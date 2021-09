Rote Zahlen Sparen beim Sterben: Münchenstein will Gratis-Bestattung streichen Münchenstein bezahlt die Beisetzung von Personen, die in der Gemeinde angemeldet waren. Doch im Zug von Sparmassnahmen will der Gemeinderat diese Dienstleistung streichen – eine Frechheit, findet die SVP. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 08.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Noch gibt es hier Gratisbesttatungen: Friedhof Münchenstein.

Nicole Nars-Zimmer

Die Betroffenen bekommen es nicht mehr mit. Sie wird es nicht stören – die Angehörigen aber umso mehr: Münchenstein will die Hinterbliebenen von Verstorbenen zur Kasse beten. Mit der Wiedereinführung von Bestattungsgebühren.

Bei der SVP Münchenstein sind die Meinungen gemacht. «Dass Münchenstein sparen muss, ist klar», sagt Co-Präsident Stefan Haydn zur bz. Doch das Bestattungswesen gehöre zu einer Kernaufgabe einer Gemeinde.

«Muss der Gemeinderat ausgerechnet bei diesem sensiblen Bereich an den Gebühren herumschrauben? Das ist eine Frechheit!»

Die Einführung der Gebühren wird an der Gemeindeversammlung vom 22. September behandelt. Gegenwärtig ist für Verstorbene, die ihren letzten gesetzlichen Wohnsitz in Münchenstein hatten, die Beerdigung oder Beisetzung kostenlos. Zu den Leistungen gehören unter anderem die Aufbahrung, die amtliche Bekanntmachung, das Ausheben und Auffüllen des Grabes sowie «die Überlassung eines Sarg- oder Urnenreihengrabes oder einer Urnennische (...) für eine Benützungsdauer von 25 Jahren.»

Jede Sargbestattung kostet die Gemeinde 2800 Franken

Die Sparmassnahme hat der Gemeinderat im August beschlossen. Jetzt braucht es auch das Ja der Gemeindeversammlung zur Teilrevision des Bestattungs- und Friedhofreglements.

Die Gebühren waren erst per 2019 abgeschafft worden. Seither hat sich die Finanzlage Münchensteins jedoch zum Schlechten gewandt. Das strukturelle Defizit beträgt rund 4,5 Millionen Franken pro Jahr. Ein Sparpaket ist schon geschnürt.

Die Bestattungen gehen ganz schön ins Geld, rechnet der Gemeinderat in seinem Ratschlag zur Gemeindeversammlung vor. 78 Bestattungen fanden im Jahr 2020 statt, hinzu kamen 60 Abdankungen, in einem Fall wurde Asche verstreut. Das alles kostete die Steuerzahler ­total 90'000 Franken. Hinzu kommt die Pauschale an die Angehörigen, jeweils 300 Franken. Bei 150 Todesfällen ergibt das weitere 45'000 Franken. Alleine im vergangenen Jahr hätte man folglich insgesamt 135'000 Franken einsparen können.

Man müsse aber auch an die Angehörigen denken, sagt Stefan Haydn. Er war es, der die Abschaffung der Gebühren 2018 ins Rollen brachte, per Antrag an die Gemeindeversammlung, dem der Gemeinderat einen ähnlich lautenden Antrag gegenüberstellte, der eine Mehrheit fand. Ein weiteres Argument, das Haydn 2018 vorbrachte: In den umliegenden Gemeinden sei die Bestattung kostenlos.

Basel-Stadt bezahlt sogar das letzte Hemd

Ein Blick in die entsprechenden Verordnungen und Reglemente zeigt, dass sich an diesem Umstand nichts geändert hat. «Die Gemeinde will», heisst es etwa im Reinacher Bestattungs- und Friedhofsreglement, «für die Einwohnerinnen und Einwohner eine unentgeltliche Bestattung beziehungsweise Beisetzung anbieten». Ähnliche Bestimmungen finden sich in Arlesheim, Aesch, Dornach, Muttenz und Pratteln. Teilweise werden sogar Blumenarrangements finanziert. In Dornach muss für die Gratisbestattung ein bestimmtes Unternehmen berücksichtigt werden, dann gibt es einen «Normalsarg» oder eine «Normalurne» dazu. Pratteln leistet 400 Franken an einen Sarg und Beiträge an Transportkosten.

Auch in Basel ist die Bestattung für Einwohnerinnen und Einwohner gratis. Auf Wunsch wird ein Standardsarg, der sogenannte Basler Staatssarg, abgegeben, ebenso «ein einfaches Hemd».

Gemeinderat: Gebühr soll Aufwand decken

Der Münchensteiner Gemeindeverwalter Stefan Friedli schreibt auf Anfrage, bei der Vorlage stehe nicht der Vergleich mit anderen Gemeinden im Vordergrund, «sondern die tatsächlich anfallenden Kosten». Der Gemeinderat gehe davon aus, dass ein «grundsätzliches Verständnis» für die Sparmassnahme vorhanden sei.

Die SVP Münchenstein kann der Gemeinderat nicht mehr umstimmen. Die Mitglieder hätten am Montag die Nein-Parole zu den Gebühren beschlossen, sagt Stefan Haydn. Einstimmig.