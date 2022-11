Arlesheim setzt tiefere Unternehmenssteuern als seine Nachbarn an

Steuerwettbewerb Arlesheim greift bei den Unternehmenssteuern seine Nachbarn an: «Wir wollen in der Region herausstechen» Um für juristische Personen attraktiv zu sein, setzt Arlesheim die Unternehmenssteuern tiefer an als seine Nachbargemeinden. Das sorgte an der Gemeindeversammlung für Kritik. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 25.11.2022, 10.49 Uhr

Auf dem Schorenareal von Uptown Basel wird gebaut. Arlesheim wünscht sich, dass noch mehr Unternehmen in die Gemeinde gelockt werden können. zvg

Es sei historisch bedingt, dass es in Arlesheim fast keine Unternehmen gibt, meinte FDP-Landrat Balz Stückelberger an der Gemeindeversammlung am Donnerstagabend, als über die Festsetzung der Steuerfüsse für juristische Personen diskutiert wurde. Weil Gemeinden eine neue Berechnungsformel verwenden müssen, werden die Steuersätze für Unternehmen für das kommende Jahr neu angesetzt.

Gemäss kantonaler Vorgabe sind bei den Ertrags- und Kapitalsteuern maximal 55 Prozent der Staatssteuer möglich. Der Arlesheimer Gemeinderat setzte als Steuerfuss 50 Prozent an, um als Standortgemeinde für Unternehmen attraktiv zu sein. Gemäss Berechnung der Gemeinde macht dies im Vergleich zu einem Steuersatz von 55 Prozent Mindereinnahmen von rund 100'000 Franken aus.

Mit 50 Prozent grenzt sich Arlesheim von den umliegenden Gemeinden ab, die in Mehrheit gemäss Budgetvorlagen den maximalen Steuerfuss von 55 Prozent ansetzen. Die Gemeindekommission und die SP stellten den Antrag, auch in Arlesheim 55 Prozent der Staatssteuer zu verlangen. Dem entgegnete Balz Stückelberger: «Arlesheim hat auf dem Schorenareal mit Uptown Basel und der Industrie 4.0 endlich eine Perspektive. Genau denen müssen wir ein Zeichen geben. Wir wollen, dass Arlesheim heraussticht in der Region.» Mehrere Votantinnen und Votanten betonten, dass es neben dem Steuerfuss auch andere Faktoren gebe, die für die Standortattraktivität von Bedeutung seien.

SP schimpft «Affront» und «maximal unsolidarisch»

Gerade im Hinblick auf den Fakt, dass Arlesheim vor einem Jahr den Steuerfuss für natürliche Personen um zwei Prozentpunkte von 45 auf 47 Prozent erhöht und diverse Sparmassnahmen vorgenommen hat, sei es «unangemessen», in der jetzigen Situation «Steuergeschenke» an Unternehmen zu verteilen, monierte SP-Sprecher Michael Honegger und sagte:

«Es kommt fast einem Affront gleich, dass die Steuern für Unternehmen tief angesetzt werden, für Private aber erhöht wurden.»

Honegger empfindet es den Nachbargemeinden gegenüber als «maximal unsolidarisch», dass Arlesheim mit tieferen Steuern versucht, Unternehmen anzulocken. Die Abstimmung fiel dann aber mit 77 zu 39 Stimmen gemessen an der Debatte überraschend deutlich zu Gunsten des tieferen Steuerfusses von 50 Prozent aus.

Nach über zwei Stunden Diskussion segnete die Gemeindeversammlung das Budget mit einer schwarzen Null ab. Doch schon am Sonntag könnte dies Makulatur sein, falls die Baselbieter Stimmbevölkerung die Vermögenssteuerreform annimmt. Das würde Arlesheim 350'000 Franken kosten.

Keine frühere Profilierung

Im zweiten Traktandum des Abends lehnte die Versammlung den Antrag der Interessensgemeinschaft Pro-4144 deutlich ab, Bauprojekte bereits während des Quartierplanverfahrens mit Profilen auszustecken. Pro-4144 wollte damit erreichen, dass frühzeitig Transparenz über die Dimensionen eines Bauprojekts herrscht. Mit Visualisierungen und Bildern sei dies nicht genügend getan.

Die Versammlung folgte dem Gemeinderat, der zwar Verständnis für das Anliegen aufbrachte, aber vor zu hohen Kosten und zu viel Bürokratie warnte, falls eine solche Vorgabe ins Reglement aufgenommen würde. «Wir wollen je nach Quartierplan und Projekt entsprechend handeln», sagte Gemeindepräsident Markus Eigenmann (FDP).

