Sicherheit Baselland hat die teuersten Polizeilehrlinge weit und breit – und ist daran nicht ganz unschuldig Die Polizeischule Hitzkirch stellt dem Landkanton die höchsten Rechnungen pro Aspirant. Das hat einerseits mit dem komplizierten Berechnungsschlüssel zu tun. Aber auch damit, dass Baselland bei der Ausbildung seiner Polizeischüler geizt. Benjamin Wieland 19.05.2021, 17.57 Uhr

Die Interkantonale Polizeischule Hitzkirch berechnet die Ausbildungskosten aufgrund eines Schlüssels, bei dem Baselland das Nachsehen hat.

Bild: Hanspeter Baertschi / Archiv

Baselland hat die teuerste Polizei im halben Land – zumindest bei der Grundausbildung. Der Landkanton schickt sein Polizeipersonal in die Interkantonale Polizeischule im luzernischen Hitzkirch. Dorthin überweist «Liestal» pro Absolventin und Absolvent im langjährigen Mittel 70'000 Franken. Im Schnitt berechnet Hitzkirch den Mitgliedskantonen aber nur rund 56'000 Franken für jede Schülerin und jeden Schüler. Im Fall Basel-Stadt schlägt die Polizeilehre sogar nur mit 47'000 Franken zu Buche.

Dass Baselland so teuer ist, hat mit seinem im Vergleich zur Grösse bescheidenen Polizeikorps zu tun. Und damit, dass der Kanton eher wenige Leute nach Hitzkirch schickt. Denn bei der interkantonalen Einrichtung gilt der Grundsatz: Je mehr Absolventinnen und Absolventen, desto günstiger wird's für einen Kanton.

Die Klassen aus dem Baselbiet waren in den Jahren 2007 bis 2020, für welche die oben genannten Zahlen berechnet sind, eher klein. 187 Baselbieterinnen und Baselbieter absolvierten die Grundausbildung. Zum Vergleich: Bei Basel-Stadt waren es 447 Absolventinnen und Absolventen.

Polizeidichte ist im Kanton Baselland tief

Einfach mehr Personal auszubilden, sei aber auch keine Lösung, heisst es seitens der Baselbieter Polizei. Dazu sagt Sprecher Adrian Gaugler:

«Unter anderem aufgrund der tiefen Personalfluktuation – Pensionierungen, Abgänge und so weiter – kann die Baselbieter Polizei aktuell weniger Aspirantinnen und Aspiranten rekrutieren, was entsprechend zu diesem höheren Betrag führt.»

Es gibt einen weiteren Aspekt, der dagegen spricht, Polizisten auf Vorrat auszubilden: Der Kanton bezahlt Aspirantinnen und Aspiranten nicht nur die Ausbildung, sondern auch Lohn. Nur schon deshalb hat die Polizei ein Interesse daran, dass möglichst alle bei ihr unterkommen.

Die Teilnehmerzahlen alleine erklären die frappanten Kostenunterschiede bei der Ausbildung aber noch nicht. Die Kantone haben eine Pauschalabgeltung zu leisten, die jährlich schwankt. Sie wird zu zwei Dritteln auf der Basis von fixen Faktoren berechnet: Korpsgrösse, Einwohnerzahl und die beanspruchten Ausbildungsplätze in den letzten fünf Jahren. Die restlichen 30 Prozent der Pauschale machen die Ausbildungsplätze aus, die im vergangenen Jahr effektiv beansprucht worden sind. Die Pauschalabgeltung für Baselland betrug 2020 total 843'096 Franken. Pro Lehrling waren das 70'258 Franken.

Ein Stück weit hat Baselland die hohen Kosten zwar auch sich selber zuzuschreiben. 2015 und 2016 strich die Sicherheitsdirektion je einen Ausbildungslehrgang in Hitzkirch aus Spargründen. Doch dass Baselland eine tiefe Polizeidichte aufweist, ist ebenfalls Fakt. Kommandant Mark Burkhard warnte bei der Präsentation der kantonalen Kriminalstatistik 2020: Es könne nicht mehr bei jedem Notruf sofort eine Patrouille vorbeischauen. Im Baselbiet kommt eine Polizistin auf 592 Personen. Das ist Rang 18 unter den Kantonen. Auf dem ersten Rang steht Basel-Stadt mit 309 Personen. Im Schweizer Schnitt ist ein Gesetzeshüter für 446 Personen zuständig.

Die anderen Kantone stören die Differenzen nicht

Zwar erzielt die Polizeischule Hitzkirch regelmässig Gewinne. 2020 war es rund eine Million. Doch ihn dazu zu verwenden, die Leistungspauschale in der Höhe von rund 13 Millionen zu senken, das will auch das Kontrollorgan nicht, die für die Einrichtung zuständige Interparlamentarische Geschäftsprüfungskommission, in der Vertreter aller elf Mitgliedskantone sitzen. Das sind, neben beiden Basel, Aargau, Bern, Solothurn, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Solothurn, Uri und Zug.

Der Verteilschlüssel ist im Konkordatsvertrag festgehalten. Auch hier sind Baselland die Hände gebunden. «Bis 2035 kann der Vertrag nur durch Einstimmigkeit der Konkordatskantone geändert werden», schreibt Schuldirektor Alex Birrer auf Anfrage. Änderungen habe es bisher jedoch noch nie gegeben, sagt Birrer – weder beim Vertrag noch beim Verteilschlüssel.