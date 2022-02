Nach zwei Jahren Zwangspause: Run auf den Bergmarathon Hohe Winde

Sport Laufen vor wunderschöner Kulisse: Auf den Bergmarathon Hohe Winde gibt es einen Run nach zweijähriger Zwangspause Nach der Jungfernausgabe im Jahr 2019 gehen in diesem März wieder Hunderte Sportlerinnen und Sportler an den Start. Beinahe alle Plätze sind bereits vergeben. Hinter dem Anlass stehen drei begeisterte Läufer aus der Region. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 15.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Läuferinnen und Läufer erwartet beim Bergmarathon Hohe Winde eine prächtige Aussicht. Zvg

Die Veranstalter des Bergmarathons Hohe Winde erhalten in diese Tagen viele freudige Zuschriften. Die Laufgemeinde fiebert nach zwei Ausfällen wegen Corona dem 19. März entgegen. Nach der ersten Ausgabe im Jahr 2019 ist es wieder möglich, zu rennen und dabei eine herrliche Aussicht zu geniessen.

Bergmarathons kennt man sonst eher aus Regionen wie dem Berner Oberland, Graubünden oder dem Wallis. «Im Raum Basel gibt es meines Wissens keine andere solche Veranstaltung», sagt Roman Häring. Noch vor der Pandemie hat der aktuelle Informationsdienst-Leiter des Baselbieter Krisenstabs den Bergmarathon Hohe Winde mit zwei Freunden ins Leben gerufen. Michael Meier, Ramon Höfler und Roman Häring lernten sich durch den Sport kennen und sind allesamt begeisterte Läufer. Auf der Website des Marathons heisst es zum Status des Anlasses:

«Auch wenn wir in der Jurakette weit weg von Zweitausendern oder noch höheren Bergen sind, sammeln sich auf dieser Strecke doch einige Höhenmeter an.»

Die Strecke sei so konzipiert, dass sie die schönsten Seiten des Laufentals und des Schwarzbubenlandes zeigt. An Tagen mit klarer Sicht könne man die gesamte Alpenkette bestaunen. Im Ganzen gilt es beim Marathon rund 1800 Höhenmeter zu überwinden.

Brislach, Hohe Winde, Passwang, Kaltbrunnental, Brislach

Nach dem Start in Brislach verläuft die Strecke über Breitenbach, Büsserach und Erschwil zur Hohen Winde. Anschliessend geht es über den Passwang nach Meltingen. Das Schlussstück der 42,8 Kilometer langen Strecke führt die Läuferinnen und Läufer durch das Kaltbrunnental, bevor sie in Brislach das Ziel erreichen.

Es können ein Marathon (rot) und ein Halbmarathon (gelb) absolviert werden. Zvg

Damit sie in einem Notfall erreichbar sind, müssen die Läuferinnen und Läufer des Marathons ein Handy mit dabei haben. Auch das Mitführen einer Getränkeflasche ist Pflicht. «Diese beiden Massnahmen dienen der Sicherheit der Teilnehmenden», so Häring. Entlang der Strecke werden vier Verpflegungsposten errichtet, an denen man sich unter anderem mit Orangen, Bouillon, Biberli, Tee und Hahnenwasser stärken kann. Am Ziel warten dann Bier und Chips auf die Eintreffenden.

Neben dem Marathon findet auch ein Halbmarathon statt, der gleichzeitig beginnt. Roman Häring sagt:

«Von den 300 Startplätzen für beide Läufe sind fast alle vergeben. Es gibt noch wenige freie Plätze, da sich einige Laufende abgemeldet haben.»

Bei den Teilnehmenden handle es sich um Hobbyläufer, aber auch semiprofessionelle Sportlerinnen und Sportler aus der Nordwestschweiz, der übrigen Schweiz und dem angrenzenden Ausland. Die Weltspitze sei nicht dabei. Wahrscheinlich würde diese über das Preisgeld von 150 Franken, das jeweils die Siegerinnen und Sieger des Marathons und des Halbmarathons erhalten, nur müde lächeln.

Hinter dem Marathon steckt viel ehrenamtliches Engagement

Organisator des Bergmarathons ist der Brislacher Verein Lauffreunde Chaltbrunnental. «Insgesamt stehen rund 70 Helferinnen und Helfer im Einsatz», sagt Häring. «Ohne viel ehrenamtliche Arbeit wäre es nicht möglich, den Marathon durchzuführen.» Dass die Freude bei den Teilnehmenden vor der zweiten Ausgabe gross sei, bestärke das Team in seinem Engagement. Ob die Motivation ausreicht, um die Siegerzeit von drei Stunden und gut 24 Minuten aus dem Jahr 2019 zu toppen, wird sich Mitte März zeigen.

Unter info@hohe-winde.run kann man sich noch für den Bergmarathon Hohe Winde anmelden. Es sind nur noch wenige Startplätze verfügbar.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen