Spitalschliessung in Laufen «Heute ist ein wichtiger Tag für das Laufental» – wieso die Spital-Kämpfer trotz der Niederlage Freude haben Das Baselbieter Kantonsgericht lehnt eine Beschwerde gegen die Schliessung des Spitals in Laufen ab. Klar ist aber: Der Laufentalvertrag gilt. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 12.01.2022, 20.53 Uhr

Im Kulturhotel Guggenheim sprachen die Laufentaler nach der Verhandlung über das weitere Vorgehen. Juri Junkov

Die Anspannung ist mittlerweile ein wenig von Remo Oser abgefallen. Im Saal des Kulturhotels Guggenheim in Liestal hat sich der Röschenzer Gemeinderat mit seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern eingefunden. Sie alle setzen sich für den Erhalt des Spitals Laufen ein. Auch wenn sie vor Gericht eine Niederlage erlitten haben, überwiegt bei ihnen die Freude.

Das Baselbieter Kantonsgericht hat kurz zuvor eine Beschwerde von elf Laufentalerinnen und Laufentalern abgewiesen. Die Beschwerde richtete sich gegen ein Landratsdekret vom Herbst 2020, das die Schliessung des traditionsreichen Laufner Krankenhauses besiegelte.

Die Spital-Kämpfer sehen den Laufentalvertrag verletzt, der für den Übertritt des Tals von Bern zu Baselland ausgearbeitet wurde. Darin heisst es, dass der Bestand des Spitals Laufen mit Disziplinen wie Innere Medizin und Chirurgie «dauernd gewährleistet» sei. Trotz der Abweisung der Beschwerde sagt Remo Oser: «Die Verhandlung war für uns ein Erfolg. Heute ist ein wichtiger Tag für das Laufental.»

Vor dem Kantonsgericht in Liestal war heute einiges los. Juri Junkov

Der Grund für die gute Stimmung ist ein Bekenntnis des Gerichts zum Laufentalvertrag. Seit Jahren war unklar, ob der Vertrag noch immer Bestand hat. Seit der Gerichtsverhandlung gestern ist klar: er hat. Auch wenn er angepasst an die heutigen Verhältnisse auszulegen ist.

Die Umwälzungen in der Spitallandschaft seien riesig

Von den fünf Richtern gingen zwei nicht auf die Beschwerde der Laufentaler ein. Gerichtspräsidentin Franziska Preiswerk und Referent Daniel Ivanov waren der Ansicht, dass die Beschwerdeführenden nicht dazu berechtigt seien, da es sich bei der Schliessung des Laufner Spitals um einen strategischen Entscheid des Kantonsspital Baselland (KSBL) handle.

Ivanov erklärte: «Die Aufhebung des Spitalstandorts Laufen betrifft die Einwohnenden nicht unmittelbar, sondern lediglich als mögliche Patientinnen und Patienten.» Die Beschwerdelegitimation sei nicht gegeben.

Die übrigen drei Richter waren anderer Ansicht. Sie gingen auf die Beschwerde ein, lehnten sie aber allesamt ab. Bei allen kam zum Ausdruck, dass sie den Laufentalvertrag zwar für gültig, die Passage zum Spital aber in ihrem Wortlaut nicht mehr für zeitgemäss halten. «Stellen Sie sich vor, dass vor dem Bau des Gotthardtunnels der Postkutschenverkehr über den Gotthard dauernd gewährleistet worden wäre», sagte Hans Furer.

«Beachtenswerte Nähe zur Streitsache»

Die Verhältnisse in der Schweizer Spitallandschaft hätten sich in den vergangenen Jahrzehnten stark geändert. «Als der Laufentalvertrag in den 1980er-Jahren ausgearbeitet wurde, gab es noch keine obligatorische Krankenversicherung und keine freie Spitalwahl. Zudem war der Eggfluetunnel noch nicht gebaut. Das Laufental war weit weg.»

Auch für Niklaus Ruckstuhl war klar: «Ich sehe bei den Beschwerdeführern eine besondere und beachtenswerte Nähe zur Streitsache gegeben wegen des Laufentalvertrags.» Gegen die frühere Aufhebung der Chirurgie und Inneren Medizin sei von der Laufentaler Bevölkerung wenig Widerstand zu hören gewesen. Deshalb gehe er davon aus, dass dieser Abzug für die Laufentalerinnen und Laufentaler in Ordnung gewesen sei.

Der dritte Richter im Bunde, Daniel Häring, erklärte zum Laufentalvertrag: «Nur weil ein Vertrag gilt, muss der Inhalt nicht immer gleich bleiben.» Die drei Richter waren sich weitestgehend einig, dass eine moderne Auslegung des Vertrags für das Laufental eine medizinische Grundversorgung sowie einen Notfall bedeute. Mit dem ambulanten Zentrum des KSBL, das sich seit dem Wegfall der letzten stationären Angebote in den ehemaligen Spitalräumlichkeiten befindet, sei dies gegeben.

Geforderter Sonderstatus mute merkwürdig an

In eine ähnliche Richtung, wenn auch weniger absolut, ging Christoph Meyer, der Vertreter der Beschwerdeführer, in seinem Plädoyer. «Wir können uns eine massvolle Anpassung der Passage zum Spital im Laufentalvertrag vorstellen.» Eine völlige Streichung sei aber nicht zulässig.

«Das Versprechen, das den Laufentalerinnen und Laufentalern abgegeben wurde, kann nicht gebrochen werden.»

Noah Birkhäuser vom Rechtsdienst des Landrats erklärte hingegen: «Dass die Laufentaler nach so langer Zeit noch immer eine Sonderbehandlung verlangen, mutet merkwürdig an.» Gemäss Landrat sei es für das KSBL nicht mehr zumutbar, in Laufen ein Vollspital zu betreiben.

Remo Oser, Gemeindepräsident von Röschenz Zvg

Mit der Ablehnung der Beschwerde hat das Laufner Gesundheitszentrum eine weitere Hürde genommen. Dieses soll im nächsten Jahr als Nachfolgeprojekt des ambulanten Zentrums im Einkaufszentrum Birs Center beim Laufner Bahnhof eröffnet werden. Ein weiterer Grund für die Freude bei den Spital-Kämpfern ist die Tatsache, dass sie Pläne für ein alternatives Projekt haben.

«Zusammen mit der Ärzteschaft im Laufental haben wir ein erweitertes Konzept ausgearbeitet. Dieses beinhaltet das Gesundheitszentrum, ergänzt es aber mit stationären Angeboten vor allem für ältere Menschen», sagt Remo Oser. Man habe einen Termin vereinbart, um das Konzept den Laufentaler Gemeinden vorzustellen. Ein Weiterzug ans Bundesgericht dränge sich nicht auf, da die Hauptziele erreicht wurden.

