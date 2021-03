«Stiller Protest» Liestal sieht angekündigter Demo von Coronaskeptikern mit gemischten Gefühlen entgegen Nach Chur mit über 4000 Teilnehmern am letzten Samstag ist vor Liestal: Am 20. März soll hier der nächste Protestmarsch über die Bühne gehen. Andreas Hirsbrunner 09.03.2021, 05.00 Uhr

So sah es am 20. Februar in Wohlen, ähnlich am letzten Samstag in Chur aus. Und solche Bilder wünscht sich der Verein «Stiller Protest» am 20. März auch aus Liestal. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Seit letztem November ruft der in Zürich ansässige Verein «Stiller Protest» zu gewaltfreien Kundgebungen gegen die behördlichen Corona-Einschränkungen auf. Beim ersten Protestmarsch in Zürich nahmen ganze 50 Personen teil, beim sechsten von letztem Samstag in Chur waren es laut Verein bereits «handgezählte 4600»; der nächste Marsch ist nun auf den 20. März in Liestal angekündigt.

Kein Wunder, ist es der in Liestal für die Sicherheit zuständigen Stadträtin Regula Nebiker (SP) nicht mehr so wohl. Sie sagt: «Wir sind im Gespräch mit den Veranstaltern und müssen beobachten, wie sich die Situation entwickelt. Die Kundgebung in Chur war grösser, als wir gedacht haben. Wir wollen nicht blauäugig an die Sache rangehen.» Nebiker sieht zwei mögliche Entwicklungen: Entweder der Druck nehme zu, weil viele Leute der Einschränkungen überdrüssig seien. Oder aber der Druck nehme ab, falls Lockerungen auf den 22. März angekündigt würden, womit sie persönlich eigentlich rechne.

Nebst der Grösse des Aufmarsches macht Nebiker noch etwas anderes Sorgen: «Die Organisatoren hatten die Protestmärsche anfangs gut im Griff. Doch mittlerweile ist das <gut> weggefallen, was die Befolgung der Auflagen betrifft.» Sprich die Protestler hielten sich in Chur nicht gross an die Maskentragpflicht, wie auch auf den Fernsehbildern unschwer zu sehen ist.

Verein erwartet in Liestal bis zu 3000 Protestler

«Stiller Protest» hat bereits im Januar um eine Bewilligung für die Kundgebung in Liestal ersucht und diese im Februar auch erhalten. René Frei, bei der Stadtverwaltung für den Sicherheitsbereich zuständig, sagt: «Es gibt keinen Grund, einer solchen Kundgebung die Bewilligung zu entziehen. Es sei denn, es gebe übergeordnete Sicherheitsbedenken. Solche haben wir derzeit aber nicht.» Der Verein kündet für den 20. März folgenden Ablauf an: ab 13 Uhr Besammlung auf dem Emma Herwegh-Platz beim Bahnhof, um 14 Uhr Abmarsch und um 15 Uhr Kundgebung auf dem Obergestadeckplatz beim KV.

Frei relativiert, dass das im Moment alles nur provisorischen Charakter habe. Der Grund: «Wir sind bei der Bewilligungserteilung von 1500 Personen ausgegangen, deshalb müssen wir das Programm allenfalls anpassen.» Es sei also gut möglich, dass die Kundgebung auf einem anderen Platz stattfinde. Zu den aktuellen Zahlengedankenspielen will er sich nicht äussern. Für Nebiker ist zentral, dass die Vorschriften des Bundesamts für Gesundheit eingehalten werden. Es sei aber am Kanton, dafür zu sorgen. Zu den Details will sie ebenfalls nichts sagen. An der heutigen Stadtratssitzung stehe der Protestmarsch in Liestal jedenfalls auf der Traktandenliste.

Roland Lüthi, bei «Stiller Protest» Mediensprecher, geht in Liestal von 2000 bis 3000 Teilnehmern aus. Die Zahl werde voraussichtlich kleiner als in Chur, weil gleichzeitig in Bern eine Kundgebung der «Coronarebellen» stattfände. Auch Lüthi ist es ein Anliegen, dass die Leute Schutzmasken tragen. Man arbeite deswegen auch eng mit der Polizei zusammen: «Doch es ist schwierig zu kontrollieren, wer aufgrund eines ärztlichen Attests von einer Maskentragpflicht dispensiert ist.» Wer in Liestal als Redner auftritt, kann Lüthi nicht sagen, da noch nicht alle Zusagen vorlägen. Ziel von «Stiller Protest» ist gemäss Website des Vereins «die friedfertige und gleichzeitig sehr bestimmte Zurückweisung der aktuellen Politik».