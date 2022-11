Region Basel: Gartenmeister wollen keinen GAV mit Mindestlohn

Sozialkonflikt Keine verbindlichen Mindestlöhne mehr für Gärtner in der Region: Wer ist schuld, die Unia oder die Unternehmer? Seit einem Jahr haben Angestellte von Gärtnereifirmen in der Region keinen verbindlichen Gesamtarbeitsvertrag mehr. Der Arbeitgeberverband will keine neuen Verhandlungen. Hintergrund ist ein Streit darüber, welche Gewerkschaften mitreden dürfen. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 16.11.2022, 05.00 Uhr

Der Gärtnerberuf droht für den Nachwuchs uninteressant zu werden, befürchten die Arbeitnehmerverbände. Symbolbild: Manuela Jans-Koch

Neulich schrieb die Gemeinde Oberwil Gartenbauarbeiten für das neue Gemeindezentrum aus. Ausschlaggebend war nur der Preis, und es gewann eine Firma, welche die Arbeiten für wenig Geld ausführen will. «So etwas geht nur mit tiefen Löhnen», findet Lorenzo Vasella, Sprecher der Gewerkschaft Unia. «Das schadet der ganzen Branche.»

Der bz ist bekannt, dass einige Gärtner gar nicht erst mitgeboten haben, weil sie im Voraus wussten, dass andere mit Tiefstlöhnen gewinnen würden. Das Vorgehen der Firma in Oberwil war allerdings legal. Denn im Gärtnereigewerbe beider Basel gibt es zwar noch einen Gesamtarbeitsvertrag (GAV), nur ist er seit 1. Dezember 2021 nicht mehr allgemein gültig.

Unia: «Mitgliederzahl verdoppelt»

Das heisst: Nur noch Firmen, die Mitglied beim GAV-Verhandlungspartner Gärtnermeister beider Basel (GmbB) sind, müssen sich an die Mindestlöhne im GAV halten. Alle anderen dürfen sie unterbieten. Den GAV handelten vor Jahren GmbB und Grüne Berufe Schweiz aus. Doch die Unia habe 2021 ihre Mitgliederzahl im Gartenbaugewerbe der Region verdoppelt, sagt Vasella.

«Wir sind ein relevanter Partner für den GAV geworden.»

Das bestätigte das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), das für Allgemeinverbindlichkeitserklärungen von überkantonalen GAV zuständig ist. Die Unia habe das Recht, beim GAV zusätzlicher Verhandlungspartner zu sein, denn sie habe ein «berechtigtes Interesse». Und es gelte das «Prinzip der offenen Tür», wonach ein nachträglicher Beitritt von Organisationen zu einem GAV möglich sein müsse.

Unia ist Gewerkschaft, Grüne Berufe Schweiz geht sanfter vor

Doch die Gärtnermeister der Region wollten die Unia nicht dabei haben. Deshalb gelangte die Gewerkschaft zum Seco, und dieses hielt fest, «dass der Unia der Beitritt zum GAV verweigert worden ist». Darauf hob das Seco Ende 2021 die Allgemeinverbindlicherklärung auf. «Die Situation hat sich geändert», sagt Vasella. «Aber das wollen die Arbeitgeber nicht akzeptieren. Sie verharren in ihrer Abwehrstellung.»

Die Unia versteht sich als kämpferische Gewerkschaft, sie scheut Protestaktionen nicht wie derzeit im Baugewerbe. «Wir können in Verhandlungen mit mehr Kraft auftreten», sagt Vasella. Barbara Jörg von Grüne Berufe Nordwestschweiz meint hingegen:

«Wir suchen lieber Lösungen, die man weiterentwickeln kann.»

Die Frage, ob man mit der Unia verhandle, stelle sich derzeit nicht, heisst es seitens GmbB. Vertragspartner in der ganzen Deutschschweiz sei Grüne Berufe. Und daran will man nichts ändern. An einer «äusserst gut besuchten ausserordentlichen Generalversammlung» letzte Woche hätten die Mitgliedsfirmen «die Situation in der Tiefe diskutiert», so GmbB. Eine grosse Mehrheit habe entschieden, die aktuelle Situation beizubehalten. «Der Verband möchte aktuell keine Bestrebungen anstellen, einen allgemeinverbindlichen Gesamtarbeitsvertrag zu erlangen.»

Damit können, wie in Oberwil, Nichtmitgliedsfirmen weiter die Löhne unterbieten, und das weckt auf Arbeitnehmerseite Befürchtungen. So sagt Jörg:

«Arbeitgeber könnten unter Druck geraten und eher Leute anstellen, die weniger Lohn wollen.»

Zudem bestehe die Gefahr, dass manche Firmen aus dem Verband austreten würden, um die Mindestlöhne zu umgehen. Vasella findet, ein guter GAV sei im Interesse beider Seiten. «Wenn die Arbeitsbedingungen stimmen, profitiert der Arbeitgeber von zufriedenen Mitarbeitern.» Und dank der Kontrollerfahrung der Unia könne der GAV auch durchgesetzt werden. «Das stärkt die Branche.»

Verliererin des Streits: Grüne Berufe Schweiz

GmbB entgegnet, der GAV sei immer noch gültig und werde gelebt. «Arbeitsbedingungen werden darin für die Mitgliedsfirmen geregelt, das ist ein Vorteil für Arbeitnehmer und Arbeitgeber.» Die Attraktivität eines Berufs hänge nicht von einem allgemeinverbindlichen GAV ab.

Verliererin dieses Streits ist Grüne Berufe Schweiz, die ohne Zutun, ohne griffige Mindestlöhne dasteht. Den Vorwurf, die Unia habe den GAV zu Fall gebracht, lässt deren Sprecher Lorenzo Vasella dennoch nicht gelten.

«Wir haben den Ball den Gärtnermeistern zugespielt. Sie lassen ihn ins Out rollen, damit sie von uns ja kein Tor kassieren.»

Beim GmbB macht man aber klar, dass man keinen Handlungsbedarf sieht: «Eine Mehrheit der Mitglieder hat entscheiden, dass die Vorteile des gültigen GAV ohne Allgemeingültigkeitserklärung überwiegen. Daher würden wir nicht von einer problematischen Situation sprechen.»

