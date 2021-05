Spitalliste beider Basel Urologie-Auftrag zu Unrecht entzogen? Liestaler Ergolz-Klinik zerrt den Kanton wohl vor Gericht «Mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit» reicht die private Liestaler Klinik Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein. Gleich elf Leistungsaufträge verlor sie auf der neuen Spitalliste. Besonders bei einem gibt es sonderbare Widersprüche. Michael Nittnaus 28.05.2021, 19.36 Uhr

Die private Ergolz-Klinik in Liestal gibt es bereits seit 26 Jahren. Kenneth Nars

Am Tag, als die beiden Gesundheitsdirektoren Lukas Engelberger und Thomas Weber die erste gemeinsame Spitalliste beider Basel präsentierten, war es noch erstaunlich ruhig. Nur die Muttenzer Rennbahnklinik preschte schon am Donnerstag mit deutlicher Kritik vor und der Drohung, dass «ein Rekurs im Raum steht». Ansonsten baten vor allem die Basler Privatspitäler um mehr Zeit, die genauen Auswirkungen der 157 gestrichenen Leistungsaufträge zu analysieren, ehe sie Stellung nehmen.

Wie die «Schweiz am Wochenende» weiss, ist die Liestaler Ergolz-Klinik bereits deutlich weiter. Auf Anfrage hält CEO Tibor Somlo fest: «Wir werden mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht einreichen.» Zwar müssten noch letzte juristische Abklärungen gemacht werden, doch sei klar, dass man die Entscheide der beiden Kantone nicht einfach hinnehmen möchte.

Hat die Ergolz-Klinik doch genug Fälle pro Jahr erreicht?

Die kleine Privatklinik deckte mit Belegärzten bisher ein sehr breites Angebot ab und verfügte über Leistungsaufträge für stationäre Eingriffe in den Bereichen Hals-Nasen-Ohren, Urologie, Orthopädie, Dermatologie und Gynäkologie. Gleich elf bestehende Aufträge fallen mit der neuen Spitalliste ab 1. Juli nun weg. Nur noch HNO und ein Teil der Urologie verbleiben. Die Ergolz-Klinik darf zwar weiter alles anbieten, doch für Eingriffe ohne Leistungsauftrag beteiligen sich Kanton und Versicherer nicht an den Kosten.

Die Argumentation der Regulatoren, also der beiden Basel, ist simpel: Die Ergolz-Klinik erreiche in diesen Bereichen nicht die nötigen Fallzahlen pro Jahr, um genügend Behandlungsqualität und Behandlungssicherheit zu garantieren. In einem Bereich bestreitet Somlo dies besonders vehement: bei der radikalen Prostatektomie, also der kompletten Entnahme der Prostata und der Samenblasen.

«Die Mindestfallzahl von zehn Eingriffen haben wir in den vergangenen fünf Jahren jeweils deutlich übertroffen.»

Ganz anders steht es aber im Bericht der Kantone zur Spitalliste. Bloss durchschnittlich drei Eingriffe pro Jahr habe es 2016 bis 2018 gegeben.

Wie ist das möglich? Somlo versichert, der Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD) im Rahmen des rechtlichen Gehörs dieses Frühjahr die Zahlen detailliert belegt zu haben. Trotzdem sei der entsprechende Leistungsauftrag URO 1.1.1 ohne weitere Begründung gestrichen worden.

Bei der VGD möchte man sich nicht zu detailliert zum Einzelfall äussern. Sprecher Rolf Wirz hält aber fest, dass die Medizinische Statistik des Bundesamts für Statistik die Grundlage der bikantonalen Spitalliste sei. «Diese Zahlen liefern die Spitäler selber.» Entscheidend ist, was Wirz als Nächstes sagt:

«Es zählen nur Patienten, die in der Schweiz gemäss dem Krankenversicherungsgesetz versichert sind. Was nicht zählt, sind ausländische Patienten, die nicht KVG-versichert sind.»

Viele Beschwerden könnten neue Spitalliste wirkungslos machen

Tatsächlich behandelt die Ergolz-Klinik immer wieder ausländische Patienten. Doch Somlo betont: «Auch ohne Ausländer liegen wir deutlich über der Mindestfallzahl.» Zudem sei die Einschränkung auf KVG-Fälle in der Spitalliste nicht ersichtlich. Und: «Das entscheidende Qualitätskriterium ist ja die Routine der Operateure – und da spielt die Nationalität der Patienten wirklich keine Rolle.»

Wer recht hat, muss wohl das Bundesverwaltungsgericht entscheiden. Gegen wie viele entzogene Leistungsaufträge die Ergolz-Klinik vorgeht, sei noch offen, so Somlo. Dazu muss man wissen: Die Spitalliste tritt zwar per 1. Juli in Kraft, doch die Einsprachen haben für den jeweiligen Leistungsauftrag aufschiebende Wirkung. Reichen also noch viele weitere (Privat-)Spitäler Beschwerden ein, droht die Liste zum Skelett ohne Wirkung zu verkommen – bis die Richter urteilen.