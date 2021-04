Sissach Die Brauerei Farnsburg geht in den Konkurs – nachgetrauert wird nur ihrem Bier Seit Jahren kämpfte die Sissacher Brauerei ums Überleben, wechselte immer wieder Strategie und Köpfe aus. Das Farnsburger war mal Premium-Marke, mal deutsches Dosenbier. Nur Wurzeln schlug es nie. Michael Nittnaus 29.04.2021, 05.00 Uhr

Am Bier lag es nicht: Die Probleme der Brauerei lagen anderswo. Bild: Zvg

Peter Buser ist bekennender Bierliebhaber. Da würde man meinen, der Gemeindepräsident von Sissach müsste trauern, wenn in seinem Ort eine Brauerei ihre Pforten schliesst. Doch als er von der bz erfährt, dass das Zivilkreisgericht Ost über der Brauerei Farnsburg den Konkurs eröffnet hat, sagt er trocken: «Das hat sich schon länger abgezeichnet.» Was Buser dann nachschiebt, ist bezeichnend für den Zustand der 2011 gegründeten Brauerei:

«Viel stärker hat mein Herz vor 15 Jahren beim Verkauf der Liestaler Brauerei Ziegelhof geblutet. Das war ein Stück Heimat.»

Ein «Schluck Heimet» wollte – gemäss Slogan – auch das Farnsburger sein. Doch die am Dienstag im Schweizer Handelsregister publizierte Konkurseröffnung löst keine Welle der Bestürzung aus. Dabei verschwindet mit der Brauerei die letzte mittelgrosse Bierproduzentin des Kantons. 2018 musste bereits die «Baselbieter Brauerei» in Ziefen schliessen. Am Bier selbst liegt diese Gleichgültigkeit nicht. Das Farnsburger staubte 2019 zwei Swiss Beer Awards ab.

Corona hat den Konkurs bloss etwas beschleunigt

«Es fehlte an Tradition und der Verwurzelung bei der Bevölkerung», so Buser. Dazu passt, dass die Brauerei erst nach fünf Jahren und zwei gescheiterten Projekten in Lausen und Gelterkinden in die alten Eptinger-Abfüllhallen nach Sissach fand. Nach fünf weiteren Jahren ist nun definitiv Schluss. Das letzte Farnsburger wurde allerdings schon im März 2020 produziert. Die geleaste Brauerei-Anlage ist längst abtransportiert. Die im Dezember gewährte provisorische Nachlassstundung – die bz berichtete – blieb erfolglos.

2016 war die Hoffnung gross, als die Brauerei Farnsburg die alte Abfüllhalle der Mineralquelle Eptingen AG in Sissach beziehen konnte. Doch das Bier floss bloss vier Jahre. Zvg

Den Konkurs nun der Coronakrise zuzuschreiben, die zahlreichen Brauereien in der Schweiz arg zusetzte, würde aber zu kurz greifen. Das sieht auch Urs Baumann so, der die Nachlassstundung als Sachwalter durchführte: «Es wäre wohl auch ohne Corona so gekommen. Das Ding kam einfach nie zum Fliegen.» Die Pandemie habe den Prozess höchstens etwas beschleunigt, da sich noch schwieriger Investoren finden liessen. So habe sich auch die Hoffnung zerschlagen, wenigstens die Marke Farnsburger verkaufen und dadurch erhalten zu können.

Die Realität heisst jetzt Liquidation. Wobei das Unternehmen über keinerlei Liquidität mehr verfüge, wie Baumann sagt:

«Die Gläubiger dritter Klasse und die Hunderte Aktionäre sehen sicher kein Geld mehr.»

Der Verwaltungsratspräsident der Brauerei Farnsburg, Markus Haubensak, habe der Konkurseröffnung ebenfalls zugestimmt.

Letzter Besitzer scheiterte mit überteuerten Bierpreisen

Haubensak, aus einer alteingesessenen Basler Familie stammend, war 2019 als Retter in der Not aufgetaucht und hatte die Brauerei mit einer sechsstelligen Finanzspritze vor dem Konkurs bewahrt. Doch der Glanz dieser Tage ist längst verblasst. «Während des ersten Lockdowns verschwand Markus Haubensak nach Thailand und war fortan für uns Mitarbeiter und für die Aktionäre kaum noch erreichbar», sagt Niggi Bärtschi auf Anfrage. Der Sissacher Bürgerrat war Anfang 2020 von Haubensak angestellt worden, um Projekte und Strategien für die Brauerei zu entwickeln. So fädelte er etwa ein, dass aus 3000 Litern Bier, auf denen man wegen der Absage der Fasnacht sitzengeblieben war, heiss begehrtes Desinfektionsmittel gebrannt wurde.

Im vergangenen Herbst habe Haubensak den wenigen verbliebenen Angestellten dann mitgeteilt, dass er kein Geld mehr in die Brauerei stecken werde. Bärtschi musste gehen. «Ich bin froh, draussen zu sein», sagt er heute. Unter Haubensak, der seit August 2020 einziges noch verbliebenes VR-Mitglied ist, seien die Kundenbeziehungen schwierig gewesen. Haubensaks Strategie, das Farnsburger als Premium-Produkt zum doppelten Preis zu verkaufen, vergraulte Beizer und Detaillisten. «So kamen sie nie in den Offenausschank der Beizen, wo man am ehesten Geld machen kann», sagt auch Buser. Haubensak weilt derzeit erneut in Thailand und war für die bz nicht zu erreichen.

Vision «Brauerei Nordwestschweiz» wurde nie verwirklicht

Es wäre aber falsch, das Problem nur beim letzten Besitzer zu suchen.

«Schon ganz zu Beginn 2011 machte man einen unternehmerischen Fehler, indem man eine zu grosse Brauerei-Anlage beschaffte»,

sagt Sachwalter Baumann. Anders als Mikrobrauereien, die sehr tiefe Grundkosten hätten, müssten mittelgrosse Brauereien siebenstellig investieren. «Sie hätten klein anfangen und dann langsam wachsen sollen», meint auch Gemeindepräsident Buser. Der Biermarkt sei zu der Zeit aber bereits übersättigt gewesen. Mitbegründer Reto Wetzel, der im Herbst 2018 ausstieg, möchte zur Brauerei Farnsburg generell keine Stellung mehr nehmen, wie er der bz sagt.

Direkt nach seiner Zeit schlug ein weiterer Strategiewechsel fehl: Die Sissacher begannen, auf Dosenbier zu setzen, das sie günstig in Deutschland brauen und abfüllen liessen. Eine Todsünde. Haubensak setzte dem zwar ein Ende, kippte die Strategie dann aber ins andere Extrem. «Das Ganze war nicht mehr zu retten», bilanziert Baumann. Nie erfahren werden wir daher, ob Bärtschis Idee gefruchtet hätte: Eine «Brauerei Nordwestschweiz» zu gründen mit dem Ziel, gemeinsam mit anderen Brauereien die grosse Farnsburg-Anlage auszulasten.

Stattdessen ist das Farnsburger Bier Geschichte – und wer weiss, vielleicht werden die edlen braunen Flaschen zum Sammlerstück. Peter Buser jedenfalls hat noch eine Kiste abgelaufenes Farnsburger im Keller stehen.