Standortbestimmung Die Zusammenarbeit in der Region Liestal Frenkentäler gestaltet sich schwierig Im Verein Region Liestal Frenkentäler Plus herrscht neben Begeisterung auch Ernüchterung. Grössere und kleinere Gemeinden haben unterschiedliche Interessen. Was bedeutet das für die Zukunft? Simon Tschopp 18.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bubendorf – das Eingangstor zu den beiden Frenkentälern. Bild: zvg/Gerry Thönen

Vor gut zweieinhalb Jahren ist der Verein Region Liestal Frenkentäler Plus (siehe Box) aus der Taufe gehoben worden. Eine Umfrage unter den elf Mitgliedsgemeinden förderte nun kontroverse Meinungen zutage: keine konkreten und umgesetzten Projekte; keine Kapazitäten für Arbeitsgruppen; zu hohe Sitzungsfrequenz, obwohl der Austausch als «sehr wichtig» empfunden wird. Begeisterung und Ernüchterung der regionalen Zusammenarbeit gingen Hand in Hand, grosse und kleine Gemeinden hätten unterschiedliche Bedürfnisse, sind weitere Feststellungen.

Die Grossen lernen von den Kleineren

Für Vereinspräsident Fritz Sutter ist klar, «dass die etwa gleich grossen Dörfer wie Reigoldswil, Ziefen, Niederdorf oder Lupsingen den Kitt in dieser ganzen Geschichte ausmachen». Liestal und Bubendorf seien nicht wirklich angewiesen auf die Kleineren. «Das ist auch logisch: Sie haben andere Themen.» Dennoch sei dieses Modell richtig. Die Grossen lernten von den Kleineren und umgekehrt. «Wenn wir als Region etwas für die Zukunft unternehmen und bewegen wollen, müssen wir aufeinander hören», ist Sutter überzeugt.

Dieser mahnt jedoch zu Geduld. Er glaube daran, dass man in kleinen Schritten etwas erreichen könne. Es sei ein Trugschluss zu meinen, grosse Stricke zerreissen zu müssen. «Letztlich geht es darum, die Bevölkerung mit ins Boot zu holen. Wenn man zu viel will, löst dies Gegenbewegungen aus», ist sich Fritz Sutter, der Gemeindepräsident von Reigoldswil, sicher.

Er ist froh um diese Umfrage. Sie ist eine Standortbestimmung. Sutter weist darauf hin, dass sich durch personelle Wechsel in Gemeinderäten Prioritäten in Kommunen verschieben können. Der Vereinsvorstand reagiert auf die Äusserungen in den Fragebögen und hat beschlossen, nicht zu viele Projekte anzureissen, sondern sich auf ein paar zu fokussieren.

Bildungsbereich eine besonders grosse Herausforderung

Fritz Sutter zählt auf: regionales Abfallkonzept, Zonenreglement, Bildung, Entwicklungs- und Organisationsprozess «Infra». Übers Abfallkonzept und gemeinsame Zonenreglement wird schon lange gebrütet. Der Bildungsbereich entpuppt sich als besonders grosse Herausforderung.

Immerhin einigten sich bisher – mit Ausnahme von Liestal – alle Mitgliedsgemeinden beim Schüleraustausch auf Primarschulstufe auf einen symbolischen Jahresbeitrag von 1'000 Franken, den eine Kommune der anderen zahlt. Beim neu gestarteten «Infra»-Projekt soll ausgelotet werden, was bezüglich Infrastruktur gemeinsam gemacht werden könnte: regionale Bauverwaltung, Reorganisation Werkhöfe und Verwaltungen, Maschinengemeinschaften oder ein gemeinsames Publikationsorgan.

Dem Präsidenten ist bewusst, dass dies emotionale Punkte sind, vor allem die Gemeindeverwaltungen. Er schränkt jedoch ein, dass – wo es geografisch passt – drei oder fünf Gemeinden etwas zusammen realisieren.

«Von Reigoldswil bis Arisdorf alles unter einen Hut zu bringen, wird schwierig»

macht sich Sutter keine Illusionen. Angestrebt wird zudem eine «Energieregion» ohne Label. Dazu hat der Verein eine Analyse in Auftrag gegeben, in die eine aktuelle Erhebung aller elf Mitgliedsgemeinden einfliesst.

Fritz Sutter ist ein Verfechter der regionalen Zusammenarbeit. Für ihn hat der Verein Zukunft. «Wenn man will, ist vieles möglich.» Grosses Potenzial sieht er besonders bei Gemeindeverwaltungsverbünden.

«Insel» Arboldswil ohne Nachteile

Ein Blick auf die Karte zeigt, dass Arboldswil eine Insel ist und all seine Nachbardörfer Mitglied des Vereins Region Liestal Frenkentäler Plus sind. Darin sieht Gemeindepräsident Johannes Sutter keine Nachteile: «Das verhindert ja nicht, dass man bilateral mit Gemeinden zusammenarbeitet.» Arboldswil kooperiert bei Schule und Feuerwehr eng mit Titterten, was «sehr gut funktioniert». Auch unter Exekutiven pflege man vermehrt Kontakte.

«Ich wüsste nicht, was wir punkto Zusammenarbeit besser machen könnten»

meint Sutter und fügt an: «Nicht, dass wir perfekt sind.»

Wenn der Arboldswiler Gemeindepräsident sieht, was der Verein Region Liestal Frenkentäler Plus bisher fertiggebracht hat, «fühlt sich unser Gemeinderat schon ein wenig darin bestätigt, dass wir auf eine Mitgliedschaft verzichtet haben». Ziel und Einsatz von Mitteln stimmten nicht überein. Innert nützlicher Frist sollten Einwohnerinnen und Einwohner Resultate sehen, meint Johannes Sutter.

«Wir sehen den Effekt nicht»

Dieser findet aber, wenn die das so machen wollen, dann sollen sie es. «Wir sehen den Effekt nicht.» Arboldswil arbeitet in wechselnder Beziehung auch mit weiteren umliegenden Gemeinden zusammen: Sekundarschulkreis, Wasserversorgung, Zivilschutz und Führungsstab.

«Wir sind der Meinung, dass wir das Potenzial nutzen, wo eine Zusammenarbeit Sinn macht.»

Von zwanghafter Kooperation um der Zusammenarbeit willen halte der Arboldswiler Gemeinderat nicht viel, betont Sutter.