Strafgericht Baselland «Gut erzogen, folgsam, absolut unproblematisch»: Busse für zerstrittene Hundehalter aus Lupsingen Schäferhund gegen Yorkshire Terrier: Hundegekläff in Lupsingen führt zur Rangelei zwischen den Herrchen. Und vor Gericht zu zwei Bussen. Patrick Rudin 10.01.2022, 16.16 Uhr

Zwei Yorkshire Terrier und ein Malinois haben sich in Lupsingen nicht gut verstanden – die Hundebesitzer sich ebenso wenig. Symbolbild: Zvg / AAR

«Wenn ich einen kleinen Hund habe und Angst habe, dann nehme ich ihn halt an die Leine», meinte der 39-jährige Mann am Montagmorgen im Strafjustizzentrum in Muttenz. Kleine Hunde sind allerdings nicht so ganz sein Ding, denn seine Hündin Spa ist ein Malinois, also ein belgischer Schäferhund. «Wir haben einen sauber erzogenen, tipptopp-sozialen Hund. Der beisst nicht», so der 39-Jährige.