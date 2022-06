Skeptische Bauern Naturpark Baselbiet: Landwirtschaft muss noch überzeugt werden Unter dem neuen Namen «Naturpark Baselbiet» soll der 2010 begrabene «Jurapark Baselland» wiederbelebt werden. Eine Podiumsdiskussion in Gelterkinden am Donnerstag zeigte aber: Die Landwirtschaft an Bord zu holen, wird noch viel Überzeugungsarbeit brauchen. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 10.06.2022, 19.32 Uhr

Wahrzeichen des Oberbaselbiets: Die Hochstammkirsche. Bild: Franz Schweizer

19 Parks gibt es in der Schweiz, 16 davon sind Naturparks. Geht es nach Florence Brenzikofer, Grünen-Nationalrätin und Präsidentin des Vereins «Erlebnisraum Tafeljura», soll der «Naturpark Baselbiet» der zwanzigste werden.

Die Bezeichnung wird vom Bund vergeben. Bedingung ist, dass die Region, die zum Naturpark werden soll, über eine wertvolle Landschaft und Natur verfügt, die so wenig wie möglich durch menschliche Nutzung beeinträchtigt sind.

Mindestens 100 Quadratkilometer an Fläche muss der Naturpark ausserdem aufweisen. Wo genau er hinkommt, ist noch nicht festgelegt. Klar ist nur, dass es im Oberbaselbiet sein soll.

Neuer Name, ähnliche Ausgangslage

Es handelt sich um eine Idee, die bereits vor gut zehn Jahren unter dem Begriff «Jurapark Baselland» die Runde machte und sich nicht zuletzt an benachbarten Beispielen orientierte: Dem Jurapark Aargau und dem Regionalen Naturpark Thal im Kanton Solothurn.

Die Idee eines Parks stiess durchaus auf Zustimmung, scheiterte aber am Widerstand im Diegtertal. Wegen seiner zentralen Lage im Oberbaselbiet hätte der Park ohne den Rückhalt in der Bevölkerung keine Chance gehabt.

Im vergangenen Sommer wollte es eine Projektgruppe des Vereins Erlebnisraum Tafeljura um Brenzikofer nochmals wissen. Sie lancierte die Idee neu und stellte sie Ende Januar der Öffentlichkeit vor.

Seither tourt der Verein an verschiedenen Anlässen durchs Baselbiet und wirbt für die Neuauflage seines Gründungszwecks. So auch am diesjährigen «Forum kontrovers», das vorgestern Donnerstag in der Aula der Sekundarschule Gelterkinden stattfand.

Unter der Moderation von «Volksstimme»-Redaktor Severin Furter diskutierten die Gäste über die Frage: «Welche Chancen bietet ein Naturpark für unsere Region?».

Teilnehmende waren Michael Kumli (Geschäftsführer Tourismus Baselland), Fabienne Ballmer (Co-Präsidentin Gastro Baselland), Marc Brodbeck (Präsident Bauernverband beider Basel), Thomas Waltert (Kantonsplaner Baselland) und Fabien Vogels­perger (Direktor des Naturparks Chasseral im Berner Jura).

Landwirtschaft nach wie vor nicht überzeugt

Vogelsperger war spontan für den Solothurner Nationalrat und Präsidenten des Netzwerks Schweizer Pärke Stefan Müller-Altermatt (Die Mitte) eingesprungen, der kurzfristig aufgrund familiärer Verpflichtungen absagen musste. Die Diskussion zeigte, dass es trotz erfolgter Bemühungen noch nicht gelungen ist, sämtliche Skeptiker, allen voran die Bauern, von den propagierten Vorzügen eines Naturparks Baselbiet zu überzeugen.

Während Touristiker Kumli, Gastronomin Ballmer und Planer Waltert von den Möglichkeiten zur besseren Vernetzung, Koordination, Vermarktung und Wertschöpfung schwärmten, fürchtete Landwirt Brodbeck trotz gegenteiliger Beteuerungen der Initiantinnen und Initianten, dass ein Naturpark zu einer weitergehenden Regulierung der Landwirtschaft führt – beispielsweise, indem das Spritzen von Pflanzenschutzmitteln eingeschränkt oder gar verboten werde.

«Solche Naturpärke wecken bei den Umweltverbänden Begehrlichkeiten», gab er sich überzeugt und fügte, an Fabian Ballmer gewandt, hinzu, dass das auch der Gastronomie schaden würde:

«Wenn wir zum Beispiel die Hochstammkirschen überhaupt nicht mehr spritzen dürfen, können wir auch nicht die gewünschte Qualität liefern.»

Auch brauche es den Naturpark nicht, weil dessen Ziele mit lokalen Initiativen erreicht werden können, sagte Brodbeck und verwies mit dem Stichwort Farnsburg auf bereits bestehende Projekte und Initiativen.

«Es läuft doch schon gut, unsere Projekte zeigen es.»

Mehrere Voten von Landwirten aus dem Publikum waren ein Hinweis darauf, dass Brodbecks Haltung in der Landwirtschaft verbreitet ist. Es zeigt sich: Soll der Naturpark wie geplant 2028 errichtet sein, muss der Verein Erlebnisraum Tafeljura noch einiges an Überzeugungsarbeit leisten.

