Sommerferien Zirkuscamp statt Sportkurse: Was dieses Jahr bei den Ferienpässen der Region in ist Erstmals seit 2019 können die Ferienpässe wieder ohne Auflagen und Einschränkungen stattfinden. Was funktioniert bei den Kindern nach zwei Jahren Pandemie? Kelly Spielmann 13.07.2022, 20.22 Uhr

Das Zirkuscamp des Ferienpasses X-Island hatte am Freitag bereits eine erste Vorführung in Liestal. Bild: Roland Schmid

In den letzten zwei Jahren fielen sie aus oder fanden nur eingeschränkt statt – seit etwas mehr als einer Woche sind die Ferienpässe der Region zurück. Wie läuft das Comeback?

Der Ferienpass X-Island und der Ferienpass Laufental-Thierstein haben in den vergangenen beiden Jahren unter Auflagen – so etwa mehr Kurse an der frischen Luft und mit kleineren Gruppen – umgesetzt werden können. Dieses Jahr habe es trotz der wegfallenden Regeln weniger Anmeldungen gegeben, wie Sabine Carstens, Leiterin der beiden Ferienpässe, sagt. «Das liegt unter anderem daran, dass Ferienlager wieder stattfinden und man auch wieder einfacher in die Ferien fahren kann.»

Allerdings könnten sich die Kinder bis zum Ende der Sommerferien anmelden. «Unsere Erfahrungen aus den letzten Jahren haben gezeigt, dass sich während der Sommerferien die Kurse weiter füllen», sagt Carstens. Insgesamt habe man rund zehn Prozent der 326 (X-Island) beziehungsweise 244 (Laufental-Thierstein) Kurse aufgrund mangelnder Anmeldungen absagen müssen. Dies liege auf dem Niveau des Vorjahres.

Tiere weniger beliebt als sonst

Doch nicht nur bei der Anzahl Anmeldungen hat es Veränderungen gegeben. Auch die Trends haben sich dieses Jahr verändert: Die Tier-Angebote, die normalerweise die meisten Kinder anlocken würden, seien dieses Jahr beispielsweise weniger beliebt, wie Carstens sagt. Angebote draussen in der Natur, die man aufgrund der Pandemie gezielt ausgebaut habe, seien ebenfalls weniger gefragt.

Beliebter sind bei X-Island und dem Ferienpass Laufental-Thierstein dieses Jahr hingegen gestalterische Kurse wie das Bedrucken von T-Shirts oder der Cupcake-Backkurs. Auch für das Zirkus- und Musical-Camp hätten sich viele Kinder angemeldet. Die Proben dazu haben bereits begonnen, die teilnehmenden Kinder seien begeistert von den Kursen.

Erklären kann sich Carstens, die bereits seit sechs Jahren beim Ferienpass ist, den Wandel nicht: «Wir müssen nun auch erst die Rückmeldungen abwarten und dann evaluieren.» Liege es daran, dass Familien finanzielle Sorgen haben und deswegen verzichten, könne man sie auf eine Preisermässigung ansprechen: «Kein Kind soll aus finanziellen Gründen nicht am Ferienpass teilnehmen können», sagt Carstens.

Sport zieht dieses Jahr weniger

Beim Regio-Ferienpass Birseck-Leimental sei die Nachfrage dieses Jahr etwas grösser als letztes Jahr, wie es auf Anfrage heisst. Wie immer seien Bastel-, Koch- und Backaktivitäten sehr beliebt. Auch Tiere, Polizei und Feuerwehr locken die Kinder an.

Weniger Ansturm habe es auf sportliche Aktivitäten gegeben. Zehn Kurse habe man aufgrund fehlender Anmeldungen absagen müssen. Gründe gebe es verschiedene: Die Aktivitäten seien beispielsweise für ältere Kinder gedacht, oder die Kurse waren nicht vom ersten Tag an online. Manchmal sei auch das Programm der jeweiligen Woche entscheidend. Insgesamt gibt es dieses Jahr beim Ferienpass Birseck-Leimental 280 Kursdurchführungen, verteilt auf 161 Aktivitäten.

Ansturm in der Stadt enorm

Auch im Stadtkanton hat während der letzten zwei Jahre ein Ferienpass-Angebot stattgefunden, das gut genutzt worden sei. Dieses Jahr aber sei der Ansturm auf den Basler Ferienpass gar enorm, sagt Leiterin Mary Born auf Anfrage. Die populären Kurse seien breitgefächert: Natur-Angebote wie «Dem Biber auf der Spur» seien beliebt, ebenso aber Robotik-Kurse oder Bogenschiessen.

Abgesagt, weil viele Kinder dieses Jahr wieder in den Ferien sind und sie beim Ferienpass deshalb fehlen, habe man nur wenige Aktivitäten: Diese Angebote haben aber in den kommenden Wochen genug Anmeldungen, dass sie stattfinden können.