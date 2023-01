Zu warm Den Skigebieten der Region fehlt der Schnee: «Es harzt an allen Ecken und Enden» Sämtliche Lifte in der Region Basel haben aufgrund des Schneemangels geschlossen ‒ künstlich beschneit wird nicht. Einige Gebiete sehen sich nach Alternativen um. Thaddäus Braun und Michael Meury Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Weit und Breit kein Schnee in Sicht: An das Skifahren denkt in Langenbruck gerade niemand. Bild: Roland Schmid

Wohlig warm waren die Festtage. Doch nicht nur drinnen am Kaminfeuer unter dem Weihnachtsbaum, sondern auch draussen. Den ersten Tag im neuen Jahr konnte man im T-Shirt an der Sonne einläuten und kaum etwas liegt im Moment ferner als eingeschneite Landschaften.

Gemäss dem WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF ist es einer der schneeärmsten Winter seit langem. Schneedepots und -kanonen sei Dank, kann dennoch in nahezu allen grossen Skigebieten der Schweiz gefahren werden.

Ohne Naturschnee kein Betrieb

Anders sieht es bei den Skiliften in der Region Basel aus.

Lifte gibt es unter anderem in Oltingen, in Langenbruck, in Beinwil und in Nunningen. Hier liegt kein Schnee und die Anlagen stehen alle still. Die Skiliftbetreibenden in der Region setzen nämlich auf Naturschnee, denn eine künstliche Beschneiung lohnt sich nicht.

Darum setzt man auf Spontanität. So auch Tobias Gysin und die Skiriege Oltingen, die den Lift betreibt: «Die insgesamt 22 Mitglieder haben wir in drei Gruppen aufgeteilt. Wenn es dann tatsächlich Schnee gibt, können wir rasch eine Gruppe aufbieten und der Betrieb ist gesichert.»

Nicht nur der Schneemangel bereitet Kopfzerbrechen

Für den Nunninger Skiliftbetrieb ist der fehlende Schnee im Moment das geringere Übel. Tobias Gasser, Präsident des Skiliftvereins, sagt, im Moment fehle vor allem die notwendige Unterstützung aus der Gemeinde. Selbst wenn der Schnee käme, müssten zuerst andere Konflikte gelöst werden, auf die er aber nicht näher eingehen könne.

«Es harzt an allen Ecken und Enden», meint Gasser. «Es wäre aber natürlich schön, wenn wir den Lift wieder betreiben könnten. In Nunningen brauchen wir dank des steinfreien Untergrunds nur sehr wenig Schneefall, um den Betrieb zu öffnen.»

Kein Ansturm auf Schneesportausrüstungen

Die Schneeknappheit mindert auch den Ansturm auf den Verkauf und die Verleihe von Schneesportausrüstungen. Der erste Peak in der Anfrage sei jeweils um die Weihnachtszeit, erklärt Regula Blättler vom Sportshop Karrer in Laufen. Diesmal seien merklich weniger Ausrüstungen rausgegangen als auch schon.

«Wenn in unserer Region ausreichend Schnee fällt, steigen in der Regel vor allem die Wochenendmieten und Mieten für Kinderausrüstungen stark an.» Blättler geht zumindest bei solchen Nachfragen in dieser Saison von deutlich geringeren Zahlen aus.

Bobfahren statt Skifahren

Doch was bedeutet der Schneemangel für die Zukunft der Skiliftbetriebe in der Region? Pascal Grolimund und das Team von der Hohen Winde in Beinwil überlegen sich, in einen Bikepark zu investieren und somit das Sommerangebot zu verbessern. «Dafür bräuchten wir allerdings einen Investor, da das Eigenkapital nicht ausreicht», erklärt Grolimund.

Etwas weiter ist dabei Peter Hammer in Langenbruck. «Wir haben bereits in den 1990er-Jahren auf die Klimaerwärmung reagiert, indem wir eine Solarbobbahn und einen Seilpark gebaut haben», sagt er. Beim Winterangebot würden sie angesichts der steigenden Temperaturen jedoch in nichts Neues investieren.

