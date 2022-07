Baselbieter Polizei: Verband fordert mehr Rückendeckung

Sicherheit Der Polizeiverband fordert mehr Rückendeckung von der Regierung Der Unterbestand bei der Baselbieter Polizei hat sich seit 2016 verdreifacht. Der Personalverband Polizei Basel-Landschaft sieht die Gründe in zu hoher Arbeitsbelastung und fehlendem Respekt und fordert Massnahmen von Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Sieht sich einer zunehmenden Belastung ausgesetzt: die Polizei Basel-Landschaft. Zvg/ Polizei Basel-Landschaft

Wie die bz berichtete, läuft der Kantonspolizei Basel-Stadt das Personal davon. Allein im vergangenen Halbjahr kündigten mehr Polizistinnen und Polizisten ihre Stelle, als im gesamten Jahr 2021. Die Gründe sind vielfältig. Der Polizeibeamtenverband betont besonders die Zunahme an Demonstrationen und die damit verbundene Mehrbelastung. Kurzfristige Einsätze an Wochenenden kämen immer öfter vor.

Die Politik will dem Problem mit einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen begegnen. Bereits drei Grossräte verschiedener politischer Parteien haben Vorstösse lanciert oder angekündigt.

Die Situation betrifft jedoch nicht nur den Kanton Basel-Stadt. Bereits im vergangenen Jahr hat der Baselbieter Polizeikommandant Mark Burkhard vor einem Notstand gewarnt und gesagt, dass er unbedingt mehr Leute brauche, denn:

«Schon heute können wir nach einem Notruf nicht mehr in jedem Fall eine Patrouille schicken.»

Zwar scheint die Situation nicht ganz so gravierend zu sein, wie im Stadtkanton. Doch ein Blick auf die Stellensituation zeigt, dass der Unterbestand auch im Landkanton zunimmt. Lag der Sollbestand Ende 2016 lediglich gut vier Vollzeitstellen über dem Istbestand, hat sich der Unterbestand bis Ende 2021 auf fast 14 Vollzeitstellen erhöht. Das entspricht mehr als einer Verdreifachung.

Verband sieht Regierung in der Pflicht

Die Arbeitsbelastung sei entsprechend sehr hoch, sagt Ivo Corvini, Präsident des Personalverbandes Polizei Basel-Landschaft (PVPBL):

«Das Personal ist oft am Anschlag und die Erholungsphasen werden immer kürzer.»

Das könne kein Dauerzustand sein, weshalb sich der PVPBL für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen einsetze.

Ein besonderes Dorn im Auge ist Corvini, der als Anwalt selber Polizistinnen und Polizisten in Strafverfahren vertritt, fehlender Respekt gegenüber der Polizei: «Drohungen und Gewalt gegen die Polizei sind leider an der Tagesordnung.» Die Polizei schrecke davor zurück, solche Verfahren, in denen die Polizei Opfer ist, überhaupt anzustreben, weil sie viel zu lange dauern würden. «Viele Urteile sind ausserdem zu milde oder werden mit einem Strafbefehl erledigt, was zur Folge hat, dass solche Straftaten gegen die Polizei verharmlost werden.» Seine Forderung sei deshalb klar: «Die Staatsanwaltschaft muss solche Verfahren prioritär behandeln.» Und:

«Ich sehe hier die Politik, insbesondere Sicherheitsdirektorin Schweizer, in der Pflicht, der Polizei den Rücken zu stärken.»

FDP-Landrat Marc Schinzel ist Mitglied der zuständigen Justiz- und Sicherheitskommission des Landrats und findet ebenfalls, dass das Personal bei der Baselbieter Polizei eher knapp bemessen sei. «Die Tatsache, dass die Region Basel eine Grenzregion ist, fordert unsere Polizei.»

SVP-Landrat sieht keinen Handlungsbedarf

Anders als Kantone wie Zug oder Glarus habe das Baselbiet bekanntermassen Probleme mit Kriminaltourismus aus dem Elsass. «Wir sollten darum im schweizweiten Vergleich sicherlich nicht die geringste Dotation und Personaldichte haben», sagt Schinzel und ergänzt:

«Mir scheint, dass man mehr investieren muss, als es in den vergangenen Jahren der Fall war.»

Keinen Handlungsbedarf bei der Personalsituation der Baselbieter Polizei sieht hingegen SVP-Landrat Hanspeter Weibel, ebenfalls Mitglied der landrätlichen Justiz- und Sicherheitskommission. Er verweist auf eine Landratssitzung von Ende Januar, in der diskutiert wurde, ob Ausländer mit Ausweis C zum Polizeiberuf zugelassen werden sollen. Damals sagte Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer (SP): «Die Polizei Basel-Landschaft konnte bislang immer genügend Personen rekrutieren.»

Weibel stimmt Schweizer zu:

«Es gibt bei der Baselbieter Polizei keine Personal- und Rekrutierungsprobleme, auf jeden Fall keine akuten.»

Im Gegenteil: Die Personalsituation sei in den vergangenen Jahren so gut gewesen, dass man keine Leute in die Polizeiausbildung nach Hitzkirch habe schicken müssen.

