spektakuläres Bauprojekt Treppenturm und Fussgängerbrücke: Duggingen will seinen Bahnhof mit dem Dorfkern verbinden Die stark wachsende Laufentaler Gemeinde will die Attraktivität weiter steigern. Die Zeiten, in denen die Duggingerinnen und Dugginer vom Bahnhof nach oben ins Dorf laufen mussten, sollen bald vorbei sein. Dimitri Hofer 13.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Bahnhof in Duggingen wurde in den vergangenen Jahren einiges verbessert. Der steile Weg ins Dorf ist jedoch bis heute geblieben. Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Bis heute hält sich im Laufental die nicht ganz ernst gemeinte Legende vom Dugginger Bahnhof, der so klein ist, dass er in der Nacht entfernt und morgens wieder aufgestellt wird. Zwar haben die SBB den Bahnhof in den vergangenen Jahren erneuert, leicht ausgebaut und behindertengerecht gestaltet. Mit der weiten Entfernung vom Dorfkern, den Fussgänger erst nach einem steilen Anstieg erreichen, besteht in der stark wachsenden Gemeinde aber noch immer Nachholbedarf.

Die ikonische Mehrzweckhalle soll einer neuen Halle weichen

Geht es nach den Plänen der Gemeinderats Duggingen, wird das Gebiet um den Bahnhof in Zukunft deutlich anders aussehen. Direkt hinter dem Bahnhof soll eine neue Mehrzweckhalle entstehen, die über einen Lift und einen Treppenturm mit Fussgängerbrücke verfügt. Dadurch erhält die 1600-Einwohner-Ortschaft eine Verbindung zwischen dem Bahnhofsareal unten an der Bahnlinie und dem Gebiet Hofaggerbühne oben im Dorf.

«Für die älteren Einwohnerinnen und Einwohner ist es oft anstrengend, den steilen Hang hinaufzulaufen»,

sagt der Dugginger Gemeindeverwalter Christian Friedli. Aber auch für die anderen Bewohner handle es sich um eine angenehmere und raschere Verbindung.

Im Gebiet Hofaggerbühne, das so besser erschlossen wird, soll ein neues Dorfquartier entstehen. «Hier wird die Investorensuche vorbereitet», so Friedli. Bei der Mehrzweckhalle, dem Zugang ins Dorf und dem neuen Quartier soll es sich um ein Ensemble handeln. «Wir haben vor, dafür einen Architekturwettbewerb durchzuführen.» Die markante Mehrzweckhalle aus den 1970er-Jahren auf der anderen Seite der Bahnlinie an der Birs, die an einen Hangar erinnert, soll abgerissen werden.

Die neue Mehrzweckhalle mit Lift und Treppenturm (in der Mitte des Modells) beim Bahnhof (links daneben) soll das Bahnhofsareal mit dem Dorfkern verbinden. Zvg / bz Zeitung für die Region

Das Projekt ist im neuen Agglo-Programm enthalten

Läuft alles nach Plan, ist bis zum Jahr 2027 alles fertiggestellt. Für den Treppenturm mit Lift als Dorfzugang hat sich die Gemeinde an Agglo Basel gewandt, die das Projekt ins kürzlich beim Bund eingereichten Agglomerationsprogramm Basel der vierten Generation aufgenommen hat. Dort ist es mit 1,25 Millionen Franken veranschlagt. «Bis Ende 2023 entscheidet der Bund, zu wie viel Prozent er sich am Agglomerationsprogramm beteiligt», erklärt Agglo-Basel-Geschäftsführer Patrick Leypoldt. Bei den letzten Agglomerationsprogrammen trug der Bund durchschnittlich 35 bis 40 Prozent der Gesamtsumme.

Zur Eröffnung der neuen Verbindung zum Dorf wird es übrigens auch auf Gleisen in Duggingen anders aussehen: Die SBB planen, die genehmigte Doppelspur zwischen Duggingen und Grellingen auf den Fahrplanwechsel im Dezember 2025 in Betrieb zu nehmen. Diesen Frühling haben sie die Unterlagen für das 130-Millionen-Franken-Projekt beim Bundesamt für Verkehr eingereicht. SBB-Mediensprecher Reto Schärli sagt:

«Frühestmöglicher Baubeginn der Doppelspur ist in rund zwei Jahren.»