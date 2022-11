Stöcklin-Fest Suche nach Leuten, Ideen und Geld: Bottminger Gemeinderat informiert die Dorfbevölkerung über die Stöcklin-Liegenschaften Die Stöcklin-Liegenschaften sind Bottmingens Schandfleck. An einem Fest wollte die Gemeinde wissen, was das Volk denkt. Zwei Ideen sind bereits angedacht. Fabian Schwarzenbach Jetzt kommentieren 07.11.2022, 05.00 Uhr

Am Stöcklin-Fest informierte der Bottminger Gemeinderat die Dorfbevölkerung im Kontext der Zentrumsplanung über die angestrebte Entwicklung der Gebäude an der Therwilerstrasse 9 bis 13 und 15. Juri Junkov (Bottmingen, 5. November 2022)

Im Herzen von Bottmingen stehen an der Therwilerstrasse vier Liegenschaften, die teilweise Scheunen ähnlich sehen und nicht mehr auf dem neusten Ausbau-Standard zu sein scheinen. Die sogenannten Stöcklin-Liegenschaften, benannt nach der langjährigen Besitzerfamilie, hat die Gemeinde 1989 gekauft.

Nun soll in der Mitte Bottmingens entlang der Therwilerstrasse und auch über den Kreisel hinaus in die Baslerstrasse Platz für Dienstleistungen entstehen. Ein Oval um die Schulstrasse soll ein Zentrum für Bildung und Begegnung sein. Inmitten der Schnittmenge dieser Ovale stehen die Stöcklin-Liegenschaften. Gemeindepräsidentin Mélanie Krapp-Boeglin (FDP) sagt unverblümt:

«Die Stöcklin-Liegenschaften sind ein Schandfleck von Bottmingen.»

Dazu kommen Veränderungen im Dorf: Vorübergehend gab es keine Bäckerei mehr, und viele Pächter von Restaurants wechselten. «Wir standen vor der Frage: Wie weiter?», erläutert die Gemeindepräsidentin. Der Gemeinderat umriss vier Projekte für Bottmingen, wobei eines sich nur um diese Liegenschaften dreht. 2014 ging die Exekutive mit der Frage vor die Gemeindeversammlung, ob die Liegenschaften allenfalls verkauft werden sollen. Der Souverän lehnte ab.

Wer soll die Ideen bezahlen?

Nun hat die Exekutive erste Pflöcke eingeschlagen und möchte die Bevölkerung mitnehmen. Krapp-Boeglin fasst zusammen:

«Wir suchen nach Leuten, Ideen und auch Geldgebern.»

Bottmingen könne unmöglich alle Gebäude selber bezahlen, erklärt die Freisinnige und bezeichnet die Finanzierung auch als «grösste Herausforderung». Einen einzigen Wunsch bringt Krapp-Boeglin an: «Die Bibliothek soll ins Haus Nummer 15 kommen.» Dabei soll nicht einfach eine herkömmliche Bücherleihe installiert werden, sondern «die Bibliothek der Zukunft». Aktuell ist die Bottminger Bibliothek in der ehemaligen Post eingemietet.

Mélanie Krapp-Boeglin, Gemeindepräsidentin von Bottmingen. Juri Junkov

Klar ist auch, was es nicht geben soll: «Ein Einkaufsmekka», wie Krapp-Boeglin bestätigt. Zwei Optionen sind bereits etwas ausführlicher angedacht worden. Die erste lautet: Das Gebäude mit der Nummer 9 abreissen und einen Neubau mit gleichem Volumen erstellen. Aus technischer und ökonomischer Sicht sei das Haus «nicht erhaltenswert», wird auf einem der grossen Plakate ausgewiesen. Die Gemeinde würde es im Baurecht abgeben.

Die zweite Option ist ein wenig komplexer: Die Gebäude mit den Nummern 9 und 13 sanieren oder neu bauen, aber die ehemalige Scheune (Nr. 11) miteinbeziehen. Dabei könnte ein Neubau durch Externe erstellt, aber durch die Gemeinde genutzt werden.

Bevölkerung konnte Ideen anpinnen

Bottmingen hat keine Mühen gescheut, dem Publikum am Stöcklin-Fest am Samstag die Angelegenheit näherzubringen. Ein grosses Modell der halben Gemeinde stand genauso da wie ein kartoniertes Modellhaus mit abnehmbarer Fassade. An einer Wand hängen Plakate, auf denen die ganze Nutzungsstudie in einfachen Worten erläutert wird. Die Bevölkerung konnte die Liegenschaften auch von innen besichtigen.

Das Hintergebäude wird vorübergehend als Asylheim genutzt, vorne hat der Werkhof auf allen Etagen Verkehrsschilder oder Gerätschaften fein säuberlich deponiert. Auf den letzten Plakaten können alle mit Klebezetteln ihre Wünsche direkt auf die gezeichneten Gebäude kleben und pinnen. Da kommen schöne Wünsche bis zu konkreten Ideen auf die Liste. Auch solche, die den Grundideen der Gemeinde widersprechen.

Wunsch nach Alterswohnungen

So taucht überraschend oft der Wunsch nach Alterswohnungen auf. Ältere Personen würden mehr ins Zentrum gehören, schreibt jemand sehr direkt auf einen Zettel. «Mehr Flächen für Vereine», eine «Galerie für Künstlerateliers» oder «Raum für Jugendvereine», wie die ortsansässige Pfadi-Abteilung, werden ebenfalls gefordert.

«Eine Linde mit Holzbänken rundherum sowie eine Kneipp-Tretstelle zum Abkühlen an heissen Sommertagen», lauten Ideen für die Vorplätze, die auch in neue Nutzungen einbezogen werden sollen. Das Stöcklin-Fest war ein Erfolg. Die Gemeindepräsidentin resümierte:

«Die breite Bevölkerung hat Interesse.»

Somit könne das nächste Projekt folgen: eine Immobilienstrategie für Bottmingen. Denn die Leimentaler Gemeinde wird in den nächsten Jahrzehnten vieles neu gestalten können.

