Sissach Verkehrsfreier Samstag im «Strichcode» ist chancenlos Die Sissacher Gemeindeversammlung folgt der Exekutive, die den Stimmbürgerantrag zur Ablehnung empfohlen hat. Simon Tschopp 22.06.2022, 16.31 Uhr

Lange Warteschlange vor dem Eingang zum Versammlungskokal. Bilder: Simon Tschopp (Sissach, 21. Juni 2022) Antragsteller Urs Chrétien erklärt seinen Vorstoss. Eng sitzen die über 400 Stimmbürgerinnen und -bürger in der Turnhalle des Schulhauses Dorf.

Das gab es noch nie in Sissach. Eine derart grosse Gemeindeversammlung. Vor der Turnhalle des Schulhauses Dorf bildet sich eine lange Warteschlange. 443 Stimmberechtigte suchen sich im Lokal, temperaturmässig einer Sauna ähnlich, einen Platz. Zuvor lag die Rekordbeteiligung bei 411.

Gemeinderat macht Rückzieher

Der Antrag des Stimmbürgers Urs Chrétien, der samstags eine verkehrsfreie Begegnungszone – «Strichcode» genannt – fordert, lässt die Leute in Scharen auflaufen. Sowohl Sympathisanten des Antrags als auch das Gewerbe, das sich resolut dagegen ausspricht, können stark mobilisieren. Schliesslich setzt sich die gegnerische Seite klar durch.

Gleich zu Beginn nimmt Gemeindepräsident Peter Buser etwas Brisanz aus der Versammlung. Der Gemeinderat zieht seinen Gegenvorschlag für einen 60-tägigen Versuchsbetrieb im Einbahnverkehr zurück; folglich verzichtet er auch auf die Stichfrage, sollten beide Anträge eine Mehrheit finden.

Hätte sich die Exekutive nicht zu diesem Schritt durchgerungen, wäre ihr eine Stimmrechtsbeschwerde sicher gewesen. Dieser Gegenvorschlag und die Stichfrage hätten gegen das Gemeindegesetz verstossen, meinen Fachleute.

Parkplätze, Parkplätze, Parkplätze

Antragsteller Urs Chrétien zeigt sich während der Präsentation seines Vorstosses «überrascht von der vehementen Ablehnung» des Gewerbevereins. Auch habe er nicht gedacht, dass sein Antrag so stark bewege. Er ist überzeugt:

«Auch wenn etwas Neues mit Risiken verbunden ist, sind verkehrsfreie Samstage eine Riesenchance.»

Er zeigt Bilder von leeren Parkhäusern am Samstagmorgen. Parkplätze habe es genug in der Nähe, folgert Chrétien. Die Präsidentin des Gewerbevereins Sissach und Umgebung, Christine Tschan, macht gleich zu Beginn ihres Votums klar:

«Ja zum Einbahnverkehr, Nein zur Sperrung.»

Und konstatiert: «Wir stimmen hier über ein sehr emotionales Thema ab.» Eine Begegnungszone brauche ein funktionierendes Gewerbe, bei verkehrsfreien Samstagen sei das nicht mehr möglich. Denn diese Tage sind fürs Gewerbe existenziell. Zwei Drittel der Kunden kommen von auswärts – mit Auto oder Motorrad.

Die Debatte dreht sich primär um die Parkflächen im «Strichcode». Wortmeldungen gegen verkehrsfreie Samstage in der Begegnungszone überwiegen. «Wollen wir das Sissacher Gewerbe vernichten oder nicht?», fragt eine Stimmbürgerin provokativ, ein Raunen geht durch die Reihen. Ein Mann findet, der Antrag gleiche einem Experiment und sei nicht ausgetüftelt.

Klares Verdikt

Die Abstimmung endet deutlich. Mit 282 zu 150 Stimmen bei 7 Enthaltungen wird Urs Chrétiens Antrag als nicht erheblich erklärt, ganz im Sinn des Gemeinderats. «Wir erachten eine Sperrung als zu rigide», so Gemeinderat Stephan Marti zuvor in seinen Ausführungen.

Weil Chrétien seinen Vorstoss bereits im Dezember 2021 eingereicht hatte, hätte die folgende Gemeindeversammlung am 7. April darüber befinden müssen. Dies hat der Gemeinderat versäumt, was Gemeindepräsident Peter Buser am Dienstagabend einräumt und bedauert.

Die Exekutive wird nun für den Sommer einen Einbahnverkehr versuchsweise während 60 Tagen anordnen. Dies liegt in der Kompetenz der Behörde. Buser hofft:

«So werden wir im Herbst oder Winter erste Ergebnisse haben.»

Und danach wird man sehen, was zu einer besseren Aufenthaltsqualität im «Strichcode» beitragen kann.