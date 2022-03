Statistik Wie steht es um die Baselbieter Mietpreise? Die Antwort ist nicht ganz einfach Im Stadtkanton wurden Mietwohnungen von Ende 2020 bis Ende 2021 um 0,8 Prozent teurer. Im Baselbiet fehlt eine solche Statistik. Weshalb es den Mietpreisindex nicht gibt und was das für Mieterinnen und Mieter bedeutet. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 02.03.2022, 05.00 Uhr

Im Kanton Baselland steht ein Prozent der Wohnungen leer. Kenneth Nars

Schweizweit steigen die durchschnittlichen Preise für Mietwohnungen seit Jahren langsam, aber stetig an. Wie sieht es im Kanton Baselland aus? Wer das ausfindig machen möchte, begibt sich auf eine Daten-Odyssee. Zwar hat das Statistische Amt des Kantons erst kürzlich zwei Tabellen zum durchschnittlichen Mietpreis von Baselbieter Wohnungen aus der Volkszählung des Bundesamts für Statistik veröffentlicht, sortiert nach Zimmerzahl und Gemeinde. Eine betrifft die Periode 2010 bis 2014, die zweite 2015 bis 2019.

Doch eine Nachfrage ergibt: Die Daten eignen sich zwar, um die Preise unterschiedlicher Wohnungstypen miteinander zu vergleichen, eine zuverlässige Entwicklung über die Jahre lässt sich jedoch nicht ablesen. Es handelt sich bei der Strukturerhebung um eine Stichprobe, die Erhebungsmethode wurde vom Bund mehrmals angepasst ­– ein Vergleich der Zahlen ist nicht aussagekräftig. «Um die Entwicklung des Mietpreisniveaus abzuschätzen, müssten möglichst alle relevanten Einflussfaktoren wie Baujahr, Renovationsperiode, Zimmerzahl und Lage aus einer möglichst konstanten Stichprobe mitberücksichtigt werden», so Corinne Hügli, Leiterin des Statistischen Amts.

Stadtkantone haben einen Mietpreisindex

Anders sieht es in Basel aus. Dort wird als Teil des Basler Index der Konsumentenpreise mittels Befragungen der Mietpreisindex erhoben. Aus diesem lässt sich ablesen, dass die Mietpreise von November 2020 bis November 2021 um 0,8 Prozent angestiegen sind.

Doch weshalb gibt es einen Index, wie er in Kantonen wie Basel-Stadt, Zürich, Genf oder national vom Bundesamt für Statistik erhoben wird, nicht auch in Baselland? «Im Baselbiet wird kein regionaler Preisindex erhoben, wie dies in den genannten Städten der Fall ist. Der Mietpreisindex ist dort ein Teil des Gesamtindex», sagt Hügli. Wolle man im Baselbiet einen vergleichbaren Index berechnen, sei eine Zusatzerhebung nötig, um eine genügend gute Datenbasis für ein Schätzmodell zu haben. Hügli:

«Bisher bestand kein Bedürfnis, einen solchen Zusatzaufwand in Kauf zu nehmen.»

«Ungeheuerlich» findet diese Aussage Beat Leuthardt, Co-Geschäftsleiter des Basler Mieterinnen- und Mieterverbands. Er ist der Meinung: Lieber ein Index mit dünner Datenlage als gar keiner. «Erhebt man ihn nicht, bestätigt man damit, dass im Baselbiet Hauseigentümer gehätschelt und Mieterinnen und Mieter links liegen gelassen werden.»

Damit sage der Kanton auch indirekt, dass die Arbeit, die im Stadtkanton gemacht wird, unnötig ist, so Leuthardt. Und das sei sie, obwohl man dem Index aufgrund dessen Erhebung auch etwas misstraue, nicht: Er zeige beispielsweise auf, dass die Schere zwischen Mietkosten und Lebenshaltungskosten grösser werde und Mieterinnen und Mieter zu viel zahlen. «Dieses Problem besteht schweizweit – und egal, wie man es runterrechnet: Auch das Baselbiet ist betroffen», sagt Leuthardt. Ein Index wie im Stadtkanton sei daher zwingend. «Statistiken bilden auch die Basis für politische Entscheidungen. Und wenn man findet, es brauche diese Basis nicht, sagt man, es gebe keine Probleme.»

Preise sind in Realität oft höher

Wie es nun um die Baselbieter Mietpreise tatsächlich steht, ist schwierig zu sagen. Die Vergleichsplattform Comparis liefert ihre eigenen Daten: Erhoben wurden diese von Inseraten leer stehender Wohnungen auf der Website, es handelt sich jeweils um den Medianwert. Diese Daten sind daher ebenso nicht repräsentativ, lassen aber ablesen, dass immerhin die Wohnungen, die auf Comparis zur Miete ausgeschrieben waren, teurer wurden. Lag der Medianpreis einer 2-Zimmer-Wohnung im Kanton Baselland 2012 noch bei 1100 Franken, stieg er bis 2021 auf 1180 Franken. Bei 3,5-Zimmer-Wohnungen stieg er von 1600 auf 1715 Franken, bei 4,5-Zimmer-Wohnungen von 2060 auf 2145 Franken.

Auch Andreas Béguin, Co-Präsident des Baselbieter Mieterinnen- und Mieterverbands, schätzt die Lage ein:

«Bei den statistischen Angaben handelt es sich um Durchschnittsmieten; die Angebotsmieten sind erfahrungsgemäss deutlich höher.»

Aufgrund des tiefen Leerwohnungsbestands von einem Prozent könnten Vermieter leichter höhere Mieten realisieren. Die durchschnittlichen Mietpreise liegen denn im Kanton Baselland auch über dem gesamtschweizerischen Durchschnitt.

Wie es mit der zukünftigen Entwicklung aussieht, sei schwierig, vorherzusehen, sagt Béguin. Der Leerwohnungsbestand sei leicht rückläufig, was zu Verteuerungen führen könnte. «In Baselland existiert zudem ein hoher Anteil an Wohnungen, welche zwischen 1970 und 1990 erstellt wurden, bei welchen wegen mangelndem Unterhalt ein gewisser Sanierungsbedarf besteht», so Béguin. «Mietrechtlich können nach geltendem Recht sanierungsbedingte Investitionen relativ leicht zu einem allzu grossen wertvermehrenden Anteil von 50-70 Prozent auf den Mietzins überwälzt werden, was zu höheren Mietpreisen führt.»

Und: Im Zusammenhang mit der Pandemie lasse sich allenfalls eine vermehrte Nachfrage nach grösseren Wohnungen wegen Homeoffice und Homeschooling prognostizieren. Das hätte ebenfalls höhere Mieten zur Folge.

