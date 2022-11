Neue Erkenntnisse im Tötungsdelikt Ana Paula nach 16 Jahren

Staatsanwaltschaft Neue Erkenntnisse geben Hoffnung: Baselbieter Tötungsdelikt aus dem Jahr 2006 soll doch noch gelöst werden Vor nunmehr 16 Jahren wurde in Allschwil eine tote Frau aufgefunden. Es ist der letzte ungelöste grosse Fall im Baselbiet. Nächste Woche bringt die Staatsanwaltschaft Baselland den Fall mit neuen Erkenntnissen ins Fernsehen. Yann Schlegel 02.11.2022, 17.28 Uhr

Ana Paula. zvg/Polizei BL

Bis heute ist der Fall von «Ana Paula» ungelöst. An einem Samstagmorgen, dem 2. September 2006, hatte eine Joggerin in einem Waldstück eine nackte Leiche aufgefunden. Die Polizei-Ermittlungen ergaben damals, dass es sich um eine 31-Jährige Frau handelte, die aus Brasilien stammte und als Strassenprostituierte in Basel arbeitete.

Der Fall löste ein immenses Medienecho aus, das vor allem auch durch Boulevardmedien befeuert wurde. Die Ermittlungen nach einer möglichen Täterschaft blieben jedoch ohne Erfolg. 16 Jahre später nun, nimmt die Staatsanwaltschaft Baselland einen neuen Anlauf, um das ungelöste Tötungsdelikt aufzuklären. Die Ermittlungen waren nie eingestellt worden. Nun wird die Staatsanwaltschaft nächste Woche eine grossangelegte Öffentlichkeitsfahnung starten, wie sie am Mittwoch den Medien mitteilte.

Renommierter Fallanalytiker und Profiler mit dabei

Im Rahmen dieser werden Staatsanwaltschaft und Polizei einen tiefen Einblick in die Ermittlungen geben. Die Baselbieter Ermittler liessen nichts unversucht, um den Fall doch noch zu lösen: In umfangreichen Ermittlungen arbeitete die Baselbieter Polizei-Task-Force «Cold Case» mit der Staatsanwaltschaft zusammen und zog aus dem Polizeipräsidium München Experten für eine «Operative Fallanalyse» bei. In die neuen Ermittlungen ist der Fallanalytiker und Profiler Alexander Horn involviert, der in Deutschland zu den renommiertesten seines Fachs gehört.

Nächste Woche wird der Fall ausserdem ihn der berühmten TV-Aufklärungssendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» ausgestrahlt. Die Bilanz der TV-Show lässt sich sehen: Knapp 40 Prozent der behandelten Fälle konnten im Nachgang einer der 582 Sendungen gelöst werden.