Steuererhöhung Nusshöfer Gemeinderat bekommt nicht das, was er will Der Souverän beschliesst an der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss bloss um zwei Prozentpunkte anzuheben. Simon Tschopp 08.12.2021, 16.40 Uhr

Mit dem Antrag des Gemeinderats steht Präsident und Finanzchef Rolf Wirz auf verlorenem Posten. zvg

Gemeindepräsident und Finanzchef Rolf Wirz dringt an der Gemeindeversammlung mit seinen mahnenden Worten nicht durch:

Die 65 Stimmberechtigten sprechen sich in der Wintersinger Mehrzweckhalle mehrheitlich für den Antrag aus der Versammlung aus, den Steuersatz von 57 auf 59 Prozent zu erhöhen. Die Exekutive hat ihn gleich auf 65 Prozent anheben wollen.

Über Kreisschulvertrag wird neu verhandelt

Wortmeldungen gibt es nicht viele, dafür ist das Votum eines einzelnen Stimmbürgers umso ausführlicher. 14 Prozent mehr Steuern seien kontraproduktiv, moniert er. Er hat mit anderen Personen zusammen beim Gemeinderat vorgesprochen und diesem eine Liste mit 16 Punkten vorgelegt, um Kosten zu optimieren und mehr Einnahmen zu generieren. Der Mann konstatiert:

«Nusshof hat kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem.»

Er hat laut eigenen Aussagen Zahlen zu erwartenden Steuereinnahmen und zum voraussichtlichen Finanzausgleich recherchiert und malt ein weniger düsteres Bild als der Gemeinderat. Zudem hätten sich die Bildungskosten im vergangenen Jahrzehnt gleich verdoppelt auf 500'000 Franken. Deshalb fordert der Stimmbürger die Behörde auf, den Kreisschulvertrag mit der Nachbargemeinde Wintersingen sofort zu kündigen.

«Wir bezahlen viel zu viel.»

Wirz erklärt, dass man am Verhandeln sei. Den Vertrag jetzt zu kündigen, sei keine Option. Er entgegnet dem Votanten, dass dessen Vorschläge teils nicht auf gesetzlicher Grundlage beruhten – und nennt das Beispiel Musikschule.

«Jedes Kind hat das Recht, ein Instrument zu lernen. Diese Kosten können wir nicht beeinflussen.»

Bezüglich Finanzausgleich richtet sich Nusshofs Exekutive nach der Mitteilung der Finanzverwaltung und nicht nach Zahlen des Statistischen Amts wie der Kritiker.

Bilanzfehlbetrag von fast einer Viertelmillion

Ein anderer Stimmberechtigter moniert, er hätte vom Gemeinderat mehr langfristige Vorschläge erwartet als die nun kurzfristig präsentierten.

In der Schlussabstimmung passierte das Budget 2022 mit dem neuen Steuersatz von 59 Prozent mit 38 gegen 5 Stimmen, jedoch bei 18 Enthaltungen. Damit rechnet der Voranschlag neu mit einem Verlust von über 90'000 Franken. Hätte sich der Gemeinderat mit seinem Antrag durchgesetzt, wäre das Defizit bei gut 30'000 Franken gelegen. Nusshof weist derzeit einen Bilanzfehlbetrag von 237'000 Franken aus, der auf Geheiss der Kantons in fünf Jahren abgebaut sein muss. Wie dies geschehen soll, steht momentan in den Sternen.