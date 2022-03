Basler «Tinder-Schwindler» muss nicht ins Gefängnis

Strafgericht Basel-Stadt Freispruch: Basler «Tinder-Schwindler» kommt mit blauem Auge davon Das Basler Strafgericht spricht einen Mann frei, der einer Frau über 20'000 Euro entlockt hat. Es habe einen Vertrag gegeben, allerdings ohne Frist. Dennoch sei es nicht in Ordnung, was der Beschuldigte getan habe, so der Richter. Nora Bader Jetzt kommentieren 17.03.2022, 17.32 Uhr

Über die Dating-Plattform Tinder versuchte der Beschuldigte, an Geld zu kommen. NurPhoto

Der Film «Tinder-Schwindler» gehört aktuell auf der Streaming-Plattform Netflix zu den meist geschauten. Es geht um einen Mann, der Frauen via Dating-Apps um ihr Geld betrügt. Was sich auch so anhört wie ein schlechter Film, passiert in der Realität immer wieder. In anderen Ländern – wie in ebendiesem Film – aber auch beim Nachbarn in der Stube.

Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt geht von knapp zehn Anzeigen im letzten Jahr wegen sogenanntem Romance-Scam-Betrugs über Dating-Apps aus. Heuer gab es gemäss Sprecher Martin Schütz bis dato eine. «Wir rechnen jedoch mit einer relativ hohen Dunkelziffer, da die Geschädigten sich oft schämen und auf eine Anzeige verzichten», so Schütz. Die Zahl könne nur ungefähr genannt werden, weil Anzeigen wegen der Romance-Scam-Betrugsfälle in der vom Bundesamt für Statistik schweizweit nach einheitlichen Kriterien erhobenen polizeilichen Kriminalstatistik nicht separat erfasst und ausgewiesen werden.

Lügengeschichten blendeten das Opfer

Eines der Opfer ist auch Tanja M.*. Am ersten Tag des Lockdowns im März 2020 lernte sie über Tinder den heute 34-jährigen Martin T.*, wohnhaft in der Region, kennen. Zuerst fand der Kontakt der Gleichaltrigen über Tinder statt, danach wurden Text- und Sprachnachrichten per Whatsapp hin- und hergeschickt oder per Video-Chat kommuniziert. Tanja M. verliebte sich schnell in den charmant wirkenden Mann. Zu einem Happy End der noch jungen Liebe kam es nicht. Martin T. musste sich diese Woche vor Gericht verantworten.

Seine Absicht sei es gemäss Anklage der Staatsanwaltschaft von Anfang an gewesen, seine neue «Geliebte» mittels Lügengeschichten zu Geldzahlungen zu veranlassen. Sprich: Er habe sich unrechtmässig bereichern wollen. Die Staatsanwaltschaft wirft Martin T. vor, er habe sich mit der Täuschung der jungen Frau bewusst einen namhaften Beitrag an die Finanzierung seiner Lebenshaltungskosten verdienen wollen.

Sie wurde wegen einer Corona-Erkrankung per Video-Chat zur Gerichtsverhandlung beigeschalten. Zum ersten realen Treffen der beiden vor Gericht kam es daher nicht. Die Frau sagte:

«Ich habe einen Fehler begangen.»

Sie sei in einer langjährigen Beziehung gewesen und habe Wertschätzung und ein Abenteuer gesucht.

Bereits nach drei Tagen habe der Beschuldigte der Geschädigten von einer Notlage berichtet: Seine Ex-Freundin habe verschiedene «Dinge gemacht», welche man ihm in die Schuhe geschoben habe. Unter anderem habe sie auf seinen Namen Bestellungen getätigt, welche er nun bezahlen müsse, weil das Gericht ihm nicht glaube. Wenn er diese Rechnungen nicht begleiche, müsse er für 680 Tage ins Gefängnis, teilte er seiner Tinder-Bekanntschaft mit.

Wie sich vor Gericht herausstellte, war der Beschuldigte wegen seiner Spielsucht hochverschuldet. Er habe sich mittlerweile unter anderem stationär behandeln lassen, versicherte er. Zuvor war er 17 Monate wegen Betrugs im Gefängnis gesessen. Mittlerweile habe er zwei Jobs, eine Wohnung und eine Beziehung, er sei auf gutem Weg.

Nach drei Tagen nannte sie ihn «Schatzi»

Fakt ist: Tanja M. hinterfragte vor lauter Schmetterlingen im Bauch nichts und bot dem neuen Mann ihrer Träume an, helfen zu wollen, indem sie Geld auftreibe. In Chats, die Richter Mehmet Sigirci vorlas, nannte sie den Beschuldigten nach wenigen Tagen «Schatzi».

Martin T. habe der Frau versichert, er werde das Geld später zurückzahlen. Es wurde sogar ein Vertrag erstellt, allerdings ohne Frist. So überwies die junge Frau dem Beschuldigten vier Tage nach dem Kennenlernen 520 Euro per Western Union, wofür ihr zusätzlich Gebühren von rund 36 Franken verrechnet wurden. Wenige Stunden nach Erhalt bat Martin T. bereits um weiteres Geld. Er habe den falschen Betrag genannt. In der Folge setzte der Beschuldigte die Geschädigte gemäss Anklage immer weiter unter Druck, indem er ihr schrieb, er müsse ins Gefängnis, wenn sie nicht Geld sende.

Dabei habe er ihr immer wieder mit dem Ende der noch frischen Liaison gedroht, was sie aufgrund ihrer Gefühle keinesfalls gewollt habe. Blind vor Liebe überwies sie ihm bis zum 23. April 2020 über 21'000 Euro und verschuldete sich somit selber. Danach stellte sie Strafantrag.

Am 7. Mai 2020 bezahlte der Beschuldigte 1000 Euro und am 6. Juli 2020 500 Euro per Paypal zurück. Unter Druck des laufenden Strafverfahrens folgten schliesslich ab Mitte Dezember 2020 weitere Zahlungen. Noch immer fehlen der Geschädigten aber über 17'000 Euro.

Staatsanwaltschaft fordert acht Monate unbedingt

Die Staatsanwaltschaft, welche nicht an der Verhandlung vertreten war, hatte eine unbedingte Freiheitsstrafe von acht Monaten gefordert. Die Anwältin des Beschuldigten beantragte einen Freispruch und eventualiter einen Schuldspruch mit maximal vier Monaten bedingt bei einer «angemessenen Probezeit».

«Ich war jetzt sieben Jahre nicht mehr im Casino und bin daran, den Rank zu finden. Da möchte ich nicht wieder herausgerissen werden», sagte Martin T.

Das Strafgericht Basel-Stadt sprach den Mann schliesslich frei vom Vorwurf des gewerbsmässigen Betrugs. Dies mit Verweis auf den abgeschlossenen Darlehensvertrag und den damit verbundenen Willen des Beschuldigten, das Geld zurückzuzahlen. Die Geschädigte sei auch über seine damaligen finanziellen Verhältnisse informiert gewesen. Ausserdem seien einige in der Anklage aufgeführte Punkte aufgrund der Befragungen nicht nachvollziehbar. «Der Freispruch ändert aber nichts daran, dass ihr Verhalten nicht korrekt war», so der Richter. Die Staatsanwaltschaft hat nun zehn Tage Zeit, Berufung anzumelden.

*Namen geändert

