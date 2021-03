Solothurner Regierungswahlen Schwarzbube Remo Ankli schafft Wiederwahl mit Bravour - SVP gelingt Sprung in Regierung wieder nicht Schwarzbube Remo Ankli (FDP) sichert sich eine weitere Amtszeit mit einem Glanzresultat. Auch seine beiden Regierungskolleginnen Brigit Wyss (Grüne) und Susanne Schaffner (SP) werden wiedergewählt. Von den vier Neu-Kandidierenden erreicht niemand das absolute Mehr. Es kommt zu einem zweiten Wahlgang. Dimitri Hofer 07.03.2021, 18.25 Uhr

Der Schwarzbube Remo Ankli konnte, wie schon 2017, am meisten Stimmen auf sich vereinen. Bild: Peter Schneider/Key (7. März 2021)

Das Szenario, das im Vorfeld der Solothurner Regierungsratswahlen als am realistischsten beschrieben wurde, ist am Wahlsonntag eingetroffen: Die drei amtierenden Regierungsmitglieder Remo Ankli (FDP), Brigit Wyss (Grüne) und Susanne Schaffner (SP) schafften allesamt die Wiederwahl. Von den vier Neu-Kandidierenden erreichte wiederum niemand das absolute Mehr von 38'980 Stimmen, weshalb es am 25. April zu einem zweiten Wahlgang kommen wird.