Serviceabbau Die Post in Bottmingen steht vor dem Ende – ein Aufschrei gegen die Schliessung bleibt aus Zu den Poststellen im Raum Basel, welche die Post aufheben möchte, gehört auch die Filiale in Bottmingen. Es deutet einiges darauf hin, dass die Post in ihrer heutigen Form verschwindet. Dimitri Hofer 13.04.2021, 05.00 Uhr

Die Post hat in den vergangenen Jahren im Kanton Baselland in vielen kleineren und mittelgrossen Ortschaften die Poststellen geschlossen. Geht es nach den Plänen des Unternehmens, ist Bottmingen mit seinen knapp 7'000 Einwohnern bald die einwohnerstärkste Gemeinde im Baselbiet, die dasselbe Schicksal ereilt. Der Bottminger Gemeinderat steht derzeit in der heissen Phase der Verhandlungen mit der Post um die Zukunft der Filiale. Auch wenn noch keine Entscheide gefallen sind, deutet einiges darauf hin, dass die Post nicht gerettet wird.

In Bottmingen ist es im Angesicht der Schliessung auffallend ruhig. Im Gegensatz zu Bättwil-Flüh und in Ettingen, wo die Poststellen ebenfalls bedroht sind, ist kaum Widerstand zu vernehmen. Vor vier Jahren, als die Pläne der Post, den Status der Filiale zu überprüfen, bekannt wurden, stellte sich die SP Bottmingen auf die Hinterbeine. Rund 3'500 Unterschriften sammelte man für den Erhalt der Poststelle und übergab diese der Gemeinde. Die bedrohte Poststelle in der Leimentaler Gemeinde befindet sich in der Nähe des Schlosses Bottmingen.

Ein Umzug ins Zentrum könnte Vorteile mit sich bringen

Zwar ist die Post in Bottmingen die einzige der damals als bedroht geltenden Filialen im Baselbiet, deren Ende noch nicht besiegelt wurde. So schloss die Post in der Zwischenzeit etwa die Poststellen in Grellingen, Hölstein und Thürnen und ersetzte sie durch Agenturen in Lebensmittelläden. In Bottmingen scheint der damalige Elan der Sozialdemokraten dennoch mittlerweile verflogen zu sein: Auf ihrer Website hielt die Partei vor wenigen Tagen fest: «Nun schreiben wir 2021. Die Post ist noch da. Doch wie lange noch. Es ist sehr still geworden um diese Schliessung.»

Bei der SP rechnet man nicht mehr damit, dass die Filiale überleben wird. Auf Anfrage sagt Hugo Neuhaus, Präsident der Bottminger Ortssektion: «Wir gehen davon aus, dass die Post als Post verschwindet.» Im Beitrag auf der Website versuchen die Sozialdemokraten, dem drohenden Aus der Poststelle sogar Positives abzugewinnen: «Nun spricht man von einer Poststelle in einem Verkaufsladen im Zentrum des Dorfes. Dies hat gleich zwei Vorteile. Einerseits wird der Dorfkern aufgewertet, und anderseits bleibt die Post in einem akzeptablen Umfang erhalten.» Für Neuhaus ist wichtig, dass eine allfällige Agentur an einem Ort untergebracht ist, an dem sich viele Leute aufhalten.

Post lässt sich Zeit für die Gespräche mit der Gemeinde

Dass die Verhandlungen der Gemeinde Bottmingen mit der Post letztlich zu einer Postagentur führen, erscheint wahrscheinlich. Die Postfilialen in den weit grösseren Nachbargemeinden Oberwil und Binningen bleiben bestehen und können von der Post als Argument für die Schliessung der Poststelle vorgebracht werden.

Zur Situation der bedrohten Post schreibt Postsprecher Markus Flückiger:

«Die Nutzung der Postfiliale in Bottmingen ist vergleichsweise gering. Die Nutzung ging zudem in den letzten Jahren kontinuierlich weiter zurück.»

Aus diesem Grund suche die Post nach einer alternativen Lösung und sei dazu auch im Dialog mit der Gemeinde. «Wir möchten uns genügend Zeit nehmen, um die Gespräche mit der Gemeindebehörde in Ruhe zu führen.» Sobald der Entscheid gefallen ist, werde die Öffentlichkeit informiert.

Geschäfte in der Nähe des Bottminger Zentrums, in denen eine Postagentur einziehen könnte, gibt es einige: So führen etwa Coop und Denner dort Filialen. Zu möglichen Standorten, wie auch zum Stand der Verhandlungen, will sich die Bottminger Gemeindepräsidentin Mélanie Krapp (FDP) nicht äussern. Es sei geplant, Ende April, Anfang Mai zu informieren. Zuvor Aussagen zu machen, sei kontraproduktiv.