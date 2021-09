SLO Food Tausende demonstrieren für eine Zukunft mit guter AHV Das Rentenalter für Frauen soll erhöht werden. Dabei ist Altersarmut in den meisten Fällen Frauenarmut. Zu Recht gab es Demos gegen dieses unhaltbare Ansinnen. Susanne Leutenegger Oberholzer 28.09.2021, 05.00 Uhr

Rund 15'000 Frauen und Männer demonstrierten vor einer Woche in Bern gegen ein höheres Rentenalter für Frauen, wie es derzeit im Parlament beraten wird. Die Demo machte klar: Eine AHV-Abbau-Revision auf dem Buckel der Frauen wäre ein Skandal und wird auf entschiedenen Widerstand stossen. Ein Skandal war auch die Berichterstattung in den täglichen Medien. Weder am Sonntag noch in den Montagszeitungen fand die Demo statt. Oder habe ich etwas über­sehen?