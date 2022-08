Joggeli-Sanierung: Kantone sind bei Finanzierung zurückhaltend

St.-Jakob-Park Wer zahlt die 50 Millionen für die Joggeli-Sanierung? Die Kantone äussern sich zurückhaltend Am Montag haben die Genossenschaft Stadion St.Jakob, der FCB und die Architekten von Herzog & de Meuron das Konzept Stadion+ vorgestellt. Den grössten Teil der Kosten sollen die beiden Basel tragen. Das sorgt bei den Kantonen für Verwunderung. Nicolas Blust Jetzt kommentieren 31.08.2022, 05.00 Uhr

So soll das neue Joggeli aus der Vogelperspektive aussehen. Auffallend: das neue Dach, die Plattform und der Zugang zum Gästesektor. Nachts kann das Stadion wie bis anhin auch in rotblauem Licht erstrahlen. Nur sieht das Ganze etwas schicker aus, als die unterdessen vergrauten Luftkissen. Weil die Gästefans unterirdisch in ihren Sektor geführt werden, muss die Polizei nicht mehr mit grossem Aufgebot auf der Kreuzung stehen und die Fanlager trennen. Die Einlasskontrolle soll neu ebenfalls auf Ebene 0 stattfinden. Auf Ebene 1 wird die bestehende Plattform erweitert. Das Stadion soll auf dieser Terrasse umrundet werden können. Der neu generierte Platz erlaubt Cafés und Restaurants auch an spielfreien Tagen Kunden zu bedienen. Das Stadion soll zu einer Begegnungszone für Anwohner aus umliegenden Quartieren werden. Im Inneren gibt es ebenfalls eine Neuerung. Der FC Basel finanziert für einen tiefen zweistelligen Millionenbetrag einen neuen Hospitality-Bereich im Sektor G. Zudem wird der bestehende VIP-Bereich im Sektor A renoviert. Die Kapazität des Stadions sinkt durch die baulichen Massnahmen von 35600 auf 33000 Plätze.

Der St.-Jakob-Park muss renoviert werden. 21 Jahre nach der Eröffnung des Stadions braucht die Heimstätte des FC Basel einen neuen Anstrich. Am Montag haben die Genossenschaft Stadion St.Jakob, der FCB und die Architekten von Herzog & de Meuron das Konzept Stadion+ vorgestellt.

50 Millionen Franken soll die Modernisierung kosten. Nur etwa fünf Millionen kann die Genossenschaft aus dem Erneuerungsfonds selber bezahlen. Den Rest sollen die Kantone Basel-Stadt und Baselland übernehmen. Andreas Kressler, Präsident der Genossenschaft Stadion St.Jakob, sprach von «positiven Signalen», die er von beiden kantonalen Regierungen erhalten habe.

Bis Anfang 2026 soll der politische Prozess abgeschlossen sein. Wenn beide Parlamente grünes Licht geben, kein Referendum ergriffen wird oder das Volk das Projekt gutheisst, soll – so der Plan – ab 2028 im runderneuerten Joggeli Fussball gespielt werden.

Kantone lassen sich nicht in die Karten blicken

Das klingt alles schön und gut. Doch wie positiv sind die Regierungen gegenüber dem Sanierungsprojekt wirklich eingestellt? Basel-Stadt lässt sich kaum in die Karten blicken. Man begrüsse die Initiative, dass Joggeli weiterzudenken, lässt das Erziehungsdepartement verlauten. Wie eine finanzielle Unterstützung aussehen könnte, werde aber erst in den nächsten Schritten besprochen.

Ähnlich zurückhaltend äussert sich der Kanton Baselland. Der Regierungsrat sei über das Projekt vorinformiert worden und würde jetzt die rechtlichen Grundlagen abklären. Die Finanz- und Kirchendirektion lässt verlauten:

«Ob und wie viel das Baselbiet an die Umbaukosten beiträgt, ist noch offen.»

Eine Kostenbeteiligung müsste letztlich sowieso durch den Landrat beschlossen werden. Zum Zeitplan wagt dieser keine Prognose.

Das sagt die Politik im Baselbiet

Der politische Prozess läuft also erst an. Die einzelnen Parteien hatten noch nicht die Möglichkeit, sich zu positionieren. Darum haben wir bei einzelnen Vertretungen des kantonalen Parlaments in Liestal nachgefragt und den Puls gefühlt.

«Ich bin da eher zurückhaltend», sagt Larau Grazioli auf die Frage, was sie von der Finanzierung durch die Kantone hält. Die Landrätin der Grünen ist Präsidentin der Finanzkommission. Sie gibt zu bedenken, dass der Kanton in Sachen Ausgaben dringlichere Herausforderungen zu bewältigen hat. Konkret im Energiesektor und im Gesundheitswesen.

Zudem gäbe es einige offene Fragen. Was wäre der grosse Nutzen für den Kanton, würde der St.-Jakob-Park renoviert werden? Warum soll die öffentliche Hand eine Infrastruktur bezahlen, die dann private Anbieter nutzen, ohne dass die Öffentlichkeit mitverdient? «Ein Argument für eine solche öffentliche (Teil-) Finanzierung könnte andererseits der auf dem Stadion produzierte Strom sein», sagt Grazioli. Denn in der Finanzkommission schaue man bei der Finanzierung von grösseren Projekten genau hin. Die jüngste Erfahrung mit dem Basler Biozentrum sei noch sehr präsent.

Beitrag zu hoch für Kanton

Ähnliche Töne schlägt auch Pascal Ryf an. Der Mitte-Politiker und Präsident der Bildungs-, Kultur- und Sportkommission begrüsst zwar die Renovation, hält aber die Höhe der kantonalen Beiträge für unrealistisch:

«Ich persönlich würde ausschliessen, dass sich der Kanton in dieser Höhe beteiligt.»

Bei einem hochkommerziellen Sport müsse man genau schauen, wie viel die öffentliche Hand mitfinanzieren sollte. Im Breitensport könnte man mit diesen Summen sehr viele Projekte finanzieren. Eine solche Investition für den Profisport sei den Steuerzahlenden kaum zu begründen.

Das letzte Wort in dieser Thematik dürfte noch lange nicht gesprochen sein. Zu gross dürfte der politische Widerstand gegen die hohen Kosten sein. Vor 21 Jahren wurde der neue St.-Jakob-Park von privaten Investoren finanziert. Vielleicht braucht es das auch zwei Jahrzehnte später wieder.

