Standortpromotion Life Sciences als Job-Maschine: Welche Firmen es in die Region Basel zieht Die Standortpromotion Basel Area vermeldet für das vergangene Jahr einen neuen Rekord an Neuansiedlungen. Dass in der Nordwestschweiz besonders viele Firmen aus dem Bereich Life Sciences ansässig sind, hat sich bis Boston und Gangzhou herumgesprochen.

Das Life-Sciences-Cluster zieht weitere Unternehmen. bwi

Neuer Höchststand, teilte Basel Area am Donnerstag mit. Die Standortpromotion der Kantone Baselland, Basel-Stadt und Jura konnte im vergangenen Jahr 39 Unternehmen bei ihrem Zuzug in die Region Basel begleiten, so viele wie noch nie.

Zwar werden zuerst meist nur kleine Teams in die Nordwestschweiz geschickt, doch deren Aufgabe ist es in der Regel, vor Ort weiteres Personal zu rekrutieren. Und dieses ist vorhanden. Total würden die neu zugezogenen Unternehmen, teilt Basel Area mit, bis in drei Jahren 350 Jobs schaffen. Weil es sich meist um Arbeitsplätze für hoch qualifiziertes, bestens ausgebildetes und international vernetztes Personal handelt, ist die erzielte Wertschöpfung nicht zu unterschätzen.

Die bz hat fünf Unternehmen, welche die Region Basel als ihr neues Zuhause bezeichnen, genauer angeschaut.

AMR Action Fund, Boston: Milliardenschwerer Fond zieht in den Messeturm

Einen spannenden Neuzuzug gibt es für den Basler Messeturm zu vermelden. Dort wird der AMR Action Fund aus Boston sein europäisches Hauptquartier einrichten. Beim Fond handelt es sich um die grösste öffentlich-private Partnerschaft zur Entwicklung neuer Antibiotika. «Damit verzeichnet die Basel Area als europäisches Zentrum im Kampf gegen Antibiotikaresistenzen gewichtigen Zuwachs», schreibt Basel Area. Die zunehmende Antibiotikaresistenz gilt als wachsende Bedrohung. Der AMR Action Fund will rund eine Milliarde Dollar in Biotechunternehmen im klinischen Stadium investieren, mit dem Ziel, dass zwei bis vier antimikrobielle Medikamente auf den Markt kommen. Dass die Wahl auf Basel fällt, dürfte nicht zuletzt mit zwei schwergewichtigen Investoren des Fonds zusammenhängen: Roche und Novartis.

Biosynex, Illkirch: Schnelltest-Spezialist kommt nach Delémont

Basel Area ist auch für den Kanton Jura zuständig. Nun kann die Standortpromotion einen prominenten Zuzug für die jurassische Hauptstadt verbuchen. In Delémont wird Biosynex seine Zelte aufschlagen. Das Unternehmen mit Hauptsitz im elsässischen Illkirch-Graffenstaden ist auf Fruchtbarkeits- und Schwangerschaftstests spezialisiert, 2021 kam ein Covid-19-Schnelltest hinzu, der in Frankreich produziert wird. Um auf die steigende Nachfrage aus der Schweiz zu reagieren, schreibt Basel Area, habe sich Biosynex für einen hiesigen Ableger entschieden. Die Elsässer liessen sich in Fribourg nieder, doch 2021 erfolgte der Umzug in den Jura, wegen der Nähe zum Elsass, wie CEO Lary Abensour von Basel Area zitiert wird, aber auch wegen des bestehenden attraktiven Life-Sciences-Umfelds in der Nordwestschweiz.

Holmusk, Singapur: Weil Deutschland und Frankreich so nah sind

Holmusk ist ein Unternehmen mit Sitz in Singapur und New York, das digitale Therapien zur Behandlung von psychischen Krankheiten auf der Basis von Datenanalysen entwickelt. Die 2015 gegründete Firma plant unter anderem den Aufbau der grössten Plattform für die sogenannte Real-World Evidence (RWE), womit auf Daten der klinischen Praxis zurückgegriffen werden könnte. Holmusk hat bereits sechs internationale Vertretungen und arbeitet unter anderem mit der Berliner Charité zusammen, seit kurzem wird nun auch auf dem Switzerland Innovation Park Basel Area Novartis Campus geforscht. Weshalb Basel? Laut Basel Area bezeichnet Stefan Suter, Leiter von Holmusk Europe, die Lage im Dreiländereck ideal für die Expansion nach Deutschland und Frankreich, weiter finde man hier mehrsprachige Talente.

Opterion, Sarnen: Innerschweizer planen Dialyse-Revolution

Den Dialysemarkt revolutionieren und den Goldstandard des derzeitigen Marktführers ablösen: Die Opterion Health AG hat Grosses vor. Um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen, zogen die Innerschweizer 2021 von Sarnen nach Muttenz. Das hiesige Life-Sciences-Ökosystem soll den nötigen Schub verleihen, um mit vollem Tempo an der Entwicklung einer neuartigen Peritoneal- oder Bauchfelldialyse (PD) zu arbeiten. «Der PD-Markt hat seit über zwei Jahrzehnten keine nennenswerte Innovation mehr gesehen», sagt Firmengründer und CEO Gudio Grentzmann zu Basel Area. Opterions Lösung biete nun nicht nur bessere Therapieergebnisse, sie erhöhe auch die Lebensqualität und die Überlebensraten von Dialysepatienten. Das Opterion-Team ist in einem Gebäude beim Muttenzer Bahnhof zu Hause – mit Blick auf das FHNW-Hochhaus.

Wong Pharmaceuticals: «Eines der besten Cluster Europas»

Eine Reihe möglicher Standorte in Europa habe man «sorgfältig geprüft», lässt die Wong Pharmaceuticals AG verlauten. Dass die Wahl auf die Region Basel fiel, habe an erster Stelle mit den hier ansässigen Life-Sciences-Firmen zu tun, «die einen der besten Cluster in Europa, wenn nicht sogar weltweit bilden», wie das chinesische Unternehmen mitteilt. Zudem finde man einen Talentpool vor, mit dem man alle offenen Positionen gut besetzen könne. Wong Pharmaceuticals wurde erst 2018 in Gangzhou gegründet. Das Biopharmazie-Unternehmen entwickelt neue Therapien für Allergie- und Autoimmunerkrankungen. Die Europa-Zentrale befindet sich im Switzerland Innovation Park Basel Area in Allschwil. Das Team, das sich noch im Aufbau befände, bestehe aus «hochkarätigen Forschenden der Chemie und Biologie».

