Sommerhitze Hitzekollaps im Impfzentrum Muttenz: Patienten und Personal sehnen sich nach einer Klimaanlage Die alten Fabrikhallen auf dem Feldrebenareal sind dieser Tage eine Hitzefalle: Mehrere Personen kollabierten. Der Kantonale Krisenstab spricht von Einzelfällen und will nur moderat nachrüsten. Maximilian Karl Fankhauser 18.06.2021, 05.00 Uhr

Hier staut sich die Hitze: das Impfzentrum Mitte in Muttenz. Nicole Nars-Zimmer

Heiss, heisser, Impfzentrum Mitte in Muttenz. Klatschnass geschwitzte Mitarbeiter, kollabierende Besucher – was die Sommerhitze derzeit im Impfzentrum auf dem Feldrebenareal bewirkt, stellt alle anderen Impfzentren der Region in den Schatten. Laut Informationen, die der bz vorliegen, sind mehrere Personen, die ihren Impftermin wahrnehmen wollten, aufgrund des anhaltenden Hitzestaus in Ohnmacht gefallen. Generell würden Patienten sowie die Mitarbeiter, welche in einem dicken Polohemd und langen Hosen arbeiten müssen, stark unter der Hitze leiden. In den letzten Tagen seien schweissgebadete Menschen an der Tagesordnung gewesen, wird der bz berichtet.

Eine neue Klimaanlage wäre zu teuer

Das Muttenzer Impfzentrum, angelegt in einer alten Fabrikhalle, verfügt über ein Wellblechdach, das die Sonne nur wenig am Eindringen hindert. Die Hitze staut sich, die Temperaturen sind in diesen Sommertagen höher als draussen. Eine Klimaanlage? Fehlanzeige. Rolf Wirz vom Informationsdienst des kantonalen Krisenstabs will beruhigen:

«Wir haben für das Impfzentrum Mitte in Muttenz Ventilatoren und zusätzliche Wasserspender bestellt.»

Eine Klimaanlage einbauen zu lassen sei aber unverhältnismässig teuer. Was die Temperatur angehe, könne er keine Angaben machen, sagt Wirz.

Angesprochen auf die Ohnmachtsfälle meint Wirz: «Wenn es Leute gab, die Probleme hatten, ist das nicht nur auf die Wärme sondern auch auf die Anspannung durch die bevorstehende Impfung zurückzuführen. Wir reden von Einzelfällen.» Eine Statistik würde man nicht führen, auch nicht über die Ursachen. Die Fälle seien dem Krisenstab aber bekannt. Was Wirz noch hinzufügt: «Die Aufenthaltsdauer der Impfwilligen in einem Impfzentrum beträgt ungefähr 20 Minuten, wenn man pünktlich dort ist.»

Im Basler Impfzentrum ist Hitze kein Problem

Dass auch die Technik unter der Hitze leiden kann, beweisen die langen Wartezeiten vor der Entlassung. Überhitzte Drucker, die von Ventilatoren heruntergekühlt werden müssen, damit sie nicht aussteigen. Was die Kühlschränke und die sich darin befindenden Impfdosen anbelangt, müsse man sich laut Wirz keine Sorgen machen. «Die Kühlschränke funktionieren problemlos.» Auch bei den bereitliegenden Spritzen sei die Hitze kein Problemfaktor. «Die Spritzen werden erst kurz vor der Impfung aufgezogen, somit ist das kein Problem.» Ganz allgemein sieht Wirz die Problematik nicht ganz. Immerhin sei es ja Sommer, das gelte für den ganzen Kanton. «Nächste Woche ist es aber nicht mehr ganz so warm.» In den anderen Impfzentren in Laufen und Lausen ist es ebenfalls warm derzeit, aber nicht so heiss wie in Muttenz.

Was im Baselbiet zum Politikum werden könnte, ist im Stadtkanton kein Thema:

«Das Corona-Impfzentrum Basel-Stadt liegt im Untergeschoss der Messehallen. Dort herrschen angenehme Temperaturen»,

meint Anne Tschudin, Sprecherin des Gesundheitsdepartements. Dementsprechend seien die Räumlichkeiten gut belüftet.