Baselbieter Bürgerliche wollen Ständerätin Maya Graf angreifen

Ständeratswahlen Baselbieter Bürgerliche wollen gemeinsam Maya Graf angreifen – doch wer traut sich? Auch wenn in Baselland erst die kantonalen Wahlen anstehen, starten SVP, FDP und Mitte die Suche nach Aushängeschildern, die es im Herbst 2023 mit der Grünen Graf aufnehmen könnten. Zwei Namen mausern sich zu Favoriten: Thomas Weber und Saskia Schenker.

Saskia Schenker und Thomas Weber gelten bei FDP und SVP als Favoriten, auch wenn sie sich selbst noch nicht zu ihren Ambitionen aufs Stöckli äussern wollen. Juri Junkov

In zwei Dingen sind sich die drei bürgerlichen Parteien in Baselland einig, wenn sie über die Ständeratswahlen vom 22. Oktober 2023 reden. Erstens: Sie müssen eine gemeinsame Kandidatur aufbauen, um gegen die amtierende Ständerätin Maya Graf anzutreten. Und zweitens: Sie wissen, dass es «eine sehr grosse Herausforderung» wird, jemanden zu finden, der eine Chance gegen die Sissacher Grüne hat.

Das zeigen Gespräche der bz mit den Parteipräsidenten von SVP, FDP und Mitte sowie anderen Exponenten der bürgerlichen Allianz. Natürlich betonen alle, dass zuerst die Baselbieter Wahlen vom 12. Februar anstünden. Doch FDP-Präsident Ferdinand Pulver bestätigt: «Vor kurzem haben wir Freisinnigen die Findungsphase für National- und Ständeratskandidierende eingeleitet.»

FDP hat gutes Argument, warum sie die Kandidatur stellen darf

Dass die FDP früh dran ist, könnte auf ein besonderes Interesse hinweisen, dass die oder der Kandidierende der Bürgerlichen fürs Stöckli freisinnig ist. Pulver sagt zwar: «Es muss nicht zwingend jemand von uns sein, sondern einfach der oder die Beste.» Doch er schiebt nach:

«Wir haben schon einiges zu bieten. Eine Diskussion um die Ständeratskandidatur wird nicht ohne uns stattfinden können.»

FDP-Präsident Ferdinand Pulver. Kenneth Nars

Ein Argument, dem Pulver etwas abgewinnen kann, ist, dass die FDP bei den anstehenden Regierungswahlen der SVP zuliebe auf eine zweite Kandidatur neben Monica Gschwind verzichtet hat. Einen eigentlichen Deal gebe es aber nicht. Auf jeden Fall hat Pulver bereits «zwei bis drei Personen im Kopf», wolle aber noch keine Namen nennen. Von der bz auf seine Vorgängerin als Parteipräsidentin und aktuelle Landrätin Saskia Schenker angesprochen, legt er gleichwohl offen: «Sie gehört zu jenen Personen, die ich als Kandidatin sehen würde.»

Schenkers Name wird noch von weiteren Exponenten genannt. Für einige ist die Direktorin des Arbeitgeberverbands der Region Basel die Favoritin der FDP, wenn nicht aller Bürgerlichen. Schenker selbst hält sich bedeckt: «Mein Fokus liegt derzeit auf den Landratswahlen. Und die Gedanken an den Ständerat sind noch weiter weg als jene an den Nationalrat.» Bei letzterem ist sie Erstnachrückende hinter der amtierenden Daniela Schneeberger.

Schneeberger will es nicht noch ein zweites Mal gegen Graf versuchen

Schneeberger sagt: «Für den Nationalrat würde ich mich gerne wieder zur Verfügung stellen – vorausgesetzt, die Partei nominiert mich. Eine Ständeratskandidatur kommt für mich aber nicht mehr in Frage.» Sie fände es nicht richtig, nach ihrer Niederlage 2019 gegen Maya Graf nochmals anzutreten – zumal die Ausgangslage für die Bürgerlichen sehr schwierig sei, da Graf nun über den Bisherigen-Bonus verfüge.

FDP-Landrat Balz Stückelberger. Kenneth Nars

Etwas ruhiger geworden ist es um FDP-Landrat Balz Stückelberger. Der Arlesheimer wollte 2015 für den Ständerat kandidieren, unterlag in der internen Ausmarchung aber knapp Christoph Buser. Jetzt sagt er:

«Es ist ein offenes Geheimnis, dass ich vor sieben Jahren gerne Ständerat geworden wäre. Doch mittlerweile habe ich meine Prioritäten anders gesetzt, weswegen es – derzeit – kein Thema ist.»

Weber wird vom eigenen Parteipräsidenten gepusht

Am Ende ist es Saskia Schenker, die auch von den Präsidenten Silvio Fareri (Mitte) und Dominik Straumann (SVP) als «valable Kandidatin» bezeichnet wird. Straumann zieht aber noch ein eigenes Ass aus dem Ärmel:

«Mein Topfavorit ist unser Regierungsrat Thomas Weber. Er bringt viel Erfahrung mit und verfügt über einen hohen Bekanntheitsgrad.»

Straumann erinnert daran, dass der letzte Bürgerliche, der es in den Ständerat geschafft hat, mit Hans Fünfschilling 1999 ebenfalls ein Regierungsrat war. Noch habe er aber mit Weber keine entsprechenden Gespräche geführt.

Kurz nachdem Weber Ende Juni angekündigt hatte, 2023 nicht zur Wiederwahl anzutreten, wollte sich der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektor in einem Interview mit der bz noch nicht festlegen. Diese Linie behält er bei, lässt sich aber doch etwas genauer zitieren: «Bis zum 30. Juni 2023 steht mein Amt als Regierungsrat im Zentrum. Für die Zeit danach halte ich mir alle Optionen offen. Ich habe mich weder für noch gegen konkrete Tätigkeiten in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft entschieden und belasse daher auch die Option Ständerat im Status ‹zu prüfen›.»

SVP will keine Kandidatur Schneider-Schneiters

Straumann betont, dass die SVP «nicht bis zum Letzten darauf pochen wird, die bürgerliche Kandidatur für den Ständerat zu stellen». Er sagt aber: «Das Feld der möglichen Kandidierenden, die Maya Graf wirklich gefährden können, ist dünn.» Gar keine geeigneten Personen sieht Straumann bei der Mitte. Dies auch, da Finanzdirektor Anton Lauber schon klargemacht hat, noch eine volle Legislatur anhängen zu wollen. Mitte-Präsident Fareri formuliert es so: «Bei uns ist der Ruf nach Einsitz im Stöckli derzeit nicht allzu laut.»

SVP-Präsident Dominik Straumann. Kenneth Nars

Mitte-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter scheiterte 2011 klar beim Versuch, Ständerätin zu werden. Damals wurde sie aber nur von der «Starken Mitte» gestützt und nicht von SVP und FDP. Heute sagt sie: «Der Ständerat reizt mich nach wie vor. Aber nur, wenn alle bürgerlichen Parteien mich unterstützen, könnte ich es mir vorstellen, zu kandidieren. Als Mitte können wir sicher keinen Anspruch erheben.»

Geht es nach Straumann, wird es nicht so weit kommen:

«Elisabeth Schneider politisiert nicht fern von Maya Graf. Ihre Haltung pro Kantonsfusion und EU-Beitritt ist befremdend. Höchstens als allerletzte Option käme sie in Frage, sollten wir wirklich gar niemand anderen finden.»

