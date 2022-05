Spielplätze Glücksoasen für Gross und Klein: Die besten Spielplätze in der Region Basel Planschbecken, Riesendörfer, Matschküchen und vieles mehr finden sich auf Spielplätzen in der Stadt und auf dem Land. Die bz stellt eine Auswahl der schönsten in der Region vor und zeigt, was sie so besonders macht. Salomé Lang Jetzt kommentieren 26.05.2022, 05.00 Uhr

Spielplätze sind mehr als nur Schaukeln und Rutschen: Orte der Begegnung, Bewegung und des Lernens. Hier: Der Spielplatz «Eisweiher» in Oberwil, einer von vielen der Auswahl der bz. Kenneth Nars

Orte der Begegnung, des Spiels, der Freude: Ein guter Spielplatz umfasst viel mehr als Schaukel und Rutschbahn. Die bz hat bei den Gemeinden nachgefragt, sich umgeschaut und gesammelt: Eine Auswahl der besten Spielplätze in Basel, im Baselbiet und im Schwarzbubenland, die neue Entdeckungen ermöglichen soll; ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Für Kinder, jedoch zu selten mit Kindern gebaut

Spielplätze werden für Kinder gebaut. Laut Mirjam Rotzler, Geschäftsführerin des Kinderbüro Basels, jedoch noch nicht oft genug mit Kindern. «Sie sind Experten in ihrer Lebenswelt», so Rotzler, «und sollen ihr Partizipationsrecht nutzen können.» Dies sei heute jedoch noch nicht immer der Fall, besonders in der Raumplanung: Viel Luft nach oben gebe es bei der Schulraum- oder der Verkehrsplanung. Denn Kinder könnten überall spielen, wenn ihnen sicherer Raum dafür gegeben würde.

«Ein richtig guter Spielplatz ist ein vielseitig nutzbarer Ort, an dem Kinder selbstständig ihre Grenzen ausloten können, und der Begegnungen ermöglicht», sagt Rotzler. Sie betont die Bedeutung der Spielplätze für die Entwicklung der Kinder: Nur wenn sie im Spiel eigene Erfahrungen machten, könnten sie sich auf körperlicher, psychischer und sozialer Ebene weiterentwickeln. Dafür brauche es Raum für freies Spiel, Bewegung und Begegnungen. Die guten Spielplätze seien jene, die diesen bieten würden und an denen vielseitige Spiele sowie Berührungspunkte zwischen verschiedenen Altersstufen und Generationen möglich seien.

Spielplätze sind nicht gefährlich – ausser mit einem Helm auf dem Kopf

Wichtig sei besonders auch das Vertrauen der Eltern in den Nachwuchs und der Mut, ihr Kind in sicherer Umgebung seine Fähigkeiten testen und erarbeiten zu lassen. Rotzler betont hierbei: «Es gibt keine gefährlichen Spielplätze, die Normen sind streng, die Geräte werden professionell konzipiert und überprüft.» Gefährlich sei eher die Übervorsicht von Seiten der Eltern:

«Am schlimmsten ist ein Helm auf dem Spielplatz, denn dieser kann sich verheddern und für das Kind lebensgefährlich werden.»

Wenn die Kleinen Stück für Stück lernen könnten, sich aufzufangen, einen Fall abzufedern und ein gesundes Körpergefühl entwickelten, sei vorgesorgt, so Rotzler. Spielplätze seien hierfür wichtige Lern- und Übungsorte, an denen Fähigkeiten für das ganze Leben ausgebildet würden.

Kinderparadies in Oberwil

Auf Seilen balancieren, in Gruppen die Rutschbahn hinab und im Sandkasten buddeln: Ein Paradies für die Kleinen in Oberwil. Kenneth Nars

Die vierjährige Soraja lächelt in die Kamera und flitzt gleich wieder davon. Auf dem Spielplatz «Eisweiher» in Oberwil ist das Angebot gross, hinter jeder Ecke wartet ein neues Abenteuer. Nach dem Klettern jauchzt Soraja mit ihren Freunden auf den Schaukeln, dann geht's die Rutschbahn hinab und gleich darauf weiter zum Spielen in den Sandkasten. Die Eltern beobachten ihre Kleinen von schattigen Plätzchen aus, im Hintergrund plätschert die Birsig. Gleich neben dem Spielplatz befindet sich eine Sportanlage, auf der sich die älteren Kinder und Jugendlichen auspowern.

