffen von Arisdorf. zvg

Auch der Bär ist im Baselbiet selten vertreten. Normalerweise tragen ihn Gemeinden im Wappen, die ihren Namen auf das Tier zurückführen, allen voran Bern und Berlin. So wurde auch der schwarze aufrechte Bär auf rotem Dreiberg in Gold im Arisdörfer Wappen von den Herren von Bärenfels übernommen. Wie weit deren Herrschaft reichte, zeigt die Tatsache, dass Duggingen exakt dasselbe Wappen wie Arisdorf führt.

Schwer nachvollziehbare Wappen-Dublette

Eine solche Dublette dürfte es eigentlich nicht geben: Wappen sollten einzigartig und eindeutig unterscheidbar sein. Olivier Furrer, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Heraldik, gibt jedoch zu bedenken, dass die Schweiz abgesehen vom Landes- und den Kantonswappen keine Vorschriften für das Tragen von Wappen kennt. Arisdorf und Duggingen gehörten damals noch zu verschiedenen Kantonen.

Dennoch mutet die Empfehlung der Berner Wappen-Kommission 1946, ein Jahr nach der Annahme des Wappens in Arisdorf, merkwürdig an, weil die ursprüngliche Form des Dugginger Wappens den Bären mit schwarzer statt roter Zunge und auf einem grünen Zweiberg statt einem roten Dreiberg zeigte. Warum die Berner Kommission dieses Wappen als «unheraldisch» betrachtete und deshalb die Änderung hin zur Dublette empfahl, ist heute nicht mehr nachzuvollziehen.

Das Wappen von Hölstein. zvg

Das Wappen von Eptingen. zvg

Als drittes der wichtigsten Wappentiere ist der Adler im Baselbiet recht häufig vertreten. Auch er steht für den «König der Lüfte» und diente schon Alexander dem Grossen als Hoheitszeichen. Der Adler der Herren von Eptingen, in auffälliger liegender Position, schmückt gleich vier Gemeindewappen: Das schwarze Original in Gold in Eptingen, von dem sich das Prattler Wappen nur durch den schwarzen Bord unterscheidet. Ziefen (schwarzer Adler in Silber) und Hölstein (silberner Adler in Rot) haben die Tingierung, die heraldische Farbgebung geändert.

Das Wappen von Waldenburg. zvg

Das Wappen von Läufelfingen. zvg

Waldenburg führt den blau-silbern gefehten Adler in Gold im Wappen, der von den Grafen von Froburg abstammt und schon zuvor das Wappen des Waldenburgeramts war. Der Begriff «Feh» bezeichnete das Fell eines Eichhörnchens und bedeutet hier ein glockenartiges Pelzmuster. Läufelfingen trägt mit dem Wappen der Grafen von Homburg gleich zwei schwebende schwarze Adler übereinander in Gold im Wappen. Der Arlesheimer aufrechte, blaue Flügel in Silber übernimmt das historische Wappen der baslerisch-bischöflichen Vogtei Birseck.

Das Wappen von Liesberg. zvg

Das Wappen von Itingen. zvg

Während Liesberg zum silbernen Schwan auf rotem Sechsberg in Blau mehrere Vorgängerversionen mit «schlecht gezeichneten Vögeln» vorweisen kann, führt Christina Borer-Hueber 1999 im Wappenbuch des Bezirks Laufen den Roggenburger schwarzen Widder auf grünem Dreiberg in Silber auf den Übernamen Geiss-, Stein- oder gar Schafsböcke für die Bewohner zurück. Schafhaltung sei typisch für den Jura. Eine Koryphäe ist der silberne Fliegende Fisch in Rot, den Itingen im Wappen führt und der vom Basler Geschlecht von Utingen herrührt.

Das Wappen von Pfeffingen. zvg

Das Wappen von Nenzlingen. zvg

Eine weitere typische heraldische Figur ist die Lilie, die stilisiert als Fleur-de-Lys der französischen Monarchie bekannt ist. Pfeffingen führt in Silber eine halbe blaue Lilie auf blauem Balken im Wappen, das auf die Edelknechte Wider von Pfeffingen zurückgeht. Das Pfeffinger Wappen findet sich in jenem von Nenzlingen wieder, wo es sich den gespaltenen Schild mit dem silbernen Petrus-Schlüssel teilt.

Das Wappen von Bretzwil. zvg

Das Wappen von Brislach. zvg

Eine weitere Dublette sind die Wappen von Brislach und Bretzwil: in Rot zwei gekreuzte goldene Lilienstäbe (Gleven). Hier ist es noch komplizierter, weil Brislach ursprünglich silberne Lilienstäbe in Schwarz führte. Jenes Wappen, das das benachbarte Zwingen noch heute führt. Obwohl Brislach auf die Dublette mit Bretzwil hinwies, empfahl die Berner Wappen-Kommission 1946 die Farbänderung.

