2023: Zeitenwende? Zeitenwende! – Kommentar zum kommenden Jahr

Schule Ohne Whatsapp? So kommunizieren die Schulen beider Basel mit Eltern, Schülerinnen und Schülern

Die Kommunikation per Whatsapp an Schulen ist wegen Datenschutzbedenken und der Erhöhung des Mindestalters in Verruf geraten. In mehreren Kantonen ist die Nutzung der App in der Schule deshalb bereits verboten worden. Auf was die Schulen beider Basel und die Kantone neu setzen wollen.