Anreise: Mit der Buslinie 59 zur Haltestelle «Oberwil, Drei Linden». Oder mit den Buslinien 59, 60, 61 und 64 sowie den Tramlinien 10 und 17 zur Haltestelle «Oberwil, Zentrum», dann kurzer Fussweg über die Birsig zur Sportanlage und dem Spielplatz.

Das Dorf der Riesen auf der Wasserfallen

Wo die Riesen wohnen: Spielen, Wandern, Klettern und Trottinettfahren auf der Wasserfallen. Bilder: zvg.

Fünfhundert Höhenmeter überwindet die Luftseilbahn von Reigoldswil auf die Wasserfallen, und oben wartet ein ganz besonderes Erlebnis für die Kinder: Ein Spielplatz, auf welchem dem Anschein nach Riesen einen Schuh und einen Schlitten verloren haben. Er wurde im Herbst vergangenen Jahres eröffnet und ergänzt weitere Aktivitäten: Im Waldseilpark können grössere Kinder und Erwachsene ihren Mut auf die Probe stellen, und zurück ins Tal geht es auf dem Riesen-Trottinett.

Anreise: Mit der Buslinie 70 von Liestal nach Reigoldswil, Haltestelle «Reigoldswil, Dorfplatz». Zehnminütiger markierter Fussweg zur Talstation der Luftseilbahn.

Planschen und klettern im Kannenfeldpark in Basel

Klettern, schaukeln, planschen und von schwindelerregenden Höhen hinabrutschen: Der Kannenfeldpark in Basel. Bilder: Kenneth Nars, Nicole Nars-Zimmer (oben rechts)

In der Stadt und doch im Grünen: Die grösste Parkanlage von Basel bietet nicht nur reichlich Platz zum Sonnen und Picknicken, sondern auch Abenteuer für die Kleinen. Auf drei Spielinseln wird geklettert, balanciert und gerutscht. Ein kunstvoll gestaltetes Planschbecken lädt zum Abkühlen und Planschen ein – mit Überraschungen, denn das Becken verwandelt sich unvermittelt in einen Spritzbrunnen, der für noch mehr Spass sorgt. Eine nach Tannennadeln duftende und von Kinderlachen erfüllte Glücksoase, die zum Verweilen, Spazieren und Spielen einlädt. Und wenn der Magen knurrt und die Kinder vom vielen Herumtoben durstig sind, steht von Montag bis Samstag ein Kiosk bereit.

Anreise mit der Tramlinie 3: Haltestelle «Basel, Im Westfeld». Mit den Tramlinien 1, 2 und 8 oder mit den Buslinien 31, 36, 38 und 50: Haltestelle «Basel, Kannenfeldplatz».

Spielnische im Quartier Brunnmatt in Liestal

Die Bäume spenden Schatten, der Zaun sorgt für Sicherheit und die Spielelemente für Spass: Eine Nische für die Kleinen in Liestal. Bilder: Kenneth Nars.

Hinter Bäumen und Büschen versteckt liegt dieser Spielplatz an der Arisdörferstrasse in Liestal. Die Nische in der Kantonshauptstadt bietet einen sicheren Spielort: Die an Quartierstrassen angrenzenden Seiten sind eingezäunt und die Kleinen vor dem Strassenverkehr geschützt. Kleinkinder finden Freude am Wasserspiel, die grösseren auf den Schaukeln und dem Klettergerüst. Im hinteren Teil des Spielplatzes bietet eine Seilrutsche wilde Fahrten durch die Luft, und eine Tischtennisplatte lädt zum Pingpong ein.

Anreise: Vom Bahnhof Liestal mit der Buslinie 83 zur Haltestelle «Liestal, Altersheim».

Riehen: In Höhlen verstecken und Sandburgen bauen auf der Wettsteinanlage

Der Spielplatz auf der Wettsteinanlage in Riehen wurde mit Beteiligung der Bevölkerung konzipiert. Bilder: Kenneth Nars (2012).

Als der Spielplatz auf der Wettsteinanlage in Riehen konzipiert wurde, durfte die Bevölkerung mitreden. Es entstanden Höhlen, Rutschbahnen, Sandkästen, Planschbecken und mehr: Ein Kinderparadies. Es gibt auch einen Pingpongtisch, eine Boules-Bahn und öffentliche Grillstellen. Der Spielplatz ist teilweise hindernisfrei und für alle zugänglich.

