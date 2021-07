Strafgericht Baselbieter Gastronom erhält Tätigkeitsverbot - obwohl er theoretisch ins Gefängnis gemusst hätte Über ein Jahr lang den Konkurs verschleppt: Baselbieter Strafgericht verurteilt den Geschäftsführer des «Reinacherhof». Gemäss Aussage der Richterin, kam der Gastronom noch ganz gut davon. Patrick Rudin 29.07.2021, 19.00 Uhr

Das Baselbieter Strafgericht verurteilte einen Gastronom wegen Misswirtschaft. Nicole Nars-Zimmer

«Schulden zu haben bedeutet für mich nicht, den Betrieb zu schliessen, sondern zu kämpfen», betonte der 47-jährige Mann am Donnerstag im Strafjustizzentrum in Muttenz. Als Geschäftsführer des «Reinacherhof» in Reinach kämpft er derzeit wegen der Pandemie wie alle Hoteliers und Gastronomen, doch die Probleme sind älter: Drei seiner Firmen sind Konkurs, derzeit führt er das Geschäft in seiner vierten Firma.