Sissach: Hotel & Restaurant Sonne erstrahlt in neuem Glanz

Sissach Zwischen Innovation und Tradition – die «Sonne» erstrahlt in neuem Glanz Das Sissacher Traditionsgasthaus zeigt sich nach zwei Jahren Umbau von seiner besten Seite. Neben einem Hotel und Restaurants gibt es neu auch zwölf Altersresidenzen, eine Arztpraxis und einen Abstieg in die Kellerwelten. Die bz nimmt einen Augenschein. Nicolas Blust 03.10.2022, 05.00 Uhr

Die «Sonne» in Sissach erstrahlt in neuem Glanz. Das Traditionsgasthaus wurde rund zwei Jahre lang umgebaut und öffnete am 24. September ganz offiziell mit dem Tag der offenen Tür. Bereits seit Ostern lief das sogenannte Soft-Opening. Die renovierte «Sonne» hat viel Neues, doch auch ihre Vergangenheit ist präsent. Das Gasthaus wurde 1534 erstmals schriftlich erwähnt.

Die Geschichte ist dem neuen Besitzer bestens bekannt. Michele Linsalata ist in Sissach aufgewachsen und kennt daher den Stellenwert, den das Traditionshotel in der Gemeinde besitzt. Der Sissacher Sanitätsunternehmer weiss: «In Sissach kennt jeder die ‹Sonne›.» Zusammen mit seiner Frau kümmert er sich um das traditionelle Haus.

«Die Alten sollen nicht an den Rand geschoben werden.»

Dabei kommen die beiden nicht vom Fach. «Es ist eine andere Branche als wir gewohnt sind», bestätigt seine Frau Adriana Linsalata. Bislang verdienten die Linsalatas ihr Geld mit Immobilien und ihrem Sanitärgeschäft in Sissach. Dass sie jetzt die «Sonne» betreiben, sei am Anfang nicht geplant gewesen. Wegen Corona konnten sie jedoch keinen Pächter finden.

Ursprünglich wollten die Linsalatas die Immobilie «nur» renovieren. Die Bank wollte für einen entsprechenden Kredit aber mehr Diversität. So kam die Idee der Altersresidenzen zu Stande. Sissach sei dafür der ideale Standort. Adriana Linsalatas Eltern wohnen bereits in einer solchen Residenz. Nicht ganz ohne Hintergedanken sagt sie deshalb: «Die Alten sollen nicht an den Rand geschoben werden.» Nun können sie im Herzen von Sissach ihren Lebensabend geniessen.

Speisekarte: Eine Mischung zwischen Tradition und Innovation

Zum Geniessen ist auch das kulinarische Angebot der «Sonne». Auch hier gehen die Linsalatas den gleichen Weg wie bei der Rennovation des Hauses. Die Speisekarte ist eine Mischung zwischen traditionellem und modernem Essen. Oder in den Worten von Michele Linsalata: «Es ist eine bürgerliche Küche im mittleren und hohen Segment.» Das komme bislang sehr gut an.

Mit Eduard Jaisler haben die Linsalatas einen talentierten Koch ins Oberbaselbiet geholt, der für seine innovativen Speisen bekannt ist. «Bei meinen Kreationen lege ich den Fokus auf Natürlichkeit und Leichtigkeit, auf Vielfalt von Geschmacksnuancen, Aromen und Farben», schreibt Jaisler auf seiner Website.

Der Zeitpunkt, ein traditionelles Gasthaus zu renovieren, könnte kaum schlechter sein. Während der Pandemie stiegen die Preise für Baustoffe massiv an. Und auch sonst lief nicht alles nach Plan. «Es gab einige böse Überraschungen», sagt Michele Linsalata. Das Budget konnte nicht eingehalten werden, die Ausgaben wurden immer grösser. Keine einfache Situation, wie Linsalata beschreibt:

«Man macht sich schon seine Gedanken, gerade wenn man seine Ersparnisse investiert.»

Der gesamte Umbau hat dann auch einiges gekostet. Insgesamt wurde ein hoher einstelliger Millionenbetrag in die Immobilie investiert.

Ein mutiger Schritt

Mittlerweile sind die Sorgen des Umbaus aber verflogen. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der Sissacher Gemeindepräsident sprach am Tag der offenen Tür von einer «Perle» und dürfte dabei für die meisten Anwesenden gesprochen haben. Auch der Sissacher Landrat Isaac Reeber zeigte sich beeindruckt. Er findet den Schritt seines ehemaligen Klassenkameraden «mutig».

Auch ansonsten erhielten die Linsalatas am offiziellen Eröffnungstag viele Komplimente von den Gästen. Das decke sich mit den Rückmeldungen, die die Betreiber während des Soft-Opening erhalten haben.

An Ostern wurde das erste Restaurant eröffnet. Seither würden die Besucherzahlen stetig steigen. Und auch eine Stammkundschaft habe sich bereits gebildet. Dabei dürfte auch helfen, dass das Restaurant im gleichen Look daherkommt wie noch vor der Rennovation. Inklusive Stammtisch.

Die Linsalatas können sich also über eine gelungene Eröffnung freuen. In Zukunft wollen sie ihr Angebot noch ausbauen. Künftig soll die «Sonne» an sieben Tagen geöffnet haben. Dafür fehlt ihnen aktuell aber noch das nötige Personal. Doch auch diese Hürde dürfte übersprungen werden. So darf sich Sissach auf viele weitere Jahre des Hotelrestaurants zur Sonne freuen. Und das im neuen «alten» Glanz.