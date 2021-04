STILLSTAND Basler Schlendrian beim Allschwilerweiher – seit über zehn Jahren nichts passiert Seit einem halben Jahrzehnt sollte für die geplante Wohnüberbauung des früheren Schiessstandes ein Projekt vorliegen. Doch es steckt fest. Und so liegt bestes Bauland weiterhin brach. Benjamin Wieland 27.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ehemaliger Schiessplatz Allschwilerweiher: Hier könnten längst auch Wohnbauten stehen. Doch Basel-Stadt trödelt. Nicole Nars-Zimmer

Ende Feuer, hiess es im Dezember 2008 beim Schiessplatz Allschwilerweiher. Kurz darauf kündete Basel-Stadt als Eigentümer des wunderbar gelegenen Areals an, dort Wohnungen erstellen zu wollen.

Doch das Gelände präsentiert sich heute noch beinahe so wie vor zwölf Jahren, als die Schützen ein letztes Mal ihr Material zusammenpackten. Die 160 bis 180 Wohnungen, die der Stadtkanton anstelle des heutigen Parkplatzes hochziehen will, existieren bislang nicht mal auf Skizzen. Dabei hätte der Grosse Rat das Kreditbegehren samt detaillierten Plänen längst erhalten sollen – das jedenfalls kündigte Immobilien Basel-Stadt 2015 an.

Basel-Stadt und die Standortgemeinde Allschwil schieben sich gegenseitig den Schwarzen Peter zu, warum es im Streifen zwischen Allschwil, Basel und Binningen nicht vorwärtsgeht. «Auf Grundlage des mit der Gemeinde Allschwil eng abgestimmten Quartierplanes Herrenweg haben wir Verhandlungen für den Quartierplanvertrag mit Allschwil aufgenommen», schreibt Barbara Neidhart, Mediensprecherin von Immobilien Basel-Stadt. «Diese Verhandlungen ruhen jedoch zurzeit.» Offen seien Fragen zu einer Mehrwertabgabe und Klärungen der Altlastensituation.

Aus Allschwil tönt es etwas anders. «Aus unserer Sicht liegt der Ball klar bei Basel-Stadt», sagt Gemeinderat Christoph Morat, der für das Ressort Siedlungsentwicklung zuständig ist. Bei der Thematik mit der Mehrwertabgabe habe sich Immobilien Basel-Stadt selber in eine Warteschleife begeben: «Allschwil würde sich wünschen, dass der Kanton Basel-Stadt endlich klar kommuniziert, was er vorhat am Allschwilerweiher.» Solange man nichts vernehme, könne man als Gemeinde bei einem Sonderbaurecht nicht aktiv werden, ergänzt Morat: «Die Quartierplanung muss vom Bauwilligen lanciert werden.»

Anderswo wird auch gebaut – trotz fehlender Abgabe

Basel-Stadt will offensichtlich zuerst Klarheit bei der Mehrwertabgabe. Wenn Land eingezont wird, ist es mehr Wert, einen Teil dieses Gewinns müssen die Nutzniesser abgeben. Im Fall Baselland jedoch war lange nicht klar, wer sich am Mehrwert beteiligen darf: Der Kanton war stets der Meinung, das sei alleine sein Privileg, doch Münchenstein klagte dagegen bis vor Bundesgericht – und erhielt Ende 2020 Recht. Das kantonale Mehrwertgesetz muss überarbeitet werden.

Doch der Rechtshändel zwischen Münchenstein und dem Kanton dauert seit 2013 – ohne dass seither alle Quartierplanungen sistiert worden wären. Denn die Gemeinden dürfen von Bauherren und Investoren Infrastrukturabgaben verlangen. Was Allschwil beim Projekt Allschwilerweiher auch tun könnte.

Der umzäunte Weiher soll zum Badesee werden

Bei der Altlastensanierung wiederum kommen auf Basel-Stadt so oder so hohe Kosten zu. Gerade im Kugelhang hat sich einiges an Blei angesammelt nach über einem Jahrhundert Schiessbetrieb. Doch auch bei diesem Thema müsste Basel-Stadt eigentlich an einem schnellen Vorgehen interessiert sein. Der Bund beteiligt sich an Sanierungen von Schiessanlagen. Die Fristen zur Eingabe von Projekten laufen jedoch nicht ewig.

Ideen, wofür der Mehrwert respektive die Infrastrukturabgabe verwendet werden könnte, schwirren bereits herum. Im Allschwiler Einwohnerrat ist ein Vorstoss hängig, der anregt, den heute umzäunten Allschwiler Weiher zum Badesee auszubauen. Schon lange steht die Forderung im Raum, das Gewässer attraktiver zu gestalten.

Doch hier stellt sich der Gemeinderat quer. Er empfiehlt den Vorstoss zur Nicht-Entgegennahme. Bei einem Badesee fürchtet er wohl einen zu grossen Rummel beim Teich.