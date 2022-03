Sissach Schnitzelbangg-Fasnacht in den Beizen offenbart «so viele Schandtaten der Obrigkeiten» Nach der Zwangspause gerät die Schnitzelbangg-Fasnacht in den Sissacher Beizen zu einer schonungslosen Chropfleerete. Otto Graf 08.03.2022, 16.52 Uhr

Der Farblosi erbarmte sich der Gebeutelten in Gelterkinden. Otto Graf

Zwei Jahre herrschte praktisch Funkstille. Weil weltweit Corona wütete, mussten die armen Schnitzelbänke zwei Jahre stillhalten. Am Montagabend brachen sie in Sissach ihr Schweigen und brachten in einer konzertierten Aktion all die Schandtaten, die sich die Obrigkeit zu Schulden kommen liess, unter das Volk. Nicht weniger als neun Formationen tourten durch die einschlägigen Lokale der Oberbaselbieter Bezirksmetropole und legten die Fakten auf den Tisch.

Erschreckend, was sich in der Vergangenheit so alles angesammelt hat und was die Leute an den Schalthebeln der Politik unter dem Corona-Deckmantel und in Raubrittermanier auf dem Buckel des gemeinen Volkes angerichtet haben. Nun kommt die Wahrheit endlich ans Licht. Den mutigen Kämpferinnen und Kämpfern für die Gerechtigkeit, die trotz grossen Widerständen nicht aufgegeben haben und schliesslich fündig geworden sind, gebührt höchstes Lob.

«D’Volksstimm findet’s schad». Otto Graf

Der Farblosi ist einer der Unerschrockenen. Er tritt bescheiden in schwarz-weiss auf. Was er vorträgt, könnte bunter nicht sein. Er sei froh, ist die Durststrecke vorbei. Ein weiteres Jahr ohne Fasnacht, stellte er fest, hätte schwerwiegende Folgen gehabt:

Zwöi Johr kei Fasnecht, das isch bitter. D’Chluribouer chlage.

Am Chluri in der Schüre duet scho lang dr Holzwurm gnage.

D’Sagmählhüffe wärde grösser,

das isch nid zum Lache.

No eis Johr meh und sie chönne us ihm Pellets mache.

Kritisch und bissig äusserte sich der gleiche Schnitzelbänkler zu dem, was im Leibblatt in der Region Oberbaselbiet steht:

S Mediegsetz goht bachab.

D’Volksstimm findet’s schad.

Für s’Zyttigsdrucke und s’Verteile

gits kei Gäld vom Staat.

Do frog i my, für was die hei welle Stutz itryybe.

Die löhn jo alles vo de Läser föttele und schryybe.

Die Büchel-Rueche fragten sich mit einem deutlichen Wink an die Partei der Grünen, welchen Umweltschutz das Volk denn eigentlich braucht und umsetzen darf:

Was möche mer jetz für e Umwältschutz?

Do git’s X Möglichkeite, gopfriedstutz.

Stellsch es Windchraftwärk in Garte

hesch es Brobleem mit dr Vogelwarte.

Montiersch e Photovoltaikanlag uf dis Dach

Hesch denn mit dr Gmein wägem Dorfbild Krach.

Es Wasserchraftwärk zwüsche de Bärge dure?

Het Pro Natura e dummi Schnuure.

Elektroauto wäre do jo au no derby.

Wie lang hebt eigentlich sone Batterie?

Drum, dir liebe Grüene, jetz heisst’s vorwärts marsch.

Die nächschte paar Johr heisst’s Finger us em Arsch.

Der Tunnelbouer. Otto Graf

Der Tunnelbouer orientierte sich hauptsächlich an den Bulletins, die der Mediensprecher der Gesundheitsdirektion verbreitete. Was den Wolf betrifft, so konnte er, amtsdeutsch angehaucht, entwarnen:

Dr Mediesprächer vo dr Gsundheitsdirektion, Wirz, Vorname Rolf:

S git es wytters Brobleem: Näbscht

Corona hei mir jetz au no e gfrässige Wolf.

Aber nid ass jetz jede Chüngelibuur uf Lieschtel dramplet und umeschimpft.

Mir häi d’Lag im Griff, da Wolf isch drüü Mool gimpft.

Der gleiche Sprecher konnte auch Erfreuliches vermelden:

Zum Schluss, e positivi Mediemitteilig wett i doch no speziell erwähne:

Es git e schöni Fasnecht, ab morn

müessen alle Zunzger in Garantääne.