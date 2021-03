Sozialhilfe Baselland 40-Franken-Abzug für Langzeitbezüger wird zum grossen Streitpunkt Die Baselbieter Regierung will in der Sozialhilfe ein Anreizsystem einführen und Langzeitbezüger mit einem Abzug von 40 Franken bestrafen. Dieser Malus wird von Rot-Grün grundsätzlich abgelehnt, ist demgegenüber für die SVP zu tief angesetzt. Hans-Martin Jermann 05.03.2021, 05.00 Uhr

SP und Grüne wollen den Langzeitbezügern in der Sozialhilfe nicht ans Portemonnaie. Bild: Gaëtan Bally/Keystone

Euphorie löst die von Finanzdirektor Anton Lauber (CVP) am Donnerstag vorgestellte Reform der Baselbieter Sozialhilfe wahrlich nicht aus. Und doch zeigen sich die Parteien von links bis rechts einigermassen zufrieden. Die Prognose sei erlaubt: Der Landrat wird den Neuerungen letztlich zustimmen. Zuvor dürfte im Parlament über Einzelfragen leidenschaftlich gestritten werden. Zentraler Punkt ist der von der Regierung vorgeschlagene Abzug von 40 Franken pro Monat für jene Personen, die länger als zwei Jahre auf Sozialhilfe angewiesen sind.

SP: «Wir reden hier von den Schwächsten der Gesellschaft»

SP und Grüne werden diesen Malus bekämpfen. Das Gesetz sei gegenüber der Vernehmlassung zwar stark verbessert worden, lobt SP-Fraktionschef Roman Brunner: «Doch noch immer enthält es einen Automatismus, der zu einer Bestrafung führt.» Die SP lehnt den Abzug für Langzeitbezüger aus grundsätzlichen Überlegungen ab. «Wir reden hier von den Schwächsten in unserer Gesellschaft. Sie ist leistungsfähig genug, um auch diese Menschen mitzutragen.» Bei Missbrauchsfällen bestünden wie schon im alten Gesetz Sanktionsmöglichkeiten. Die positiven Anreize wie den Beschäftigungs- und den Motivationszuschuss begrüsst Brunner hingegen.

Auch die Grünen kritisieren den Abzug für Langzeitbezüger: «Der Grundbedarf ist mit 997 Franken bereits heute tief angesetzt und daher für uns unantastbar», findet Parteichef Michael Durrer. Auch er lobt die Einführung der Zuschüsse. Seltsam sei aber die Idee, die damit verbundenen Mehrausgaben durch Kürzungen bei anderen Bezügern kompensieren zu wollen. «Es geht auch anders: Dank erfolgreicher Integrationsmassnahmen können langfristig Kosten gespart werden, ohne einzelne Bezüger noch schlechterzustellen.» Das vom Kanton geplante Assessment-Center, das Personen nach der Aussteuerung berät, folge diesem Gedanken, fügt Durrer lobend an.

SVP: «Arbeit muss sich immer lohnen. Das ist hier nicht der Fall»

Auch SVP-Fraktionschef Peter Riebli kritisiert den vorgeschlagenen 40-Franken-Abzug für Langzeitbezüger, allerdings aus gegenteiligem Grund: Für Riebli ist dieser Malus zu tief angesetzt. Bei gerade einmal 4 Prozent des ausbezahlten Grundbedarfs setze dieser keinerlei Anreize. Im Parlament wird seine SVP wohl den Antrag stellen, den Abzug für Langzeitbezüger zu erhöhen. «Arbeit muss sich immer lohnen. Das ist mit diesem Vorschlag aber nicht der Fall.» Riebli hat mit seiner berühmten Motion für eine 30-prozentige Senkung des Grundbedarfs die vorliegende Reform der Sozialhilfe mit angestossen. Mit leichtem Anflug von Sarkasmus kommentiert er:

«Von meiner damaligen Idee sind nur kleine, homöopathische Spuren übrig geblieben.»

Immerhin: Die Grundidee Rieblis, ein Anreizsystem einzuführen, wurde aufgenommen. Ebenso seine Forderung, ältere Sozialhilfebezüger, die über viele Jahre arbeitstätig waren und Geld in die Sozialwerke einbezahlten, besserzustellen. «Unter dem Strich ist das neue Gesetz ein Schrittchen in die richtige Richtung», kommentiert der ehemalige Gemeindepräsident von Buckten.

Am positivsten äussert sich FDP-Präsidentin Saskia Schenker: Sie begrüsst, dass die Regierung von der komplizierten Einteilung der Sozialhilfebezüger in ein Stufensystem abgerückt sei, die Idee des Anreizsystems aber beibehalten habe. Ob die FDP die dazu vorgesehenen Beträge von 100 respektive 80 Franken (Bonus) sowie 40 Franken (Malus) gutheisst, konnte Schenker noch nicht sagen. Für den Erfolg des Assessment-Centers sei zentral, dass dessen Hilfe in Anspruch genommen werden könne, bevor eine Person sozialhilfeabhängig werde. Dieser Vorschlag sei von der FDP eingebracht worden, betont Schenker.