Anreise mit dem Tram Nummer 6: Haltestelle «Riehen, Bahnhof». Mit dem Bus Nummer 32: Haltestelle «Riehen, Webergässchen».

Weitblick geniessen in Nuglar

In Nuglar lässt sich gleichzeitig Spielen und die Aussicht auf das Oberbaselbiet und die Jurakette geniessen. Bilder: zvg.

Ein grosser Spielplatz in einer kleinen Ortschaft unweit von Liestal: In Nuglar im Schwarzbubenland steht ein Kinderdorf mit Holzhäuschen, Kletternetzen, Matschküche, Rutschbahn und mehr. Hier können Klein und Gross die Aussicht auf die Jurakette und das Oberbaselbiet geniessen, auch zum Ausruhen auf dem Picknickplatz.

Anreise: vom Bahnhof Liestal mit dem Bus Nummer 37, Haltestelle «Nuglar, Schulhaus».

Münchenstein: Spielen und vieles mehr in der Grün 80

Mehrere Spielplätze, ein Restaurant, eine Minigolfanlage, ein Miniamphitheater und mehr: In der Grün 80 findet sich alles, was das (Kinder-)Herz begehrt. Bilder: Kenneth Nars (l.) und Juri Junkov.

Der Park im Grünen ist in der Region wohl besser unter dem Namen «Grün 80» bekannt. Zu finden ist hier jedoch nicht nur Grünes, sondern auch viel Unterhaltung, vor allem für Kinder. Neben einem Spielplatz hinter dem Restaurant «Seegarten» und der Eisenplastik «Amboss» mit Rutschbahn, gibt es weitere Erlebnisse: Eine Minigolfbahn und ein Karussell lassen Kinderherzen höher schlagen. Und die Grossen können auf einem Spaziergang durch die anliegenden Meriangärten verschiedenste Blumen bestaunen. Der Spielplatz ergänzt also ein vollumfängliches Ausflugsprogramm mit Spiel und Spass.

Anreise: Mit der Tramlinie 10 oder der Buslinie 60 zur Haltestelle «Münchenstein, Neuewelt». Kurzer Fussweg über die Strasse zum Park.

Allschwil: Austoben im Wegmattenpark

Das riesige grüne Klettergerüst im Wegmattenpark dominiert den Spielplatz. Bilder: Kenneth Nars (oben links und unten rechts) und zvg.

Hier gibt es reichlich Platz zum Austoben und Spielen: Der Wegmattenpark in Allschwil hat breit verteilt ein Klettergerüst, ein Wasserspiel und ein Planschbecken. Auf den grossflächigen Wiesen stehen riesige Bänke zum Ausruhen bereit und zahlreiche Blumen sprenkeln Farbtupfer in die Spieloase. Es kann grilliert werden, und von Dienstag bis Sonntag gibt es an einer Buvette Eiscreme.

Anreise: Mit dem Tram Nummer 6 oder den Bussen Nummer 48, 61, 64, 608 und N23 zur Haltestelle «Allschwil, Gartenstrasse».

Kinderparadies im Grünen: Spielplatz «Mischeli» in Reinach

Langeweile sucht man auf dem Spielplatz «Mischeli» vergeblich. Und sollte sie doch aufkommen, liefert der Container «Drehscheibe» Spielsachen zum Ausleihen. Bilder: zvg.

Hier verbringen Menschen aus alle Altersgruppen gerne ihre Freizeit: Beim Tischtennis, Klettern, Rutschbahnfahren, auf der Seilrutsche fliegen, mit Wasser und Steinen spielen oder einfach zum Ausruhen. In der Nähe des Spielplatz «Mischeli» in Reinach befindet sich ein kleiner Streichelzoo. Auch ein öffentlicher Bücherschrank und das Jugendcafé «Paradiso» sind nicht weit. Wem dennoch langweilig wird, der kann beim Container «Drehscheibe» vor Ort Spielsachen ausleihen, und diese dann wieder zurückbringen.

Anreise: Mit der Buslinie 11 oder den Tramlinien 11 und E11 zur Haltestelle «Reinach, Landhof». Von da aus kurzer Fussweg in Richtung Evangelisch Reformierter Kirche, der Spielplatz befindet sich gleich daneben.

