SHOPPING-CENTER ST. JAKOB-PARK Center-Leiter muss im Jubiläumsjahr zittern: Kann man im November feiern? Nicht nur das Stadion, auch das Shopping-Center St. Jakob-Park wird in diesem Jahr 20 Jahre alt. Der Center-Leiter will den runden Geburtstag auf jeden Fall feiern – nur weiss er nicht, wie. Benjamin Wieland 22.03.2021

Das Shopping-Center St. Jakob-Park wird im Herbst zwanzig – und blickt auch nach dem zweiten Lockdown positiv in die Zukunft. Kenneth Nars

Einen Holz-Pinguin als Beistelltisch, einen lebensgrossen Gorilla aus goldenem Fieberglas oder ein zur Minibar umgebautes Motorrad – all diese verrückten Möbelstücke gibt es nur noch etwas mehr als einen Monat im Shopping-Center St. Jakob-Park zu kaufen. Das Möbelhaus Kare, welches für seine exotisch-gewagten Designs ­bekannt ist, wird seine Basler ­Filiale per Ende April nach über sechs Jahren aufgeben, wie das Unternehmen auf seiner Website mitteilt.

War der zweite Corona-Lockdown, der die Filiale bis Anfang März zur neuerlichen Schliessung zwang, zu viel für Kare? «Nein, Corona hatte keinen direkten Einfluss auf unsere Entscheidung, die Filiale in ­Basel aufzugeben», sagt Kare-Geschäftsführer Christoph Frey und erklärt: «Durch die steigende Bekanntheit von Kare, insbesondere unseres Online-Shops, wurde die Fläche in Basel schlicht zu klein. Wir konnten nur einen Bruchteil unseres Sortiments von rund 7000 Artikeln vor Ort anbieten, was Kunden leider oft enttäuscht zurückliess.» Entsprechend habe man sich entschlossen, die Filiale ­zugunsten eines Ausbaus der­jenigen in Dübendorf und des ­Online-Sektors aufzugeben. Die Basler Angestellten werden hierfür übernommen, zu Entlassungen komme es nicht, so Frey.

Keine coronabedingten Geschäftsaufgaben

Die Basler Kare-Filiale wird also gewissermassen Opfer ihres eigenen Erfolgs – und das trotz Corona. «Die beiden Lockdowns hatten zwar zur Folge, dass Möbelgeschäfte geschlossen waren, andererseits stieg bei den Leuten das Bedürfnis, es sich zuhause schöner einzurichten – weil sie vermehrt zuhause waren. Das hat bei uns im Online-­Shop zu stark steigenden Umsätzen geführt und unser Wachstum der letzten Jahre im 2020 nochmals erhöht», bilanziert Frey. Dennoch sei die Verunsicherung, insbesondere im ersten Lockdown, in der ­Filiale spürbar gewesen: «Zu ­Beginn der Pandemie haben wir befürchtet, dass viele Kunden Angst haben, wieder in ein ­Einkaufszentrum zurück­zukehren. Wir können nur für unser Geschäft sprechen, aber bei uns ist dies zum Glück nicht eingetreten.»

Kare scheint diesbezüglich kein Einzelfall zu sein. Obwohl im zweiten Lockdown rund zwei Drittel der Läden im St. Jakob-Park vorübergehend schliessen mussten, zeichnet Center-Leiter Daniel Zimmermann gegenüber der bz ein positives Bild der aktuellen Situation: «Seit Ende des Laden-Lockdowns Anfang März ist die Stimmung fürs Shoppen gut. Aber wir stellen schon fest, dass sich einiges geändert hat. So kommen Kunden derzeit vermehrt mit einer konkreten Kaufabsicht zu uns und verlassen das Center anschliessend rasch ­wieder. Flanieren und sich inspirieren lassen ist momentan nicht angesagt.

Viele Kundinnen und Kunden haben keine Lust auf langes Verweilen

Dass die Herausforderung, trotz Corona-Massnahmen ein Shopping-Gefühl zu verbreiten, für den St. Jakob-Park noch grösser ist als für die Einkaufsstrassen in der Innenstadt, meint auch Mathias F. Böhm, Geschäftsführer von Pro Innerstadt Basel: «Flanieren ist auch in der Innenstadt momentan nicht der Hauptbestandteil des Shoppens. Aber wir registrieren klar, dass die Leute wieder zurückkehren, gerade bei gutem Wetter. Das ist vermutlich auch der Punkt, der Shopping Center aktuell am meisten unter Druck bringt, denn sie können nur ­geschlossene Räume bieten, in denen die Menschen momentan nicht gerne länger verweilen.»

Dennoch überwiegt im St. Jakob-Park der Optimismus. So musste das Center keine coronabedingten Geschäftsauf­gaben verzeichnen – und auch für die Verkaufsfläche von Kare befinde man sich bereits in den Endverhandlungen mit einem Folgemieter. Auf eine baldige Rückkehr zur Normalität hofft man auch bei Manor, mit ihrem mehr­stöckigen Warenhaus, Supermarkt und einem Restaurant grösste Mieterin im Center: «Wir sind zufrieden mit der Umsatzentwicklung nach dem zweiten Lockdown. Wir verzeichnen derzeit starke zweistellige Zuwächse im Non-Food-Bereich. Auch der Supermarkt entwickelt sich positiv. Diese erfreuliche Entwicklung wird aber noch ­lange fortdauern müssen, damit wir die Umsatzeinbussen aus dem sechswöchigen Lockdown kompensieren können», sagt Kommunikationschef ­Fabian Hildbrand.

Planungen für das Jubiläum des Centers laufen

Dass die Lockdown-Sorgen bald gänzlich der Vergangenheit angehören, hofft man auch bei der Center-Leitung. Denn eigentlich hielte das Jahr 2021 für den St. Jakob-Park einigen Grund zum Feiern bereit: Während das Fussballstadion seinen 20. Geburtstag bereits vorige Woche hatte, steht einige Meter unter dem Rasen das Jubiläum erst noch an.

Center-Leiter Zimmermann ist sich zwar sicher, dass dieses am 1. November gebührend gefeiert wird – in welcher Form kann er aber noch nicht verraten: «Wir befinden uns in den Planungen, aktuell aber ­natürlich noch mit angezogener Handbremse und immer mit dem Gedanken, ob sich unsere Ideen auch mit der aktuellen ­Situation vereinbaren lassen. Die Sicherheit unserer Besucherinnen und Besucher sowie Mitarbeitenden steht für uns dabei an oberster Stelle.»