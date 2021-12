Sissach «Er hinterlässt eine Sauerei auf der Weide und eine Wut im Ranzen»: Das sagt ein Baselbieter Schäfer zur Rückkehr des Wolfes Seine Nächte sind unruhig. Die Angst vor einem Angriff des Raubtieres gross. Toni Pianta fühlt sich im Stich gelassen. Von den Behörden und vor allem der Bevölkerung. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 06.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Er wünscht sich von der Bevölkerung Verständnis: Schafhalter Toni Pianta. Kenneth Nars

Sobald sein Auto um die Ecke kommt, ist die Weide oberhalb von Böckten unruhig. Der Klang der Glocken wird lauter und vor allem hektischer. Hie und da ist ein aufgeregtes «Mähhh!» zu hören. Aus allen Richtungen rasen die Schafe an den Zaun – jedes möchte am schnellsten sein. Denn, wenn Schafhalter Toni Pianta auftaucht, kann das nur eines heissen: ein Schmaus.

Pianta klettert über den Zaun und im Nu ist er umgeben von hungrigen Schafen. Noch ist sein Kessel mit Brot gefüllt. Hungrige Blicke treffen den 67-Jährigen. Ein Schaf hat die Zunge bereits rausgestreckt. Neben seinen Tieren, inmitten der idyllischen Landschaft, sieht Pianta aus wie ein Bilderbuch-Schäfer. Das rot-schwarze Karohemd, die Gummistiefel und der Filzhut dürfen nicht fehlen.

Der Schafhalter ist nicht grundsätzlich gegen den Wolf

Ein ruhiger Ort, glückliche Tiere und ein scheinbar gelassener Schäfer – fast wie eine Szene aus dem Bilderbuch. Doch der Anschein trügt. Denn im Moment ist der Schafhalter alles andere als ruhig. Er lässt den Blick über seine Schafe schweifen, beruhigt darüber, alle zu sehen. «Wenn er kommt, hinterlässt er eine Sauerei auf der Weide und eine Wut im Ranzen», sagt Pianta und fasst sich an den Hut. Mit «er» meint der Schafhalter den Wolf – das Diskussionsthema im Moment. Denn eine Fotoaufnahme bestätigt, was viele Tierhalter fürchten: Der Wolf ist zurück im Baselbiet oder zumindest auf der Durchreise.

Wenn es um den Wolf geht, scheiden sich die Geister. Die «bösen Tierhalter», welche ihn loshaben möchten, gegen die «Städter, die sowieso keine Ahnung haben». Für Pianta ist klar: «Ich bin nicht grundsätzlich gegen den Wolf, ich möchte nur Verständnis.» Verständnis wünscht er sich von den Behörden und vor allem von der Bevölkerung. Sie sollten für einen Tag in seine Fussstapfen treten. Ab in den Dreck, bei den alltäglichen Arbeiten anpacken helfen. Denn seine Arbeit sei nicht nur aufwendig und teuer, sondern auch mit viel Leidenschaft verbunden – und ein Schaf eben nicht «nur ein Schaf». Er kritisiert:

«Würde ein Haustier zum Opfer vom Wolf, würden die Besitzer schreien. Wir dürfen das nicht.»

Frisch gefüttert – die Schafe sind zufrieden. Kenneth Nars

Nachdem er die Tiere fertig gefüttert hat, steigt Pianta zurück über den Zaun. Dieser ist elektrisch geladen und hat Bänder daran befestigt. Eine Schutzmöglichkeit. Doch für den Herdenschutz ist der Zaun zehn Zentimeter zu tief – so kann der Wolf darüber springen. «Wenn er Hunger hat, reichen auch die zehn zusätzlichen Zentimeter nicht», ist sich Pianta sicher. Das ist aber nicht der Grund, weshalb er seinen Zaun nicht erhöht hat:

«Wer zahlt mir das Material?»

Herdenschutz sei zwar eine gute Sache, aber genüge nicht. Pianta fühle sich im Stich gelassen. Eigentlich muss er seine Herde abends in den Stall nach Sissach und morgens auf die Weide bringen. Doch die Nahrungsumstellung und der Transport würden die Schafe nur strapazieren. «Das ist doch keine Lösung», sagt er und steigt in sein Auto. Auf der Fahrt in Richtung Stall – die Schafe auf der Weide gelassen – ist er zunächst ruhig. Ein Seufzer. «Ich wünsche mir, dass wir einfach miteinander eine Lösung finden können.»

Ein brutaler Anblick auf der Alp

Die Nächte sind unruhig. Die Nervosität vor einem Anruf der Polizei gross. Was, wenn er am Morgen aus dem Auto steigt und nicht von hungrigen, sondern toten Schafen empfangen wird? Das muss sich Pianta nicht vorstellen. Er weiss es. «Der Wolf war drin. Er hat auch von dir genommen», hörte der Schafhalter vor sechs Jahren am Telefon. Rund zwanzig Schafe wurden gerissen. Ein brutaler Anblick. «Wut. Wut habe ich als Erstes verspürt. Ich wusste, jetzt stehe ich allein da», erinnert sich Pianta. Seither bringt er seine Tiere nicht mehr auf die Alp.

Toni Pianta: «Es ist nicht mehr wie früher.» Kenneth Nars

Dass der Wolf für ihn jetzt auch im Baselbiet zum Problem werden könnte, war sich der Schafhalter schon länger bewusst. Von seinem Kollegen erfuhr er die schlechte Nachricht. «Sieben Geissen wurden bei ihm in Lauwil gerissen», sagt Pianta und ergänzt: «‹Jetzt ist eingetroffen, wovor ich schon vor drei Jahren gewarnt habe›, ist mir durch den Kopf geschossen.»

Viele Tierschützer freuen sich über die Rückkehr des Wolfes in ein Gebiet, das ihm vor einigen Jahrzehnten noch einen Lebensraum geboten hatte. «Blickt euch um. Es ist nicht mehr wie früher. Der Wolf hat hier keinen Platz», sagt Pianta. Er ist im Stall angekommen. Ein Teil seiner Schafe lebt zurzeit dort. Die Köpfe strecken sie schon neugierig aus der Türe. Neben ihnen hängt ein grosses Plakat: «Wolf – Nein Danke!» – zumindest für den Baselbieter Wolf, ergänzt er. Die hungrigen Schafe machen sich hörbar. Sie wissen nicht, dass sie im Moment in aller Munde sind, und möchten doch nur gefüttert werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen