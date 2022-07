Migros-Tochter Sparrow Ventures eröffnet WePractice in Basel

Sparrow Ventures Migros-Tochter eröffnet Praxisgemeinschaft für mentale Gesundheit in Basel Das Start-up WePractice eröffnet am Mittwoch in der Freien Strasse die erste Praxis in Basel und die fünfte in der Schweiz. Selbstständige Therapeutinnen und Therapeuten können Räume flexibel mieten. Salomé Lang 06.07.2022, 11.23 Uhr

Am Mittwoch eröffnete Sparrow Ventures den ersten Standort von WePractice in Basel. zvg

Am Mittwoch wird an der Freien Strasse 89 die erste Gemeinschaftspraxis vom Start-up WePractice in Basel eröffnet, mit sieben Praxisräumen, einem Coworking- und einem Gemeinschaftsbereich. Das Unternehmen vermietet auf Stunden- oder Tagesbasis Räume an selbstständige Therapeutinnen und Therapeuten der Psychotherapie und Psychologie, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Hinter dem Start-up steht die Migros-Tochter Sparrow Ventures.

So sieht es in den Räumen der Gemeinschaftspraxis von WePractice in der Freien Strasse aus. zvg

Mit der neuen Praxis in Basel hat WePractice, das 2021 gegründet wurde, fünf Standorte in der Schweiz. Über 100 Therapeutinnen und Therapeuten machen von dem Angebot Gebrauch. Klientinnen und Klienten können die Fachpersonen sowie die Therapiestunden online einsehen und buchen. WePractice habe den Erhalt und die Förderung der mentalen Gesundheit der Schweizer Bevölkerung zum Ziel und ergänze das bestehende Gesundheitsportfolio der Migros-Gruppe, wie Sparrow Ventures in der Medienmitteilung schreibt.