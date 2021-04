Stadtzentrum Velos an die Seite: Der Marktplatz soll zur Piazza werden FDP-Grossrat Luca Urgese will das Potenzial des Marktplatzes besser ausschöpfen. Dazu fordert er mehr Platz für Gastrobetriebe – und eine Verschiebung der Veloständer. Julian Förnbacher 23.04.2021, 05.00 Uhr

Um genügend Abstand zwischen den Marktständen zu schaffen, wurden die Veloparkplätze vorübergehend verlegt. Nicole Nars-Zimmer

Mit den geöffneten Restaurantterrassen erwacht auch die Innenstadt langsam aus ihrem coronabedingt verlängerten Winterschlaf. Die Betriebe stuhlen raus – gerade auch solche, die das ohne Pandemie nicht tun würden. So wurde etwa die Arkade vor der Globus-Filiale am Marktplatz kurzerhand zum Outdoor-Café. Ein Schachzug, der dem Marktplatz vorübergehend neues Leben einhaucht.

Geht es nach FDP-Präsident Luca Urgese, sollte dieses Bild auch nach der Pandemie bestehen bleiben. «Der Marktplatz ist eines der Bijous unserer Stadt. Ich finde aber, dass sein Potenzial noch zu wenig genutzt wird», sagt er. Dies sei ihm in den letzten Monaten immer wieder bewusst geworden. Der Platz befindet sich momentan in einer besonderen Situation: Einerseits steht ihm durch die geplante ÖV-Entflechtung rund um die Schifflände, die insbesondere die Eisengasse entlasten soll, ein Facelifting bevor. Andererseits entschied die Regierung, durch eine Verschiebung der Veloständer von der Nord- auf die Südseite mehr Raum und damit mehr Abstand zwischen den Marktständen auf dem Platz zu schaffen. «Dieser zusätzliche freie Platz hat mir enorm gefallen. Ich dachte mir, dass dieses Konzept auch für die Zukunft eine Chance sein kann», erklärt Urgese.

Lebens- und Begegnungszone

FDP-Präsident Luca Urgese zvg

Deshalb reichte er beim Regierungsrat eine schriftliche Anfrage ein, in der er wissen möchte, ob dieser bereit sei, die Veloständer permanent auf die Südseite des Marktplatzes zu verschieben und die so frei werdende Fläche den umliegenden Gastrobetrieben zur Bespielung freizugeben. So soll der Marktplatz, quasi wie eine mediterrane Piazza, vermehrt zur Lebens- und Begegnungszone werden.

«Ich stelle mir vor, dass die Leute künftig über den Markt flanieren und anschliessend einen Kaffee in der Sonne geniessen»,

sagt Urgese. Dabei hat er nicht im Sinn, die Veloabstellplätze verschwinden zu lassen: «Zentrale Veloparkplätze sind wichtig. Aber wenn man sie dauerhaft dort positioniert, wo sie aktuell wegen der Pandemie stehen, dann kämen sie der Gastronomie weniger in die Quere.»

Die Idee kommt zu einer Zeit auf, in der man sich in der Gastroszene vermehrt Gedanken um den Standort Marktplatz macht, wie Maurus Ebneter, Präsident des Basler Wirteverbands, bestätigt: «Schon seit langem ist der Marktplatz abends wenig belebt. Das Gleiche gilt für die Freie Strasse. Es hat sich eingebürgert, dass die Zone zwischen Heuwaage und Hauptpost belebter ist als andere Orte im Grossbasel. Ein gewisser Impuls könnte nun vom neuen Hotel ausgehen.» Die Rede ist vom Luxushotel Märthof, welches Ende Juni im altehrwürdigen Gebäude des ehemaligen Interdiscounts am Marktplatz seine Pforten öffnet. Das Hotel soll mit einem eigenen Restaurant sowie mit seinen – dann hoffentlich wieder grösseren – Touristenströmen für eine Belebung der Gegend sorgen.

Zuspruch von Traditionslokal

Dass die Eröffnung eine Chance sein kann, die nun Anlass zu grundlegenderen Überlegungen rund um die Platzaufwertung biete, findet auch Stephan Schiesser, dessen Confiserie seit 1870 zum Marktplatz gehört. «Wenn die Touristen aus dem Hotel kommen und direkt an einen Veloständer laufen, freut uns dies ebenfalls nicht», sagt er und ergänzt: «Der Marktplatz ist heute sicher noch zu wenig gluschtig, entsprechend begrüsse ich die Idee von Herrn Urgese sehr.» Dazu sei, wie er findet, wohl etwas mehr Planung nötig als lediglich eine dauerhafte Verschiebung der Veloständer: «Aber ich bin sicher, dass wir eine Lösung finden würden, die sowohl für die Marktbetreiber als auch für uns Umliegende enorm interessant wäre.»

Schiessers Zuspruch mag verwundern, liegt sein Lokal jedoch, wie die allermeisten Gastrobetriebe um den Marktplatz, auf der Südseite, auf der nun die Veloständer bleiben sollen. Doch der Confiseur erklärt: «Sie stehen nun in einem Bereich, der uns eigentlich kaum tangiert. Ohnehin dürften wir nicht über die Tramgleise hinaus bestuhlen. Aber ich habe schon einige Ideen, wie wir uns an einem Piazza-Modell beteiligen könnten, zum Beispiel mit einer Art Foodtruck. Ich bin sicher, da fiele uns schon etwas Lustiges ein.»