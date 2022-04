Sissacher Villa Tschudy wird wohl nicht wieder aufgebaut

Sissach Die Villa Tschudy ist nur zu einem Viertel zerstört, aber aufgebaut wird sie kaum je wieder Die Bagger liess der Besitzer der Villa Tschudy in Sissach wohl illegal auffahren. Doch die Gerichte dürften kaum die Wiederherstellung anordnen, sagt ein auf Bau spezialisierter Anwalt. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 21.04.2022, 05.00 Uhr

Die Tschudy-Villa in Sissach ist zu einem Viertel zerstört. Kenneth Nars

Von den Aussenwänden stehen noch rund zwei Drittel, vom Dach noch etwa drei Viertel, insgesamt ist der Bau zu einem Viertel zerstört: So präsentiert sich derzeit die Villa Tschudy in Sissach, bei der der Besitzer vor einer Woche die Abrissbagger auffahren liess.

Dies geschah wohl illegal, weil eine kantonale Verfügung einen provisorischen Schutz bewirkt hatte. Ruedi Riesen, Präsident des Baselbieter Heimatschutzes, sagt:

«Die Villa ist nicht abbruchreif. Die noch stehende Bausubstanz ist gut.»

Für ihn ist es durchaus eine Option, dass der Bau aus dem Jahr 1924 wieder aufgebaut wird. Das ist auch ein Wunsch, der seit Mittwoch in den sozialen Medien kursiert. Rechtlich nur unverbindlich geschützt Der Besitzer, der Weinhändler Laurent de Coulon, dürfte eine Verfügung erhalten, zudem eine Anzeige.

«Damit wird die Angelegenheit zur strafrechtlichen Sache», sagt Alexander Imhof, auf Bauwesen spezialisierter Anwalt. Demnach kann die Staatsanwaltschaft Bussen aussprechen, im Regelfall von 40'000 Franken, «in schweren Fällen» bis zu 100'000 Franken, so das Gesetz. «Die Höhe der Busse hängt von verschiedenen Faktoren ab», erklärt Imhof – etwa ob das Objekt letztlich kantonal geschützt wird und ob es wieder hergestellt werden kann.

Villa Tschudy Sissach 1925, ein Jahr nach dem Bau. AGNH Sissach

«Auch die Unverfrorenheit des Vorgehens des Eigentümers kann die Höhe der Busse beeinflussen.»

Behörden oder Gerichte können die Wiederherstellung des Originalzustandes des Gebäudes anordnen. Allerdings sind die Hürden hoch. Als Erstes müsste die Villa nachträglich unter Schutz gestellt werden. Denn eine Wiederherstellungspflicht gilt laut kantonalem Gesetz nur für «geschützte Kulturdenkmäler».

Die Villa Tschudy ist derzeit auf Dauer nur für den Schutz empfohlen, rechtlich unverbindlich. Imhof hält eine Unterschutzstellung angesichts der Baselbieter Praxis für unwahrscheinlich, denn: «In solchen Fällen legt sich der Kanton Zurückhaltung auf, wenn der Eigentümer dagegen ist.»

Laut Baselbieter Baugesetzgebung müsste sich der Eigentümer mit der Unterschutzstellung seines eigenen Kulturdenkmals einverstanden erklären. Und danach sieht es derzeit nicht aus, er scheint eher auf Konfrontation aus zu sein. Gemäss «Volksstimme» hält de Coulon den vom Kanton verfügten Abrissstopp für ungültig. Sein Anwalt hat dagegen Beschwerde eingereicht. Für die bz war er auch gestern nicht erreichbar.

Selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass all diese Hürden überwunden werden, stellt sich aus denkmalpflegerischer Sicht die Frage, wie sinnvoll ein Wiederaufbau wäre. «Von der Fachlogik her sind es dann nicht mehr die gleichen Bauten», sagt Imhof. Auch Riesen kann sich vorstellen, dass an den abgerissenen Teilen kenntlich gemacht wird, was am vergangenen Donnerstag geschah.

Villa Tschudy beim Bau im Jahr 1924. AGNH Sissach

Eine nochmals ganz andere Frage ist es, ob es sich für den Eigentümer Laurent de Coulon unter dem Strich gelohnt haben wird, auf vermutlich illegale Weise unumkehrbare Tatsachen geschaffen zu haben. 100000 Franken Busse seien «ein Pappenstiel», sagt Ruedi Riesen.

Allerdings kann de Coulon jetzt nicht einfach losbauen. Derzeit darf er auf seiner Parzelle kaum mehr als Gewerbe betreiben, wie bisher. Aktuell überarbeitet die Gemeinde den Zonenplan. Noch ist offen, wie de Coulon seine Parzelle wird nutzen dürfen, aber es ist unwahrscheinlich, dass ihm die Gemeinde entgegenkommt, denn man dürfte derzeit in Sissach nicht so gut auf ihn zu sprechen sein.

Womöglich kann de Coulon gemäss neuem Zonenplan in Regelbauweise Wohnungen bauen. Will er mehr Gewinn erzielen, bräuchte es einen Quartierplan, von denen es in unmittelbarer Nähe bereits zwei gibt – doch dazu würde die Gemeindeversammlung kaum Ja sagen.

Anwalt Alexander Imhof hat als ehemaliger Laufner Stadtpräsident auch die Optik der Politik und der Verwaltung. Er meint: «Man vergibt sich Goodwill, wenn man gegen die Behörden handelt und vollendete Tatsachen schafft.»