Spielen, Sport und Inklusion in Aesch

Für Kinder, denen Kommunikation aufgrund der Sprache oder physischer und psychischer Einschränkung schwerfällt, steht auf dem Spielplatz Löhrenacker in Aesch eine Kommunikationstafel bereit.

Kommunikation fällt nicht allen leicht: Aufgrund von Fremdsprachlichkeit, Autismus oder anderen Faktoren können manche Kinder sich nur schwierig in das Spielgeschehen eingliedern. Auf dem Spielplatz Löhrenacker in Aesch schafft eine Kommunikationstafel Abhilfe: Kleine Symbole, sogenannte Piktogramme, vermitteln für alle verständlich Informationen durch grafische Darstellungen. Seit zwei Monaten steht die neue Inklusionshilfe auf dem Spielplatz in Aesch und hilft Kindern mit besonderen Bedürfnissen oder anderen Muttersprachen, mit ihren Mitmenschen zu kommunizieren. So machen die Schaukeln, Balancierelemente und die Rutschbahn allen Spass, gemeinsam.

Anreise: Vom Bahnhof Aesch mit der Buslinie 68 zur Haltestelle «Aesch, Sportanlage Löhrenacker».

Bottmingen: Der erste barrierefreie Spielplatz im Baselbiet

Dieser Spielplatz in Bottmingen ist für alle zugänglich – egal ob im Rollstuhl oder mit Sichteinschränkung. zvg

Der «Spielplatz Schlossgasse» in Bottmingen wurde vor drei Jahren als «Spielplatz für alle» und damit erster barrierefreier Spielplatz in Baselland eröffnet. Er ist naturnah gestaltet und auch für Kinder im Rollstuhl und mit anderen Mobilitäts- sowie Seheinschränkungen. In einem Wohnquartier oberhalb des Schloss Bottmingens und gleich neben einem Kindergarten gelegen, ist er bei den Kleinen ein beliebter Ort zum Fangen - oder Versteckenspielen, Klettern, Balancieren, Rutschen und mehr. Sinneseindrücke mit Sand und Wasser sowie Farberlebnisse sind für Kinder mit mobiler Einschränkung und Sehbehinderung wertvoll. Die Spielelemente sind für die erleichterte Zugänglichkeit konzipiert. Hier können also wirklich alle Kinder sich im Spiel auslassen.

Anreise: Mit der Buslinie 34 zur Haltestelle «Bottmingen, Blauenstrasse».

Hofstetten: Seilrutschen im Leimental

Der Spielplatz «Auf den Felsen» in Hofstetten bietet sowohl Spielspass als auch Sportfläche. Kenneth Nars

In Hofstetten, gleich neben der Mehrzweckhalle, steht der abenteuerliche Spielplatz «Auf den Felsen»: Neben einem Klettergerüst, Rutschbahnen und einem Kleinkarussell gibt es auch eine Seilrutsche. Hier sind vor allem die grösseren Kinder gefragt: Ein Fussball- und Basketballplatz sowie eine Tischtennisplatte sind in der Nähe, und mit dem Skateboard oder Scooter gehts auf die Funbox.

Anreise: Mit der Buslinie 68 zur Haltestelle «Hofstetten, Milchhüsli». Von da einige Minuten zu Fuss, erst entlang der Ettingerstrasse, dann auf dem Baselweg.

Itingen: Ein Spielplatz inmitten von Feldern

Der Spielplatz Sonnenberg in Itingen liegt an einer Strasse, auf der nur Fahrräder fahren dürfen. zVg

An einer nur von Fahrrädern befahrenen Strasse liegt dieser Spielplatz auf dem Lande. Von Feldern und einigen Bäumen umgeben, unweit vom Bahnhof Itingen, ist er eine kleine Spieloase mitten in der Natur. Der Spielplatz «Sonnenberg» im Gebiet Weiermatt bietet unter anderem eine Kleinkindanlage, einen Sandkasten, eine Rutschbahn, Klettergerüste, einen Sitzbereich mit Schattensegel und einen Trinkbrunnen. Hier sind die Kinder sowie die Eltern also bestens eingerichtet.

Anreise: Mit dem Zug an den S-Bahnhof Itingen, von da aus dem Sonnenbergweg entlang zum Weiermattweg, an dem der Spielplatz liegt.

