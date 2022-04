Sissach Trotz kantonalem Verbot: Eigentümer beginnen mit Abbruch von 100-jähriger Villa Das 1924 erbaute Tschudy-Gebäude an der Güterstrasse in Sissach hätte eigentlich nicht abgerissen werden dürfen, wie eine amtliche Verfügung besagt. Am Gründonnerstag sind die Bagger dennoch vorgefahren. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 19.04.2022, 17.51 Uhr

Ein beträchtlicher Teil der Villa wurde bereits abgebrochen, obwohl dies nicht erlaubt gewesen wäre. Kenneth Nars (Sissach, 19. April)

Auf der Webseite des Baselbieter Heimatschutzes gibt es einen Alarm-Knopf: Wer ein wertvolles Gebäude entdeckt, das von Abriss oder Verfall bedroht ist, kann diesen anklicken und Informationen zur entsprechenden Baute angeben. Anfang März wurde dieser rote Online-Alarmknopf genutzt. Ein Sissacher hat sich beim Heimatschutz gemeldet; an der Güterstrasse werde das Wohn- und Geschäftshaus Tschudy abgerissen. Das 1924 erbaute Gebäude mit Lager- und Produktionshallen der Weinkellerei Tschudy AG steht zwischen Bahngleisen, Migros und Hauptstrasse an prominenter Stelle in Sissach. Es ist im Bauinventar des Kantons Baselland als kantonal zu schützen eingestuft – eine Einschätzung, die keine rechtliche Verbindlichkeit trägt.

Nachdem der Alarm eingegangen war, sei man direkt nach Sissach gefahren, berichtet Ruedi Riesen, Präsident des Baselbieter Heimatschutzes. «Auch die kantonalen Chefbeamten, die Polizei, der Gemeindepräsident von Sissach und die kantonale Denkmalpflege waren vor Ort.» Letztere habe interveniert und beim Regierungsrat einen Abbruchstopp erwirkt. Die amtliche Verfügung beinhaltet eine provisorische Unterschutzstellung, wie Andrea Bürki, Mediensprecherin der Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD), auf Anfrage sagt, und untersagt somit den Abbruch des Gebäudes.

Strafanzeige könnte teuer enden

Dennoch fuhren am Gründonnerstag die Bagger auf, um die Villa im neubarocken Stil abzubrechen. «Um 16 Uhr, als beim Kanton schon alle weg waren», sagt Riesen. Rund ein Viertel des Hauses ist verschwunden, wie Bilder des Heimatschutzes vom 14. April zeigen. Stand Dienstag sah das Haus noch so aus wie am Donnerstagnachmittag.

Die BUD kann zum Fall derzeit nur wenig Auskunft geben. Bürki sagt lediglich, «dass es am Gründonnerstag zu einem Teilabbruch des Wohn- und Geschäftshauses Tschudy AG in Sissach gekommen ist. Dieser Teilabbruch geschah im Auftrag des Eigentümers und entgegen der Verfügung von Anfang März 2022». Das weitere Vorgehen werde aktuell geprüft, so auch rechtliche Schritte gegen Auftraggeber und Auftragnehmer.

Sollte es zu einer Strafanzeige seitens des Kantons kommen, wie der Heimatschutz vermutet, könnte das für die Eigentümerschaft – die Buess Weinbau und Weinhandel AG unter Geschäftsführung von Laurent de Coulon – folgenschwer enden. Denn es könnte eine Geldstrafe von bis zu 100'000 Franken ausgesprochen werden, ebenso kann der Verursacher zur Wiederherstellung eines unter Schutz gestellten Gebäudes verpflichtet werden.

Heimatschutz fordert Wiederaufbau

Der Heimatschutz selber spricht sich für letztere Option aus: «Juristisch ist die Sache nun bei der kantonalen Denkmalpflege. Aber wir werden alle Hebel in Bewegung setzen, damit die Tschudy-Villa wieder aufgebaut wird.»

Denn für das Gebäude, «das ja mehr als nur ein Häuschen ist, es handelt sich um ein riesiges Volumen», sagt der Heimatschutzpräsident, habe man Pläne gehabt. Ziel des Vereins sei eine Umnutzung gewesen, eine Mischnutzung aus Wohnraum, Büro und Gewerbe habe Riesen vorgeschwebt: «Das ist ein wunderschönes Gebäude seiner Zeit, es ist eine Schande, dass es abgerissen wird.» Sein Ziel sei nicht, jedes alte Gebäude nur um des Schutzes willen zu schützen, «sondern zu nutzen, was eine gute Substanz hat und noch nutzbar ist.» Dazu gehöre die Tschudy-Villa.

Weshalb sich die Eigentümerschaft um die Verfügung foutierte und was die Gründe für den Abbruch und die Pläne für das Areal sind, ist derzeit unklar. Laurent de Coulon war am Dienstag für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

