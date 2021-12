Sissach Zugang für Besuchende eingeschränkt: Altersheim Mülimatt verschärft Coronamassnahmen Das Mülimatt in Sissach lässt nur noch geimpfte und genesene Besuchende hinein. Der Nutzen davon sei marginal, die Kosten dafür hoch, warnt der Verband Curaviva. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 31.12.2021, 05.00 Uhr

Im Alters- und Pflegeheim Muelimatt in Sissach dürfen nur noch geimpfte oder genesene Besucherinnen und Bersucher rein. Kenneth Nars

Das Zentrum für Pflege und Betreuung Mülimatt in Sissach verschärft seine Regelung für Besuchende: Seit vergangenem Montag haben nur noch geimpfte und genesene Personen Zutritt ins Heim. Damit geht das Alterszentrum weiter, als es der Kanton vorgibt. Seit Mitte November gilt im Baselbiet für Besuchende von Alters- und Pflegeheimen die Zertifikatspflicht. Neben geimpften und genesenen Personen dürfen auch Getestete ihre Angehörigen besuchen. Auch zeitlich hat das Heim die Besuchsoptionen eingeschränkt.

Mülimatt-Geschäftsführerin Mireille Dimetto rechnet aufgrund der ansteckenderen Omikron-Variante und den damit verbundenen düsteren Prognosen mit einem «weitaus strengeren Regime» für Altersheime, das dann womöglich verpflichtet sein wird. Die 2G-Regelung für Besuchende habe im Mülimatt aber auch organisatorische Gründe, erklärt Dimetto. «Unser Restaurant ist faktisch gesehen ein Teil des öffentlichen Bereiches und ist nicht per se ein eigenständiges Gebäude. Die Unterscheidung zwischen Besucher und Restaurantbesucher mittels 3G oder 2G ist personell auf Dauer nicht stemmbar – wir können und wollen die Besucher nicht doppelt kontrollieren.»

Die Heimleitung lässt aber weiterhin Ausnahmen bei der Besuchsregelung zu, wie sie auf der Website schreibt. Dafür müsse man sich bei Mireille Dimetto oder der Leitung Pflege und Betreuung melden. Dank «dauerndem Abwägen», wie es die Geschäftsführerin formuliert, habe es das Zentrum Mülimatt bisher geschafft, gut über die Runden zu kommen und damit den Bewohnenden einen weitestgehend normalen Alltag zu generieren.

«Der zusätzliche Schutz dürfte marginal sein»

Beim Altersheimverband Curaviva Baselland sieht man die 2G-Regelung kritisch. Bereits bei Einführung der Zertifikatspflicht für Besuchende im November äusserste sich der Verband versteckt kritisch, als er Nachteile davon aufzählte, aber versprach, den Entscheid zu akzeptieren und mitzutragen. In Angesicht der gestiegenen Fallzahlen und der Omikron-Variante glaubt Curaviva-Co-Geschäftsführer Andi Meyer, dass die Alters- und Pflegeheime mit 3G aktuell gut aufgestellt seien. «Der zusätzliche Schutz für die Bewohnenden mit 2G dürfte marginal sein. Dafür wird das Besuchen zusätzlich eingeschränkt.»

Man müsse bei Einschränkungen bei Alters- und Pflegeheimen immer bedenken, dass die Seniorinnen und Senioren dort wohnen und die Heime ihr Zuhause sind.

«Und die Bewohnenden dürfen ja immer noch nach draussen, was wichtig ist, und dürfen die Angehörigen zu Hause besuchen. Dort gibt es auch kein 2G.»

Auch geimpfte und genesene Besuchende können das Virus in die Heime bringen, erinnert Andi Meyer. Markant mehr Sicherheit würde 2Gplus, also das zusätzliche Testen von Geimpften und Genesenen, bringen. Aber das würde weitere «massive Einschränkungen» mit sich bringen, die wissenschaftlich abgesicherte Gründe haben müssten, findet Meyer. Das sieht auch Michael Rosenberg, Leiter des Seniorenzentrums Rosengarten in Laufen, das in der zweiten Coronawelle stark getroffen wurde, so. Absolute Sicherheit sei ein Trugschluss. «2G ist weder Fisch noch Vogel. Wir bleiben bei 3G, solange keine strengeren Vorgaben des Kantons oder des Bundes kommen.»

Die Impfung wirkt

Der Kanton Baselland überlässt es den Alters- und Pflegeheimen, strengere Regelungen zu ergreifen, schreibt Roman Häring, Mediensprecher des Krisenstabs, auf Anfrage. Nebst 2G oder 3G sei vor allem die Maskenpflicht für Besuchende eine sehr zentrale Schutzmassnahme. Bereits heute empfehlen Kanton und Curaviva, alle Besuchende vor dem Zutritt in die Heime zu testen. Eine weitere adäquate Schutzmassnahme sei die Beschränkung der Anzahl Besuchende pro Bewohnende, wie es auch das BAG empfiehlt, erklärt Roman Häring.

Die Situation in den Alters- und Pflegeheimen sei aber nicht mehr mit jener während der ersten Corona-Welle zu vergleichen, als besuchen gar nicht mehr möglich war. Mit der Impfung, die gemäss Häring in den Heimen sehr gut wirke, und dem Testen stünden zum Schutz der Bewohnenden neue Möglichkeiten zur Verfügung.

Auch Andi Meyer von Curaviva und Michael Rosenberg vom Seniorenzentrum Laufen beurteilen die aktuelle Lage in den Alters- und Pflegeheimen als positiv. Die Impfung wirke, bekräftig Rosenberg. Das habe sich bei milde verlaufenen Impfdurchbrüchen bei Bewohnenden gezeigt. Mehr Angst haben beide vor Ausfällen beim Personal, wenn die Fallzahlen aufgrund von Omikron weiter stark zunehmen und immer mehr Mitarbeitende in Isolation oder Quarantäne müssen.

