Statistik Wenig leere Wohnungen in der Region Basel – nur der Fall von Seewen gibt Rätsel auf Anfang der Woche veröffentlichte der Bund die neuste Statistik zu den leerstehenden Wohnungen pro Gemeinde. Für die Nordwestschweiz ergibt sich daraus ein deutliches Bild - mit einer Ausnahme. Grund genug für eine kleine Spurensuche. Yann Schlegel 15.09.2022, 05.00 Uhr

In vielen Gemeinden im Raum Basel nahm die Zahl der unbelegten Wohnungen leicht ab – wie an vielen Orten in der Schweiz. Die Gemeinde Seewen läuft diesem Trend zuwider: Der dunkle Fleck auf der Karte sticht ins Auge. In der Schwarzbuben-Gemeinde soll die Zahl der Leerwohnungen gemäss neuster Statistik auf knapp 7,5 Prozent angestiegen sein.

Ein hoher Wert – sogar der höchste innerhalb der beiden Basel, Aargau und Solothurn. Würde die Zahl stimmen, stünde im 1000-Seelen-Dorf jede 13. Wohnung leer. Und dies obwohl die Bevölkerungszahl zuletzt gar leicht zunahm.

Zuzüger aus Agglomeration bauen Häuser

Gemäss Statistik des Kantons Solothurn waren per 1. Juni 43 Wohnungen in Seewen leer stehend. Damit hätte sich die absolute Zahl der leeren Wohnungen innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Insgesamt zählt die Gemeinde 583 Wohnungen. Vor allem Zwei- und Dreizimmerwohnungen würden gemäss Statistik frei sein.

Die Bundesstatistik beruht auf Zahlen, die von der Einwohnerkontrolle in ein nationales Register eingetragen werden. Symbolbild: Stefanie Garcia Lainez

«Ich bin viel im Dorf unterwegs und weiss nur von vier Wohnungen, die gerade ausgeschrieben sind», sagt Gemein­depräsident Roger Weber junior am Telefon. Er könne sich daher diese hohe Zahl kaum erklären. In Seewen gäbe es kaum Mehrfamilienhäuser. Darüber hinaus gäbe es vielleicht die eine oder andere Wohnung, die gerade saniert würde und deshalb noch nicht ausgeschrieben sei. Als Gemeindepräsident wird er hin und wieder angefragt, ob es leere Wohnungen gebe.

Darum kennt Weber die Situation bestens. In den letzten Jahren wuchs Seewen vor allem durch Einfamilienhaus-Neubauten. «Jene, die hier gebaut haben, lebten nicht in einer Wohnung, sondern kamen vor allem aus der Basler Agglomeration hierhin», sagt der Gemeindepräsident. Sie hätten sich einen der letzten Bauplätze im Dorf gesichert.

Statistik beruht auf falschen Zahlen

Das Rätsel um die hohe Leerwohnungsziffer in Seewen führt zum Ingenieurbüro Sutter, das der Kanton Solothurn als Sachwalterin für die handlungsunfähige Baukommission eingesetzt hat. Die hohe Zahl dürfte ziemlich sicher auf einem statistischen Fehler gründen, erklärt Geschäftsführer Johannes Sutter auf Anfrage. Er gehe nicht davon aus, dass die Anzahl der unbelegten Wohnungen in Seewen gross von jenen in den anderen Gemeinden im Schwarzbubenland abweiche.

Die Bundesstatistik beruhe auf Zahlen, die von der Einwohnerkontrolle in ein nationales Register eingetragen werden. «Die Zahlen wurden während längerer Zeit nicht korrekt aufgearbeitet», so Sutter. «Wir sind intensiv daran, dies zu korrigieren. Wie die bz bereits berichtete, soll Seewen auf das neue Jahr hin aus der Zwangsverwaltung entlassen werden. Bis dahin muss das Bauarchiv bereinigt und aufgeräumt sein.

Das Bundesamt für Statistik schreibt auf Anfrage: «Was die Gemeinde Seewen betrifft, da haben wir nach Erhalt der Daten die Gemeinde gebeten, die Zahlen noch einmal zu überprüfen und nötigenfalls zu korrigieren, da die hohe Ziffer auch uns aufgefallen ist.» Seewen habe den Leerstand aber so bestätigt wie nun veröffentlicht.

