Stadtpark Park oder Parkplätze? Uneinigkeit über den geplanten Umbau der Liestaler Allee Der Quartierplan «Am Orisbach» soll Liestals Allee ein neues Gesicht geben. Dass dabei 63 oberirdische Parkplätze verschwinden sollen, gefällt dem Gewerbe nicht. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 30.05.2022, 05.00 Uhr

Wo heute Autos parkiert sind, soll ein Stadtpark entstehen. Im Hintergrund das geplante Postgebäude. Visualisierung: Nightnurse Images; Christ & Gantenbein

Der Liestaler Stadtrat hat grosse Pläne für das Areal der Post und der Allee: Das alte Postgebäude soll einem neuen Bau weichen, wo heute in der Allee Autos parkiert sind, soll ein Stadtpark entstehen und der Orisbach soll renaturiert werden. Bei den Ideen kommt aber nicht nur Euphorie auf, wie der Mitwirkungsbericht des Quartierplans «Am Orisbach» zeigt. Diesen hat die Stadt neulich veröffentlicht – 46 Stellungnahmen waren beim Stadtrat eingegangen.

Stadtrat lässt 20 optionale Parkplätze im Plan

Auf der Allee befinden sich heute 63 Parkplätze – dass das Verschwinden derer, auch wenn sie im künftigen Lüdin-Parkhaus durch 80 neue Plätze ersetzt werden sollen, nicht widerstandslos hingenommen wird, war vorherzusehen. 14 KMU haben sich mit einer Eingabe an die Stadt gewandt: Sie fordern, dass der Allee mindestens 20 oberirdische Parkplätze bleiben. Die jetzt bestehenden Parkplätze seien immer gut besetzt und mit ihrer Nähe zum Zentrum ein Bedürfnis für die Bevölkerung.

Auch in den sozialen Medien wehren sich einige Gewerbetreibende gegen die Pläne: In Liestaler Facebook-Gruppen heisst es, das Stedtli verliere an Attraktivität, wenn die Parkplätze verschwinden. Die Kommentare unter den Beiträgen klingen ähnlich negativ: «Schade, dass man Liestal kaputtmacht», schreibt etwa ein Nutzer.

Das sehen aber nicht alle so. Während die KMU sich gegen den Parkplatzabbau aussprechen, sind 15 Mitwirkungseingaben von Einwohnerinnen und Einwohnern sowie sechs weitere von Parteien, Vereinen, Gruppierungen und Verbänden eingegangen, die eine parkplatzfreie Zone befürworten. Sie empfinden die 20 oberirdischen Parkplätze, die der Stadtrat im Quartierplan als Option beibehalten hatte, für unnötig: Parkplätze in der Allee stünden einer attraktiven Parkanlage mit hoher Aufenthaltsqualität gegenüber, heisst es.

Der Stadtrat bleibt bei der im Quartierplan vorgesehenen Lösung. Parkreihen wie heute würden die Renaturierung des Orisbachs und die Aufwertung der Allee zum Stadtpark verhindern, man wolle sich aber die Möglichkeit offenlassen, 20 Parkplätze beizubehalten. Diese werden im Quartierplan als optional festgelegt.

Eines bis drei Geschosse weniger gefordert

Doch es sind nicht nur die Parkplätze, die Kritiker auf den Plan rufen. Auch das Postgebäude sorgte für Eingaben. Dessen Volumen soll verlagert werden: Der Teil des Baus, der sich heute in die Allee hinein bis über den Orisbach erstreckt, soll verschwinden. Dafür soll das neue Gebäude in die Höhe wachsen: Auf einen zweistöckigen Sockel auf dem Niveau der Allee soll ein siebenstöckiges Stadthaus auf dem Postplatz folgen. Sechs Anwohnende sowie der Verein liestal.orientiert kritisieren, das Gebäude sei zu hoch und ungenügend in die städtebauliche Situation eingepasst. Gefordert werden Reduktionen zwischen einem und drei Geschossen.

Die sensible Lage sei den Projektverantwortlichen von Anfang an bewusst gewesen, schreibt der Stadtrat. Das Thema der städtebaulichen Entwicklung sei deshalb ein «steter und präsenter Begleiter» sowie Teil eines mehrstufigen Verfahrens gewesen.

Der geplante Neubau habe aber mehrere Vorteile: Er gibt dem Orisbach seinen Gewässerraum zurück, und der zweigeschossige Sockel sei als Teil dieses Terrains zu verstehen. Das siebenstöckige Stadthaus hingegen stehe im Bezug zum Bahnhof- und Postplatz und reihe sich bezüglich seiner Höhe in die dortigen Strukturen ein. Der Stadtrat behält die Geschossigkeit deshalb bei, führt beim Attikageschoss aber einen Rücksprung ein.

Im Sommer diskutiert der Einwohnerrat

Eine inakzeptable Verschattung, wie sie von drei Anwohnenden bemängelt wurde, gebe es ebenfalls nicht, findet der Stadtrat. In einer Schattenstudie sei dies detailliert untersucht worden. Beim Palazzo gebe es lediglich an den mittleren Herbst- und Wintertagen zwischen 8.30 und 10 Uhr eine leichte zusätzliche Verschattung, für andere Standorte ändere sich an den Lichtverhältnissen nur wenig.

Der Quartierplan «Am Orisbach» soll im Sommer vor den Einwohnerrat kommen. Wie weit die Gegnerschaft geht, wird sich danach zeigen – wenn nach der Beschlussfassung des Einwohnerrats das öffentliche Planauflageverfahren mit Einsprachemöglichkeit beginnt.

