Historisches Basel: Als die Ruine Dorneck noch eine Burg war

SERIE «HISTORISCHES BASEL» Als die Ruine noch eine Festung war: Die Burg Dorneck Die Burg Dorneck in der Nähe von Dornach wurde 1485 an die Stadt Solothurn verkauft. Sie überstand die Belagerung während des Schwabenkrieges und führte zu Spannungen zwischen Solothurn und Basel. Karin Rey 29.12.2022

Die Darstellung zeigt die Burg Dorneck im 16. Jahrhundert. Yoshi Zigerli

Gemäss Bodenfunden reicht die Geschichte der Burg Dorneck zurück ins 11. Jahrhundert, vermutlich ist sie eine Gründung des Hauses Saugern-Pfeffingen. Um 1180 wurde sie an die Grafen von Thierstein vererbt. 1360 verkaufte Graf Sigmund II. von Thierstein-Farnsburg die Feste «Tornegg» mit allen Rechten und Gütern an Graf Rudolf IV. von Habsburg (1339–1365) und empfing sie von diesem als erbliches Lehen. Nach Sigmunds Tod verkaufte seine Witwe 1384 auch dieses an Österreich. 1394 fiel die Burg als österreichischer Pfand an Henman Efringer und gelangte schliesslich fest in die Hände dieser Familie.

1485 verkaufte Bernhard von Efringen die Feste an die Stadt Solothurn, die darin einen Landvogteisitz für in der Folge 60 Vögte einrichtete. 1502 erwarb sie zudem die thiersteinischen Rechte in Dornach und erlangte so die Landeshoheit.

Belagerung während des Schwabenkrieges

Damals befand sich die Burg in verwahrlostem Zustand, überstand jedoch die Belagerung während des Schwabenkriegs 1499 ohne weiteren Schaden. Am 22. Juli 1499 wurde das kaiserliche Heer in der berühmten Schlacht von Dornach vernichtend geschlagen und die Eidgenossenschaft konnte sich endgültig vom Reich lossagen. Eine detaillierte Darstellung der Burgfeste zeigt der «Dornacher Schlacht Holzschnitt» von 1499.

Die ab Herbst desselben Jahres von Solothurn veranlassten Um- und Ausbauten, die sich bis ins 16. Jahrhundert hinzogen, machten aus der mittelalterlichen Burg eine frühneuzeitliche Festung. Diese Umbauten führten zu Feindseligkeiten zwischen Solothurn und Basel wegen territorialpolitischer Ansprüche beider Städte in der Gegend Birseck-Gempen.

1798 nahmen die französischen Invasionstruppen die Festung ein und sie erlitt durch Beschuss und Feuer grossen Schaden. Dass sie anschliessend als Steinbruch herhalten musste, beschleunigte ihren Verfall. Erst 1903 ergriff der Regierungsrat des Kantons Solothurn Massnahmen zu ihrer Erhaltung.

Die Festung: Ein Garten, eine Kapelle und ein Archivraum

Gegen Westen und Osten war Dorneck, zusätzlich zur Ringmauer, durch steile Abhänge geschützt. Auf dem eingeebneten Vorgelände stand einst der Ökonomietrakt. Massive Mauertürme, Torbauten und eine niedrige Vorburg erschwerten den Zugang von Norden.

Ein weiterer Mauerturm aus dem 13. Jahrhundert, Hexenturm genannt, übernahm diese Aufgabe im Süden. Als zusätzliche Verstärkung liess Solothurn 1546 im Norden, im Bereich des Vorhofes, das grosse, massive Bollwerk errichten, das der Festung ihr trutziges Aussehen verlieh. Zwei Jahre später folgte das kleine, die Anlage gegen Norden abschliessend.

Nahe der westlichen Wehrmauer sind Reste eines massiven Rundturms erhalten, ursprünglich wohl der Wohnturm aus dem 13. Jahrhundert. Um 1500 kamen südlich davon weitere Wohn- und Repräsentationsräume hinzu. Der 1551 gegrabene Sodbrunnen mit einer Filterzisterne versorgte die Bewohner mit frischem Wasser. Auch Reste eines Gartens wurden im Süden der Anlage gefunden.

Ein in die östliche Wehrmauer integrierter Turm barg die Kapelle sowie einen Archivraum. Teilweise in den Fels gehauen, gab es Stallungen für die Pferde. Die heutige Anlage ist stark geprägt durch Ergänzungen des 16. Jahrhunderts.

Das Leben auf einer Burg war hart

Im früheren Mittelalter gestaltete sich das Leben auf einer Burg, mehrheitlich auf einer steilen Anhöhe liegend, extrem hart. Ein zentral gelegener, massiver Wehrturm diente oft auch als Wohnraum für die Ritterfamilie, Knechte und Mägde. War das Erdgeschoss fensterlos, diente es als Vorratskammer oder Verlies. Im ersten Stock befand sich der spärlich eingerichtete Rittersaal, oft der einzige Raum mit grösseren Fenstern, die relativ hoch angebracht und mit Sitznischen versehen waren.

In den oberen Stockwerken lagen die Schlafsäle. Bei schlechtem Wetter spannte man Pergament vor die Fensteröffnungen. Im Winter, wenn der eisige Wind um die Burg pfiff, verstopfte man die Mauerritzen mit Stroh. Als Beleuchtung dienten Kienspäne oder Talglampen. Oft gab es nur einen einzigen offenen Kamin im Wohnturm zum Heizen, Ende des 12. Jahrhunderts kamen die Kachelöfen auf. Von grosser Bedeutung war natürlich die Ringmauer, welche die ganze Anlage umschloss, manchmal verstärkt durch Gräben.

Verteidigt wurden Burgen anfangs vor allem mit Steinen, Speeren und Pfeilbogen. Im 11. Jh. kam die Armbrust auf, im 14. Jh. kleine Kanonen mit Stein- oder Bleikugeln.

